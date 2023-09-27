  1. Realting.com
  2. Новостройки
  3. Германия
  4. - Modern Townhouses vor den Toren von Leipzig

- Modern Townhouses vor den Toren von Leipzig

Luetzen, Германия
от
€8,00 млн
;
6
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Инвестиционная недвижимость в Германии - 20 таунхаусов

"Modern Living" двухквартирный дом с 115 m ² жилой площадью

Двухэтажный двухквартирный дом с 115m ² жилой площадью не является подвальным и построен в прочной конструкции с неразвитой двускатной крышей.

Это дом эффективности KfW 55.

Первый этаж оборудован входной зоной, гостевым туалетом, открытой кухонной зоной, гостиной и столовой с террасой, подсобным помещением / кладовой под сплошной лестницей на верхний этаж. Наверху есть ванная комната с дневным светом, две детские или учебные комнаты, спальня и прихожая. До чердака можно добраться по лестнице с вставкой пола для целей пересмотра.

Поскольку приобретение осуществляется непосредственно застройщиком, дополнительных брокерских расходов не возникает. Это фиксированная фиксированная ставка, включая имущество и готовое к переезду, без дополнительных затрат, таких как разработка, расширение, покраска, покрытие и т. Д.

Опционально можно приобрести PV-систему с памятью.

(Внешние системы не являются частью).

 

"Modern Family" двухквартирный дом со 145 m ² жилой площадью

Трехэтажный двухквартирный дом с ок. 145 m ² жилой площадью не является подвальным и построен в прочной конструкции со встроенной студией крыши (примерно 28 m ² жилой площади).

Это дом эффективности KfW 55.

Первый этаж оборудован входной зоной, гостевым туалетом с душем, открытой кухонной зоной, гостиной и столовой с террасой, подсобным помещением под сплошной лестницей на верхний этаж. Наверху есть ванная комната с дневным светом, две детские или учебные комнаты, спальня и прихожая. Массивная лестница ведёт в студию с расширенной крышей (примерно 28 m ² жилой площади).

Поскольку приобретение осуществляется непосредственно застройщиком, дополнительных брокерских расходов не возникает. Это пакет фиксированной цены, готовый к переходу, без дополнительных затрат, таких как разработка, расширение, покраска, покрытие и т. Д.

Опционально можно приобрести PV-систему с памятью.

(Внешние системы не являются ее частью)

 

Это необязательные визуализации. Они могут меняться в зависимости от местных условий и требований.

Параметры объекта
Класс
Класс
Комфорт-класс
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Кирпичный
Год сдачи
Год сдачи
2025
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
2
Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², EUR
Стоимость объекта, EUR
Квартиры Дом
Площадь, м² 115.0 – 145.0
Цена за м², EUR 2 955 – 3 205
Цена квартиры, EUR 369 000 – 429 000
Местонахождение новостройки
Luetzen, Германия

