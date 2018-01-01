Современная резиденция в историческом оживленном районе Колонос, Афины, Греция

ton philon, Греция

от €269,000

Апартаменты на Афинской Ривьере в жилом комплексе с парковкой и садом. Нео Фалиро — прибрежный район Афин с развитой инфраструктурой и удобной транспортной развязкой (8 км до центра Афин по прямой дороге). Преимущества Спецпредложение - «Золотая виза» Греции под ключ за 300 000 € В стоимость входит: Апартаменты на Афинской Ривьере Оформление паспорта третьей страны (одной из стран СНГ) Оформление ВНЖ для 2-х человек (+ дополнительная плата за других членов семьи) Все дополнительные расходы на оформление сделки Инфраструктура В пешей доступности от комплекса: Одна из крупнейших и престижных в стране пристань для яхт Флисвос. Порт Пирей, откуда отправляются паромы на все греческие острова. Стадион футбольного клуба Olympiacos. Современный культурный центр с большим ландшафтным парком Stavros Niarchos. Расположение и объекты поблизости Стадион - 800 метров Станция метро - 450 метров Гавань - 1,2 км Больница - 700 метров Железнодорожная станция - 1,8 км Площадь Синтагма - 7,6 км Аэропорт - 34 км Эгейское море - 1 км Порт Пирея - 2,3 км