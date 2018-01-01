Современная резиденция с подземной парковкой, Калифея, Греция

Апартаменты на Афинской Ривьере в жилом комплексе с парковкой и садом. Нео Фалиро — прибрежный район Афин с развитой инфраструктурой и удобной транспортной развязкой (8 км до центра Афин по прямой дороге).
Преимущества
Спецпредложение - «Золотая виза» Греции под ключ за 300 000 €
В стоимость входит:
Апартаменты на Афинской Ривьере
Оформление паспорта третьей страны (одной из стран СНГ)
Оформление ВНЖ для 2-х человек (+ дополнительная плата за других членов семьи)
Все дополнительные расходы на оформление сделки
Инфраструктура
В пешей доступности от комплекса:
Одна из крупнейших и престижных в стране пристань для яхт Флисвос.
Порт Пирей, откуда отправляются паромы на все греческие острова.
Стадион футбольного клуба Olympiacos.
Современный культурный центр с большим ландшафтным парком Stavros Niarchos.
Расположение и объекты поблизости
Стадион - 800 метров
Станция метро - 450 метров
Гавань - 1,2 км
Больница - 700 метров
Железнодорожная станция - 1,8 км
Площадь Синтагма - 7,6 км
Аэропорт - 34 км
Эгейское море - 1 км
Порт Пирея - 2,3 км
Предлагаются светлые апартаменты в новой резиденции.
Окончание строительства - лето 2024 года.
Удобства и оснащение в доме
Бронированная дверь
Солнечный водонагреватель
Сигнализация
Современная кухня
Кондиционеры
Система "умный дом"
Автоматическое освещение
Светодиодное освещение
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом с портом Пирея.
Супермаркет - 140 метров
Школа - 400 метров
Аптека - 71 метр
Спортивный парк - 600 метров
Резиденция располагает зеленой зоной.
Квартиры на первом этаже имеют собственные сады.
Окончание строительства - лето 2024 года.
Удобства и оснащение в доме
Бронированная дверь
Солнечные панели
Сигнализация
Автономный тепловой насос
Светодиодное освещение
Система "умный дом"
Автоматическая система освещения
Центральная антенна
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в традиционном зеленом районе.
Начальная школа - 400 метров
Супермаркет - 260 метров
Кинотеатр на открытом воздухе - 550 метров
Станция Ираклион - 1 км
Аптека - 180 метров