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Многоквартирный жилой дом Leben im Goesel-Auental - Im Sueden von Leipzig
Koemmlitz, Германия
от
€400,000
Многоквартирный жилой дом DHH Neubau in 66955 Pirmasens zu verkaufen
Pirmasens, Германия
Цена по запросу
Жилой комплекс Инвестиционные объекты в Германии - Queis
Reussen, Германия
от
€7,50 млн
Жилой квартал - Living in the modern city of Halle
Галле, Германия
от
€94,00 млн
Вы просматриваете
- Modern Townhouses vor den Toren von Leipzig
Luetzen, Германия
от
€8,00 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Назад Оставить заявку Оставить заявку Позвонить Позвонить
Другие комплексы
Многоквартирный жилой дом Leben im Goesel-Auental - Im Sueden von Leipzig
Многоквартирный жилой дом Leben im Goesel-Auental - Im Sueden von Leipzig
Koemmlitz, Германия
от
€400,000
Площадь 145 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2024
Застройщик: Hertel + Wolf Baugesellschaft mbH
Безопасная инвестиционная недвижимость в Германии с потенциалом развития - 5 террасных домов "Modern Family" террасные дома со 145 m ² жилой площадью Трёхэтажные террасные дома с ок. 145 m ² жилой площадью не являются подвальными и построены в прочном строительстве со встроенной студией крыши (примерно 28 m ² жилой площади). Это дом эффективности KfW 55. Первый этаж оборудован входной зоной, гостевым туалетом с душем, открытой кухонной зоной, гостиной и столовой с террасой, подсобным помещением под сплошной лестницей на верхний этаж. Наверху есть ванная комната с дневным светом, две детские или учебные комнаты, спальня и прихожая. Массивная лестница ведёт в студию с расширенной крышей (примерно 28 m ² жилой площади). Поскольку приобретение осуществляется непосредственно застройщиком, дополнительных брокерских расходов не возникает. Это фиксированная цена с фиксированной ставкой, готовая к переходу, с системой PV и хранением, без дополнительных затрат, таких как разработка, расширение, покраска, покрытие и т. Д. (Внешние системы не являются ее частью)
Жилой комплекс Инвестиционные объекты в Германии - Queis
Жилой комплекс Инвестиционные объекты в Германии - Queis
Reussen, Германия
от
€7,50 млн
Площадь 115–145 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2024
Застройщик: Hertel + Wolf Baugesellschaft mbH
Инвестиционные объекты в Германии   Дома-дуплексы "Modern Living" с квартирами жилой площадью 115 кв. м. Эти двухэтажные дома-дуплексы возводятся из монолитных материалов, без подвала, с двухскатной крышей с незастроенным чердаком и состоят из двух квартир площадью по 115 кв. м. Наши дома являются энергоэффективными домами и соответствуют стандарту KfW 55. Первый этаж будет оборудован прихожей, гостевым туалетом с душем, открытой кухней, гостиной и столовой с террасой, подсобным/кладовым помещением под массивной лестницей на верхний этаж. На втором этаже находится ванная с окном, две детские или рабочие комнаты, спальня и небольшая лестничная площадка. На незастроенный чердак можно попасть по выдвижной лестнице. Так как приобретение осуществляется непосредственно у застройщика, дополнительные маклерские комиссии не взимаются. Это фиксированная цена (от 320 000,00 евро за одну квартиру в доме типа дуплекс), включая участок, под ключ, без дополнительных затрат, таких как подключение к инженерным коммуникациям, отделка, покраска, покрытия и т. д. По желанию можно приобрести солнечные панели с аккумулятором. (Создание наружных объектов, например, ландшафтный дизайн, застройщиком не предусмотрено).   Дома-дуплексы "Modern Family" с квартирами жилой площадью 145 кв. м. Эти трехэтажные дома-дуплексы возводятся из монолитных материалов, без подвала, с застроенным мансардным этажом (площадь около 28 кв. м) и состоят из двух квартир площадью по 145 кв. м. Наши дома являются энергоэффективными домами и соответствуют стандарту KfW 55. Первый этаж будет оборудован прихожей, гостевым туалетом с душем, открытой кухней, гостиной и столовой с террасой, подсобным/кладовым помещением под массивной лестницей на верхний этаж. На втором этаже находится ванная с окном, две детские или рабочие комнаты, спальня и небольшая лестничная площадка. Массивная лестница ведет на мансардный этаж (площадь около 28 кв. м), который вы можете оборудовать в соответствии с вашими собственными идеями! Так как приобретение осуществляется непосредственно у застройщика, дополнительные маклерские комиссии не взимаются. Это фиксированная цена (от 399 000,00 евро за одну квартиру в доме типа дуплекс), включая участок, под ключ, без дополнительных затрат, таких как подключение к инженерным коммуникациям, отделка, покраска, покрытия и т. д. По желанию можно приобрести солнечные панели с аккумулятором. (Создание наружных объектов, например, ландшафтный дизайн, застройщиком не предусмотрено). Предоставленные изображения являются визуализациями. Возможны изменения в соответствии с местными условиями и требованиями. Все дома продаются без мебели и без встроенной кухни.   Мы предлагаем также другие инвестиционные проекты в Германии, от 4 домов (1,2 млн. евро) до 180 домов (90,0 млн. евро). Подробная информация может быть представлена по запросу.    
Жилой квартал - Living in the modern city of Halle
Жилой квартал - Living in the modern city of Halle
Галле, Германия
от
€94,00 млн
Площадь 115–145 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2024
Застройщик: Hertel + Wolf Baugesellschaft mbH
ПРОЕКТ НА ВИД 180 Домов (двухместные и террасные дома) Жилая площадь: ок. 115 м2 и 145 м2 Общая площадь: 68 219 м2 Общая жилая площадь: 22 500 м2 (от 20 470 м2 до 25 810 м2, в зависимости от типа дома) Детская площадка, Изюминкой наших домов являются окна от пола до потолка со стороны сада, так что комнаты залиты дневным светом. Фасадные окна и французские двери изготовлены в виде пластиковых элементов с тройным изолирующим остеклением. Все фасадные окна в доме имеют электрически управляемые ставни. Внутренние подоконники выполнены из дерева (дуба). Подвод отопления и подогрев питьевой воды обеспечивается воздушно-водяным тепловым насосом. Подключенное напольное отопление снабжает все салоны на первом и верхнем этажах. Виниловое покрытие с деревянным взглядом (дубом) накладывается на плавающую стяжку в дикую повязку. Внутренняя лестница представляет собой массивную железобетонную лестницу, перекрытую деревянными ступенями (дубом). Санитарные предметы выполнены в белом цвете. Мы используем немецкую фирменную продукцию. Кроме того, ванная комната на верхнем этаже получает инфракрасный радиатор. Дома не подвальные. Комната на крыше современных жилых террасных домов площадью 115 квадратных метров не была расширена. Современные семейные террасные дома с 145 квадратными метрами жилой площади имеют расширенную студию на крыше.
Realting.com
Перейти