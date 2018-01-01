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Новая резиденция в центре Афин, Греция

Афины, Греция
от
€534,020
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О комплексе

Предлагаются апартаменты с большими окнами и террасами.

Окончание строительства - весна 2024 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Светодиодное освещение
  • Сигнализация
  • Бронированная дверь
  • Система "умный дом"
  • Центральная антенна
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в центральном районе Гизи, рядом со станцией метро.

  • Супермаркет - 240 метров
  • Кинотеатр - 700 метров
  • Начальная школа - 750 метров
  • Больница - 900 метров
Местонахождение новостройки
Афины, Греция

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