Элитная резиденция в 250 метрах от моря, Эгина, Греция

Это великолепное современное 9-этажное здание, отвечающее высоким стандартам, будет построено с биоклиматическими характеристиками в соответствии с международными стандартами устойчивости. "The Green" расположен в Пирее, одной из самых значительных и ярких частей греческой столицы со времен античности.
Сдача проекта ожидается в последнем квартале 2024 года.
Предлагаются апартаменты с собственными садами и бассейнами.
Окончание строительства - 4 квартал 2023 года.
Удобства и оснащение в доме
Бронированная дверь
Солнечный водонагреватель
Светодиодное освещение
Система "умный дом"
Сигнализация
Центральная антенна
Расположение и объекты поблизости
Аптека - 200 метров
Супермаркет - 19 метров
Начальная школа - 750 метров
Детская площадка - 700 метров
Главная площадь Петруполи - 900 метров