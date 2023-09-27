Инвестиционные объекты в Германии - Queis

Инвестиционные объекты в Германии

Дома-дуплексы "Modern Living" с квартирами жилой площадью 115 кв. м.

Эти двухэтажные дома-дуплексы возводятся из монолитных материалов, без подвала, с двухскатной крышей с незастроенным чердаком и состоят из двух квартир площадью по 115 кв. м.

Наши дома являются энергоэффективными домами и соответствуют стандарту KfW 55.

Первый этаж будет оборудован прихожей, гостевым туалетом с душем, открытой кухней, гостиной и столовой с террасой, подсобным/кладовым помещением под массивной лестницей на верхний этаж. На втором этаже находится ванная с окном, две детские или рабочие комнаты, спальня и небольшая лестничная площадка. На незастроенный чердак можно попасть по выдвижной лестнице.

Так как приобретение осуществляется непосредственно у застройщика, дополнительные маклерские комиссии не взимаются. Это фиксированная цена (от 320 000,00 евро за одну квартиру в доме типа дуплекс), включая участок, под ключ, без дополнительных затрат, таких как подключение к инженерным коммуникациям, отделка, покраска, покрытия и т. д.

По желанию можно приобрести солнечные панели с аккумулятором.

(Создание наружных объектов, например, ландшафтный дизайн, застройщиком не предусмотрено).

Дома-дуплексы "Modern Family" с квартирами жилой площадью 145 кв. м.

Эти трехэтажные дома-дуплексы возводятся из монолитных материалов, без подвала, с застроенным мансардным этажом (площадь около 28 кв. м) и состоят из двух квартир площадью по 145 кв. м.

Наши дома являются энергоэффективными домами и соответствуют стандарту KfW 55.

Первый этаж будет оборудован прихожей, гостевым туалетом с душем, открытой кухней, гостиной и столовой с террасой, подсобным/кладовым помещением под массивной лестницей на верхний этаж. На втором этаже находится ванная с окном, две детские или рабочие комнаты, спальня и небольшая лестничная площадка. Массивная лестница ведет на мансардный этаж (площадь около 28 кв. м), который вы можете оборудовать в соответствии с вашими собственными идеями!

Так как приобретение осуществляется непосредственно у застройщика, дополнительные маклерские комиссии не взимаются. Это фиксированная цена (от 399 000,00 евро за одну квартиру в доме типа дуплекс), включая участок, под ключ, без дополнительных затрат, таких как подключение к инженерным коммуникациям, отделка, покраска, покрытия и т. д.

По желанию можно приобрести солнечные панели с аккумулятором.

(Создание наружных объектов, например, ландшафтный дизайн, застройщиком не предусмотрено).

Предоставленные изображения являются визуализациями. Возможны изменения в соответствии с местными условиями и требованиями. Все дома продаются без мебели и без встроенной кухни.

Мы предлагаем также другие инвестиционные проекты в Германии, от 4 домов (1,2 млн. евро) до 180 домов (90,0 млн. евро). Подробная информация может быть представлена по запросу.