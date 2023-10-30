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Villa Park - престижные квартиры, состоят из современных частных вилл с современными планировками и благоустроенной территорией.
Villa Park находится в курортном поселке Чакви, комплекс находится в тихом и экологичном месте, в слиянии моря и гор. Главная особенность, рядом находится батумский Ботанический сад и развлекательный комплекс Dreamland Oasis. 20 минут езды до центра Батуми.
Комплекс состоит из 14 вилл класса люкс, на территории 6350 м2. Дома построенные в современном архитектурном стиле и эксклюзивным дизайном. В каждой вилле установлены панорамные окна в стильных черных рамах.
Villa Park реализуются 2-комнатные двухэтажные виллы, площадью от 227-307 м2. Высота потолков 3 метра. На втором этаже виллы расположена терасса. Каждый дом имеет собственный бассейн и парковочное место. жилье сдается с готовым дизайнерским ремонтом.
Инфраструктура:
- Ботанический сад;
- Рестораны;
- Бассейн;
- Фитнес-центр;
- Образовательные учреждения;
- Медицинский центр.
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