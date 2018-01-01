Современная резиденция в историческом оживленном районе Колонос, Афины, Греция

Апартаменты на Афинской Ривьере в жилом комплексе с парковкой и садом. Нео Фалиро — прибрежный район Афин с развитой инфраструктурой и удобной транспортной развязкой (8 км до центра Афин по прямой дороге).
Преимущества
Спецпредложение - «Золотая виза» Греции под ключ за 300 000 €
В стоимость входит:
Апартаменты на Афинской Ривьере
Оформление паспорта третьей страны (одной из стран СНГ)
Оформление ВНЖ для 2-х человек (+ дополнительная плата за других членов семьи)
Все дополнительные расходы на оформление сделки
Инфраструктура
В пешей доступности от комплекса:
Одна из крупнейших и престижных в стране пристань для яхт Флисвос.
Порт Пирей, откуда отправляются паромы на все греческие острова.
Стадион футбольного клуба Olympiacos.
Современный культурный центр с большим ландшафтным парком Stavros Niarchos.
Расположение и объекты поблизости
Стадион - 800 метров
Станция метро - 450 метров
Гавань - 1,2 км
Больница - 700 метров
Железнодорожная станция - 1,8 км
Площадь Синтагма - 7,6 км
Аэропорт - 34 км
Эгейское море - 1 км
Порт Пирея - 2,3 км
Предлагаются апартаменты с обслуживанием и панорамным видом на море.
Резиденция располагает парковкой на 15 машин и тренажерным залом.
Удобства и оснащение в доме
Светодиодное освещение
Тепловой насос
Алюминиевые окна с двойным остеклением
Кухонная мебель
Стенные шкафы
Электрическое рольставни
Расположение и объекты поблизости
Исторический центр Афин - 12 км
Международный аэропорт Афин - 49 км
Предлагаются апартаменты с собственными бассейнами.
Удобства и оснащение в доме
Солнечные панели
Система "умный дом"
Сигнализация
Автономный тепловой насос
Скрытое освещение
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в зеленом пригороде Афин - Неа-Ираклия.
Супермаркет - 270 метров
Детская площадка - 450 метров
Школа - 550 метров
Аптека - 300 метров
Парк - 950 метров