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Инвестиционные объекты в Германии - Queis

Reussen, Германия
от
€7,50 млн
;
7
Описание Описание
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О комплексе

Инвестиционные объекты в Германии

 

Дома-дуплексы "Modern Living" с квартирами жилой площадью 115 кв. м.

Эти двухэтажные дома-дуплексы возводятся из монолитных материалов, без подвала, с двухскатной крышей с незастроенным чердаком и состоят из двух квартир площадью по 115 кв. м.

Наши дома являются энергоэффективными домами и соответствуют стандарту KfW 55.

Первый этаж будет оборудован прихожей, гостевым туалетом с душем, открытой кухней, гостиной и столовой с террасой, подсобным/кладовым помещением под массивной лестницей на верхний этаж. На втором этаже находится ванная с окном, две детские или рабочие комнаты, спальня и небольшая лестничная площадка. На незастроенный чердак можно попасть по выдвижной лестнице.

Так как приобретение осуществляется непосредственно у застройщика, дополнительные маклерские комиссии не взимаются. Это фиксированная цена (от 320 000,00 евро за одну квартиру в доме типа дуплекс), включая участок, под ключ, без дополнительных затрат, таких как подключение к инженерным коммуникациям, отделка, покраска, покрытия и т. д.

По желанию можно приобрести солнечные панели с аккумулятором.

(Создание наружных объектов, например, ландшафтный дизайн, застройщиком не предусмотрено).

 

Дома-дуплексы "Modern Family" с квартирами жилой площадью 145 кв. м.

Эти трехэтажные дома-дуплексы возводятся из монолитных материалов, без подвала, с застроенным мансардным этажом (площадь около 28 кв. м) и состоят из двух квартир площадью по 145 кв. м.

Наши дома являются энергоэффективными домами и соответствуют стандарту KfW 55.

Первый этаж будет оборудован прихожей, гостевым туалетом с душем, открытой кухней, гостиной и столовой с террасой, подсобным/кладовым помещением под массивной лестницей на верхний этаж. На втором этаже находится ванная с окном, две детские или рабочие комнаты, спальня и небольшая лестничная площадка. Массивная лестница ведет на мансардный этаж (площадь около 28 кв. м), который вы можете оборудовать в соответствии с вашими собственными идеями!

Так как приобретение осуществляется непосредственно у застройщика, дополнительные маклерские комиссии не взимаются. Это фиксированная цена (от 399 000,00 евро за одну квартиру в доме типа дуплекс), включая участок, под ключ, без дополнительных затрат, таких как подключение к инженерным коммуникациям, отделка, покраска, покрытия и т. д.

По желанию можно приобрести солнечные панели с аккумулятором.

(Создание наружных объектов, например, ландшафтный дизайн, застройщиком не предусмотрено).

Предоставленные изображения являются визуализациями. Возможны изменения в соответствии с местными условиями и требованиями. Все дома продаются без мебели и без встроенной кухни.

 

Мы предлагаем также другие инвестиционные проекты в Германии, от 4 домов (1,2 млн. евро) до 180 домов (90,0 млн. евро). Подробная информация может быть представлена по запросу.

 

 

Параметры объекта
Класс
Класс
Комфорт-класс
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Кирпичный
Год сдачи
Год сдачи
2024
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
2
Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², EUR
Стоимость объекта, EUR
Квартиры Дуплекс
Площадь, м² 115.0 – 145.0
Цена за м², EUR 2 755 – 3 040
Цена квартиры, EUR 350 000 – 400 000
Местонахождение новостройки
Reussen, Германия
Инфраструктура рядом
Аэропорт 20 000 м

