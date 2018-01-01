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Элитная резиденция в 250 метрах от моря, Эгина, Греция

Church of Saint Nicholas, Греция
от
€204,320
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4
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О комплексе

Предлагаются элитные апартаменты с панорамным видом на море и горы.

Резиденция располагает садом и бассейном на крыше.

Удобства и оснащение в доме
  • Бронированная дверь
  • Светодиодное освещение
  • Сигнализация
  • Центральная антенна
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в 250 метрах от живописного побережья, рядом с портом и в 1 часе от Афин.

  • Порт - 500 метров
  • Пляж - 450 метров
  • Детский сад - 900 метров
  • Супермаркет - 87 метров
  • Площадь - 140 метров
  • Аптека - 220 метров
Местонахождение новостройки
Church of Saint Nicholas, Греция

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Элитная резиденция в 250 метрах от моря, Эгина, Греция
Church of Saint Nicholas, Греция
от
€204,320
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