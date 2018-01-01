Новая резиденция в пригороде Афин, Греция

Предлагаются квартиры с балконами.
Некоторые апартаменты имеют парковочные места.
Окончание строительства - 3 квартал 2024 года.
Удобства и оснащение в доме
Тепловые насосы
Сантехника Grohe
Итальянские кухни
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в спокойном районе, в юго-западной части Афин, рядом с Бурнази и станцией метро.
Станция метро - 1,3 км
Площадь Бурнази - 700 метров
Магазины и рестораны - 200 метров
Школа - 300 метров
Аэропорт - 39 км
Больница - 1,4 км
Новый жилой комплекс включает 9 квартир и 4 дуплекса. Квартиры имеют от 1 до 3 спален, крытые веранды, кладовую комнату и место в паркинге на цокольном этаже.
Удобства и оснащение в доме
панорамные окна с двойным остеклением
паркетные полы
оборудованная кухня и ванные комнаты
встроенные шкафы
система вентиляции воздуха
Расположение и объекты поблизости
Алимос — это престижный прибрежный район с песчаными пляжами, многочисленными ресторанами, барами и парками. До аэропорта Афин можно добраться за 40 минут на машине. В центр Афин можно добраться на метро, трамвае, автобусе.
Предлагаются апартаменты с большими окнами и террасами.
Окончание строительства - весна 2024 года.
Удобства и оснащение в доме
Светодиодное освещение
Сигнализация
Бронированная дверь
Система "умный дом"
Центральная антенна
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в центральном районе Гизи, рядом со станцией метро.
Супермаркет - 240 метров
Кинотеатр - 700 метров
Начальная школа - 750 метров
Больница - 900 метров