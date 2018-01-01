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Современная резиденция в Агия Параскеви, Греция

Афины, Греция
от
€543,000
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4
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О комплексе

Предлагаются апартаменты с бассейнами и садами.

Окончание строительства - осень 2023 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Алюминиевые окна
  • Система "умный дом"
  • Внутреннее и внешнее скрытое освещение
Расположение и объекты поблизости
  • Станция метро - 900 метров
  • Супермаркет - 750 метров
  • Банк - 700 метров
  • Аптека - 750 метров
  • Начальная школа - 220 метров
Местонахождение новостройки
Афины, Греция

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