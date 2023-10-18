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Продажа новостроек в Саксония-Анхальт

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Жилой комплекс Инвестиционные объекты в Германии - Queis
Жилой комплекс Инвестиционные объекты в Германии - Queis
Reussen, Германия
от
€7,50 млн
Площадь 115–145 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2024
Застройщик: Hertel + Wolf Baugesellschaft mbH
Инвестиционные объекты в Германии   Дома-дуплексы "Modern Living" с квартирами жилой площадью 115 кв. м. Эти двухэтажные дома-дуплексы возводятся из монолитных материалов, без подвала, с двухскатной крышей с незастроенным чердаком и состоят из двух квартир площадью по 115 кв. м. Наши дома являются энергоэффективными домами и соответствуют стандарту KfW 55. Первый этаж будет оборудован прихожей, гостевым туалетом с душем, открытой кухней, гостиной и столовой с террасой, подсобным/кладовым помещением под массивной лестницей на верхний этаж. На втором этаже находится ванная с окном, две детские или рабочие комнаты, спальня и небольшая лестничная площадка. На незастроенный чердак можно попасть по выдвижной лестнице. Так как приобретение осуществляется непосредственно у застройщика, дополнительные маклерские комиссии не взимаются. Это фиксированная цена (от 320 000,00 евро за одну квартиру в доме типа дуплекс), включая участок, под ключ, без дополнительных затрат, таких как подключение к инженерным коммуникациям, отделка, покраска, покрытия и т. д. По желанию можно приобрести солнечные панели с аккумулятором. (Создание наружных объектов, например, ландшафтный дизайн, застройщиком не предусмотрено).   Дома-дуплексы "Modern Family" с квартирами жилой площадью 145 кв. м. Эти трехэтажные дома-дуплексы возводятся из монолитных материалов, без подвала, с застроенным мансардным этажом (площадь около 28 кв. м) и состоят из двух квартир площадью по 145 кв. м. Наши дома являются энергоэффективными домами и соответствуют стандарту KfW 55. Первый этаж будет оборудован прихожей, гостевым туалетом с душем, открытой кухней, гостиной и столовой с террасой, подсобным/кладовым помещением под массивной лестницей на верхний этаж. На втором этаже находится ванная с окном, две детские или рабочие комнаты, спальня и небольшая лестничная площадка. Массивная лестница ведет на мансардный этаж (площадь около 28 кв. м), который вы можете оборудовать в соответствии с вашими собственными идеями! Так как приобретение осуществляется непосредственно у застройщика, дополнительные маклерские комиссии не взимаются. Это фиксированная цена (от 399 000,00 евро за одну квартиру в доме типа дуплекс), включая участок, под ключ, без дополнительных затрат, таких как подключение к инженерным коммуникациям, отделка, покраска, покрытия и т. д. По желанию можно приобрести солнечные панели с аккумулятором. (Создание наружных объектов, например, ландшафтный дизайн, застройщиком не предусмотрено). Предоставленные изображения являются визуализациями. Возможны изменения в соответствии с местными условиями и требованиями. Все дома продаются без мебели и без встроенной кухни.   Мы предлагаем также другие инвестиционные проекты в Германии, от 4 домов (1,2 млн. евро) до 180 домов (90,0 млн. евро). Подробная информация может быть представлена по запросу.    
Жилой комплекс - Modern Townhouses vor den Toren von Leipzig
Жилой комплекс - Modern Townhouses vor den Toren von Leipzig
Luetzen, Германия
от
€8,00 млн
Площадь 115–145 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2025
Застройщик: Hertel + Wolf Baugesellschaft mbH
Инвестиционная недвижимость в Германии - 20 таунхаусов "Modern Living" двухквартирный дом с 115 m ² жилой площадью Двухэтажный двухквартирный дом с 115m ² жилой площадью не является подвальным и построен в прочной конструкции с неразвитой двускатной крышей. Это дом эффективности KfW 55. Первый этаж оборудован входной зоной, гостевым туалетом, открытой кухонной зоной, гостиной и столовой с террасой, подсобным помещением / кладовой под сплошной лестницей на верхний этаж. Наверху есть ванная комната с дневным светом, две детские или учебные комнаты, спальня и прихожая. До чердака можно добраться по лестнице с вставкой пола для целей пересмотра. Поскольку приобретение осуществляется непосредственно застройщиком, дополнительных брокерских расходов не возникает. Это фиксированная фиксированная ставка, включая имущество и готовое к переезду, без дополнительных затрат, таких как разработка, расширение, покраска, покрытие и т. Д. Опционально можно приобрести PV-систему с памятью. (Внешние системы не являются частью).   "Modern Family" двухквартирный дом со 145 m ² жилой площадью Трехэтажный двухквартирный дом с ок. 145 m ² жилой площадью не является подвальным и построен в прочной конструкции со встроенной студией крыши (примерно 28 m ² жилой площади). Это дом эффективности KfW 55. Первый этаж оборудован входной зоной, гостевым туалетом с душем, открытой кухонной зоной, гостиной и столовой с террасой, подсобным помещением под сплошной лестницей на верхний этаж. Наверху есть ванная комната с дневным светом, две детские или учебные комнаты, спальня и прихожая. Массивная лестница ведёт в студию с расширенной крышей (примерно 28 m ² жилой площади). Поскольку приобретение осуществляется непосредственно застройщиком, дополнительных брокерских расходов не возникает. Это пакет фиксированной цены, готовый к переходу, без дополнительных затрат, таких как разработка, расширение, покраска, покрытие и т. Д. Опционально можно приобрести PV-систему с памятью. (Внешние системы не являются ее частью)   Это необязательные визуализации. Они могут меняться в зависимости от местных условий и требований.
Жилой квартал - Living in the modern city of Halle
Жилой квартал - Living in the modern city of Halle
Галле, Германия
от
€94,00 млн
Площадь 115–145 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2024
Застройщик: Hertel + Wolf Baugesellschaft mbH
ПРОЕКТ НА ВИД 180 Домов (двухместные и террасные дома) Жилая площадь: ок. 115 м2 и 145 м2 Общая площадь: 68 219 м2 Общая жилая площадь: 22 500 м2 (от 20 470 м2 до 25 810 м2, в зависимости от типа дома) Детская площадка, Изюминкой наших домов являются окна от пола до потолка со стороны сада, так что комнаты залиты дневным светом. Фасадные окна и французские двери изготовлены в виде пластиковых элементов с тройным изолирующим остеклением. Все фасадные окна в доме имеют электрически управляемые ставни. Внутренние подоконники выполнены из дерева (дуба). Подвод отопления и подогрев питьевой воды обеспечивается воздушно-водяным тепловым насосом. Подключенное напольное отопление снабжает все салоны на первом и верхнем этажах. Виниловое покрытие с деревянным взглядом (дубом) накладывается на плавающую стяжку в дикую повязку. Внутренняя лестница представляет собой массивную железобетонную лестницу, перекрытую деревянными ступенями (дубом). Санитарные предметы выполнены в белом цвете. Мы используем немецкую фирменную продукцию. Кроме того, ванная комната на верхнем этаже получает инфракрасный радиатор. Дома не подвальные. Комната на крыше современных жилых террасных домов площадью 115 квадратных метров не была расширена. Современные семейные террасные дома с 145 квадратными метрами жилой площади имеют расширенную студию на крыше.
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