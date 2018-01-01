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Новая резиденция с садом рядом со станциями метро, Эгалео, Греция

Thivon, Греция
от
€226,800
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4
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О комплексе

Предлагаются светлые комфортабельные апартаменты с парковочными местами и помещениями для хранения.

Резиденция располагает садом и парковкой.

Удобства и оснащение в доме
  • Бронированная дверь
  • Большие окна
  • Солнечные водонагреватели
  • Светодиодное освещение
  • Система "умный дом"
  • Сигнализация
  • Современная кухня
  • Центральная антенна
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом с автомагистралями и 3 станциями метро.

  • Станция метро - 965 метров
  • Начальная школа - 310 метров
  • Супермаркет - 350 метров
  • Аптека - 200 метров
Местонахождение новостройки
Thivon, Греция

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Новая резиденция с садом рядом со станциями метро, Эгалео, Греция
Thivon, Греция
от
€226,800
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