Новая резиденция в спокойном зеленом районе, Пефки, Греция

Предлагаются меблированные студии.
Резиденция располагает прачечной и тренажерным залом.
Удобства и оснащение в доме
Светодиодное освещение
Алюминиевые окна с двойным остеклением
Электрические рольставни
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в центре Пирея, в двух шагах от станции метро.
Театр - 240 метров
Станция метро - 250 метров
Университет - 550 метров
Магазины - 100 метров
Порт - 750 метров
Предлагаются студии с обслуживанием.
Удобства и оснащение в доме
Светодиодное освещение
Кондиционеры
Алюминиевые окна с двойным остеклением
Кухонная мебель
Стенные шкафы
Электрические рольставни
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в самом центре Пирея, в 500 метрах от университета.
Порт Пирея - 1 км
Станция метро - 350 метров
Трамвайна остановка - 500 метров
Магазины - 100 метров
Предлагаются светлые функциональные апартаменты с большими террасами, парковочными местами и помещениями для хранения.
Резиденция располагает садом и подземной парковкой.
Удобства и оснащение в доме
Солнечные водонагреватели
Светодиодное освещение
Система "умный дом"
Сигнализация
Расположение и объекты поблизости
Станция метро - 1,1 км
Супермаркет - 1 км
Стадион - 900 метров
Роща - 1,8 км