- Modern Townhouses vor den Toren von Leipzig

Инвестиционная недвижимость в Германии - 20 таунхаусов

"Modern Living" двухквартирный дом с 115 m ² жилой площадью

Двухэтажный двухквартирный дом с 115m ² жилой площадью не является подвальным и построен в прочной конструкции с неразвитой двускатной крышей.

Это дом эффективности KfW 55.

Первый этаж оборудован входной зоной, гостевым туалетом, открытой кухонной зоной, гостиной и столовой с террасой, подсобным помещением / кладовой под сплошной лестницей на верхний этаж. Наверху есть ванная комната с дневным светом, две детские или учебные комнаты, спальня и прихожая. До чердака можно добраться по лестнице с вставкой пола для целей пересмотра.

Поскольку приобретение осуществляется непосредственно застройщиком, дополнительных брокерских расходов не возникает. Это фиксированная фиксированная ставка, включая имущество и готовое к переезду, без дополнительных затрат, таких как разработка, расширение, покраска, покрытие и т. Д.

Опционально можно приобрести PV-систему с памятью.

(Внешние системы не являются частью).

"Modern Family" двухквартирный дом со 145 m ² жилой площадью

Трехэтажный двухквартирный дом с ок. 145 m ² жилой площадью не является подвальным и построен в прочной конструкции со встроенной студией крыши (примерно 28 m ² жилой площади).

Это дом эффективности KfW 55.

Первый этаж оборудован входной зоной, гостевым туалетом с душем, открытой кухонной зоной, гостиной и столовой с террасой, подсобным помещением под сплошной лестницей на верхний этаж. Наверху есть ванная комната с дневным светом, две детские или учебные комнаты, спальня и прихожая. Массивная лестница ведёт в студию с расширенной крышей (примерно 28 m ² жилой площади).

Поскольку приобретение осуществляется непосредственно застройщиком, дополнительных брокерских расходов не возникает. Это пакет фиксированной цены, готовый к переходу, без дополнительных затрат, таких как разработка, расширение, покраска, покрытие и т. Д.

Опционально можно приобрести PV-систему с памятью.

(Внешние системы не являются ее частью)

Это необязательные визуализации. Они могут меняться в зависимости от местных условий и требований.