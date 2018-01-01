Новая резиденция с садом рядом со станциями метро, Эгалео, Греция

Предлагаются меблированные студии.
Резиденция располагает прачечной и тренажерным залом.
Удобства и оснащение в доме
Светодиодное освещение
Алюминиевые окна с двойным остеклением
Электрические рольставни
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в центре Пирея, в двух шагах от станции метро.
Театр - 240 метров
Станция метро - 250 метров
Университет - 550 метров
Магазины - 100 метров
Порт - 750 метров
Nea Smirni, проходящая по трамвайной линии, соединяющей его с центром Афин и Ривьерой, расположена вокруг своей популярной площади, предлагая удивительный выбор вариантов для развлечений, спорта, рестораны и магазины! Неа Смирни - один из самых оживленных жилых пригородов, а апартаменты 7 в Санта-Барбаре - ваш новый дом в Афинах!