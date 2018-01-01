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Современная резиденция с подземной парковкой, Калифея, Греция

Palaio Faliro, Греция
от
€339,360
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О комплексе

Предлагаются квартиры с парковочными местами и помещениями для хранения.

Резиденция располагает подземной парковкой.

Удобства и оснащение в доме
  • Бронированная дверь
  • Солнечный водонагреватель
  • Сигнализация
  • Светодиодное освещение
  • Система "умный дом"
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в центре города и рядом с морем.

  • Аптека - 230 метров
  • Станция метро - 700 метров
  • Начальная школа - 500 метров
  • Парк - 700 метров
Местонахождение новостройки
Palaio Faliro, Греция

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Современная резиденция с подземной парковкой, Калифея, Греция
Palaio Faliro, Греция
от
€339,360
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