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Инвестиционные объекты в Германии - Queis
Reussen, Германия
от
€7,50 млн
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Застройщик: Hertel + Wolf Baugesellschaft mbH
ПРОЕКТ НА ВИД 180 Домов (двухместные и террасные дома) Жилая площадь: ок. 115 м2 и 145 м2 Общая площадь: 68 219 м2 Общая жилая площадь: 22 500 м2 (от 20 470 м2 до 25 810 м2, в зависимости от типа дома) Детская площадка, Изюминкой наших домов являются окна от пола до потолка со стороны сада, так что комнаты залиты дневным светом. Фасадные окна и французские двери изготовлены в виде пластиковых элементов с тройным изолирующим остеклением. Все фасадные окна в доме имеют электрически управляемые ставни. Внутренние подоконники выполнены из дерева (дуба). Подвод отопления и подогрев питьевой воды обеспечивается воздушно-водяным тепловым насосом. Подключенное напольное отопление снабжает все салоны на первом и верхнем этажах. Виниловое покрытие с деревянным взглядом (дубом) накладывается на плавающую стяжку в дикую повязку. Внутренняя лестница представляет собой массивную железобетонную лестницу, перекрытую деревянными ступенями (дубом). Санитарные предметы выполнены в белом цвете. Мы используем немецкую фирменную продукцию. Кроме того, ванная комната на верхнем этаже получает инфракрасный радиатор. Дома не подвальные. Комната на крыше современных жилых террасных домов площадью 115 квадратных метров не была расширена. Современные семейные террасные дома с 145 квадратными метрами жилой площади имеют расширенную студию на крыше.
Многоквартирный жилой дом DHH Neubau in 66955 Pirmasens zu verkaufen
Многоквартирный жилой дом DHH Neubau in 66955 Pirmasens zu verkaufen
Pirmasens, Германия
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Сдача в: 2024
Агентство: ELBUS GmbH
Новое здание DHH продается на тихой улочке Пирмазенс. Какие провайдеры есть в Пирмазенсе?  Поставщики Telekom, O2 и Vodafon Kabel Deutschland работают в Пирмазенсе, Рейнланд-Пфальц. Каждый из этих поставщиков имеет свой спектр услуг с разными тарифами. Однако не каждый из этих провайдеров может предложить свои связи в любой точке Пирмазена. Есть ли в Пирмазенсе оптоволоконный интернет?  Да, оптоволоконные соединения от Telekom, O2 и Vodafon Kabel Deutschland предлагаются в Pirmasens. Тем не менее, соединения не одинаково доступны везде в деревне. Кто обеспечивает самое быстрое подключение к интернету в Пирмазенсе? Vodafon Kabel Deutschland в настоящее время может предложить оптоволоконное соединение с самой высокой скоростью загрузки в Pirmasens. Это 1000 Мбит / с. При загрузке Vodafon Kabel Deutschland также опережает волоконную оптику до 50 Мбит / с. Насколько хорош прием LTE в Пирмазенсе? Покрытие LTE в Pirmasens очень хорошее, как вы хотите. Тип объекта: отдельно стоящий EFH Дом полностью подвал, чердак расширен. Адрес: 66955 Pirmasens Hügelstr. Год постройки: ок.  2023 Прихожая №.: Прихожая №.: Площадь участка: ок. М ² Жилая площадь: ок. М ² Полезная площадь: прибл. M ² Балкон / терраса: да Двери комнаты: Ванные комнаты: душ, ванна, туалет, раковина, окно. Встроенная кухня: нет Тип парковочного места: гараж на две машины Количество комнат: 6 Качество оборудования: нормальное Подвал: да Тип отопления: Масло ( Доступное газовое соединение ) Стрельба / источник энергии: газ Форма крыши: двускатная крыша заперта. Бетонная плитка Новый 2021 Тип конструкции: прочная конструкция Окружные стены: кладка Окно: двойное остекление Allu Проход дома окрашен, основания и двери отшлифованы и окрашены. Внутренние стены: кладка, штукатурка, плитка Напольное покрытие:   Настенные покрытия: вы: обои с краской; Чистка, плитка