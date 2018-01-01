Новая резиденция в центре Афин, Греция

Резиденция располагает зеленой зоной.
Квартиры на первом этаже имеют собственные сады.
Окончание строительства - лето 2024 года.
Удобства и оснащение в доме
Бронированная дверь
Солнечные панели
Сигнализация
Автономный тепловой насос
Светодиодное освещение
Система "умный дом"
Автоматическая система освещения
Центральная антенна
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в традиционном зеленом районе.
Начальная школа - 400 метров
Супермаркет - 260 метров
Кинотеатр на открытом воздухе - 550 метров
Станция Ираклион - 1 км
Аптека - 180 метров
Предлагаются квартиры с парковочными местами и террасами.
Резиденция располагает большим бассейном, баром, рестораном, мини-маркетом и магазинами, ухоженными садами.
Расположение и объекты поблизости
Резиденция находится прямо на песчаном пляже, в нескольких минутах езды от города Ханья и аэропорта, в пешей доступности от всей необходимой инфраструктуры.
Ближайший пляж - 1 минута
Город Ханья - 20 минут
Порт - 20 минут
Международный аэропорт - 35 минут
Автомагистраль - 5 минут
Предлагаются виллы с бассейнами 70 м2, зоной отдыха и зоной барбекю, парковочными местами.
Окончание строительства - 2023 год.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом с пляжами, в 10 км от Агиос Николаос и в 120 км от аэропорта Салоники.