Чакви, Грузия

от €235,888

Сдача в: 2024

Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! Вилла среди цитрусовых садов в живописном поселке Кхало в 20 км от Батуми. Отдельно стоящая двухэтажная вилла с уютными и просторными планировками от 120 до 315 кв.м. В чистовой отделке и современным архитектурным дизайном. С собственным паркингом и бассейном. Газ. В 8 км от местного пляжа. Первоначальный минимальный взнос - 30% с рассрочкой на 9 месяцев. В районе Чакви доступна развитая социальная инфраструктура. Вблизи от вилл расположен большой аквапарк, образовательные учреждения, медицинские, ботанический сад, кафе и много другое для комфортного проживания. Виллы являются хорошим решением для постоянного проживания и инвестиций. Средняя доходность в год - 7%. Почему для Вас это выгодно: - Подберем недвижимость в Грузии под ваш бюджет и пожелания совершенно БЕСПЛАТНО; - Средняя доходность от сдачи квартир в аренду в год 7-10%. Мы предлагаем только доходные объекты, как для сдачи в аренду, так и для ПМЖ; - Недвижимость в Грузии растёт в цене примерно на 16%; - Мы эксклюзивный представитель топовых застройщиков. Предоставим лучшие объекты по самым выгодным ценам; - Поможем в оформлении безопасной сделки и в управлении недвижимостью; - Брокеры на территории Грузии, РФ, Казахстана, Белоруссии и др. стран; - Встретим, покажем и расскажем всё о недвижимости и жизни в этой прекрасной стране; - Юридическое сопровождение от начала и до конца сделки в подарок; - Беспроцентная комфортная рассрочка. Позвоните или напишите, мы с удовольствием проконсультируем Вас БЕСПЛАТНО! Предоставим варианты планировок!