Снаружи: штукатурка Покупная цена: от 350 000,00 € - 650 000,00 € Комиссия: 3,57% вкл. 19% НДС. Местоположение ( Крупномасштабное местоположение ): Пирмазенс, независимый город в земле Рейнланд-Пфальц, Германия, расположен на юго-западном краю Пфальцского леса. Он окружен районом Зюдвестпфальц и расположен на западном краю Пфальцского леса. Следующие по величине места находятся на расстоянии:     Цвайбрюккен ок. 24 км     Кайзерслаутерн ок. 37 км     Ландау ок. 45 км     Карлсруэ ок. 85 км     Мангейм ок. 92 км     Саарбрюккен ок. 63 км     Сам Пирмазенс расположен на высоте ок. 62 км ² на высоте 360-400 м над уровнем моря. NN с 42 184 жителями ( Стенд 31.Декабрь 2017 года ), в результате которого плотность населения составляет 680 жителей на км ². Город подключен к железнодорожной сети и расположен от аэропортов следующим образом:     Саарбрюккен ок. 47 км     Карлсруэ / Баден ок. 105 км     Франкфурт ок. 160 км      Окружающая среда ( мелкомасштабное местоположение ):     Объект для оценки находится на тихой улице Пирмазенс. Центр города находится примерно в 800 метрах. Быстро добраться на машине через L270 и A8. Ближайшая остановка общественного транспорта находится в 2 минутах ходьбы. Супермаркеты находятся в радиусе ок. 700 м, АЗС. Другие магазины для повседневных нужд, супермаркеты, рестораны, автозаправочные станции, врачи, автосалоны и т. Д. Находятся в 3 км. Объект вызвал ваш интерес, и у вас все еще есть вопросы? Тогда вы можете связаться с нами в любое время. Елена Бузейнус Ваш агент по недвижимости ( IHK / EIA ) из Pirmasens Другой: Вся информация предоставляется в меру наших знаний. Ошибки и промежуточные продажи зарезервированы. Краткий обзор используется для предварительной информации. Вся информация о жилом / пригодном для использования пространстве, году строительства, утвержденном типе использования, нагрузках на здание, разрешении на строительство и состоянии имущества и т. Д. Не проверяются и не гарантируются брокером. Заинтересованные стороны имеют возможность просматривать файлы здания в любое время. Когда договор купли-продажи заключен, смелость покупателя составляет 3,57%, включая НДС, и им выставлен счет Immobilien ELBUS GmbH. Сертифицированная цена покупки применяется к расчету.
Многоквартирный жилой дом Leben im Goesel-Auental - Im Sueden von Leipzig
Многоквартирный жилой дом Leben im Goesel-Auental - Im Sueden von Leipzig
Koemmlitz, Германия
от
€400,000
Площадь 145 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2024
Застройщик: Hertel + Wolf Baugesellschaft mbH
Безопасная инвестиционная недвижимость в Германии с потенциалом развития - 5 террасных домов "Modern Family" террасные дома со 145 m ² жилой площадью Трёхэтажные террасные дома с ок. 145 m ² жилой площадью не являются подвальными и построены в прочном строительстве со встроенной студией крыши (примерно 28 m ² жилой площади). Это дом эффективности KfW 55. Первый этаж оборудован входной зоной, гостевым туалетом с душем, открытой кухонной зоной, гостиной и столовой с террасой, подсобным помещением под сплошной лестницей на верхний этаж. Наверху есть ванная комната с дневным светом, две детские или учебные комнаты, спальня и прихожая. Массивная лестница ведёт в студию с расширенной крышей (примерно 28 m ² жилой площади). Поскольку приобретение осуществляется непосредственно застройщиком, дополнительных брокерских расходов не возникает. Это фиксированная цена с фиксированной ставкой, готовая к переходу, с системой PV и хранением, без дополнительных затрат, таких как разработка, расширение, покраска, покрытие и т. Д. (Внешние системы не являются ее частью)
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