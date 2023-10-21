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Вилла среди цитрусовых садов в живописном поселке Кхало в 20 км от Батуми.
Отдельно стоящая двухэтажная вилла с уютными и просторными планировками от 120 до 315 кв.м. В чистовой отделке и современным архитектурным дизайном. С собственным паркингом и бассейном. Газ. В 8 км от местного пляжа.
Первоначальный минимальный взнос - 30% с рассрочкой на 9 месяцев. В районе Чакви доступна развитая социальная инфраструктура.
Вблизи от вилл расположен большой аквапарк, образовательные учреждения, медицинские, ботанический сад, кафе и много другое для комфортного проживания.
Виллы являются хорошим решением для постоянного проживания и инвестиций. Средняя доходность в год - 7%.
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A unique resort located on 100,000 m2 area in an ecologically clean subtropical zone, on the Black Sea coastline, only 9 km from the city of Batumi. The complex combines the Dreamland Oasis hotel, private apartments and more than 50 objects of its own infrastructure.
1 bedroom apartments are ideal for a cozy and comfortable long-term vacation of a small family.
There are doors in the living room and bedroom that will lead you to the terrace equipped with garden furniture and which offers excellent panoramic views of the sea, mountains or the luxurious territory of the complex.
The apartments are decorated in a European style, furnished with modern furniture and equipped with the necessary equipment and accessories.
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Dreamside находится в курортном поселке Чакви, с ландшафтными зонами, экологичной природой в слиянии моря и гор. Главная особенность, рядом находится батумский Ботанический сад и развлекательный комплекс Dreamland Oasis. 20 минут езды до центра Батуми.
Комплекс состоит из 11 этажей, спроектирован по нормам ландшафта и курортной зоны. Находится в 50 метрах от кристально чистого моря. Обладает собственной современной инфраструктурой: фитнес-центр, подземный паркинг, терраса, бар, ресторан, ресепшн.
Квартира представлена: студия 30 кв.м. с дизайнерской мебелью и ремонтом. Так же в квартире расположен балкон с панорамным видом на море и горы.
Инфраструктура:
- Самый большой аквапарк;
- Ботанический сад;
- Кафе;
- Образовательные учреждения;
- Медицинский центр.
Позвоните или напишите, мы с удовольствием предоставим всю информацию и проконсультируем Вас бесплатно!
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА.
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!
- эксклюзивная недвижимость;
- помощь в организации переезда;
- ежегодный доход от инвестиций до 20%;
- финансовая гарантия дохода;
- юридическая защита сделки;
- бесплатная консультация;
- более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах.
- подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания!
WH Kobuleti Residence - жилой комплекс с завораживающей архитектурой на первой береговой линии в популярном курортном городе Кобулети. С современной инфраструктурой.
Комплекс построен из 8 этажей. В строительстве используют экологичные современные материалы и для удобства проживающим использовали звукоизоляционную защиту. Главное преимущество комплекса - пляж в 20 метрах. Здесь можно насладится чистым морем, горным воздухом, озеленной территорией. Все условия для здоровой и комфортной жизни.
Квартиры представлены современными планировками: студия и студия с 1 спальней от 30 до 53 кв.м. Квартиры разработаны авторским дизайном и мебелью. В каждой квартире есть открытый балкон, откуда открывается завораживающий вид на море и горы.
Инфраструктура:
- Кафе;
- Рестораны;
- Магазины;
- Медицинские учреждения;
- Образовательные учреждения;
- Салон красоты;
- Фитнес-центр;
- Отделения банка.
Идеальное решение для постоянного проживания и инвестиций!
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Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА.
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!
- эксклюзивная недвижимость;
- помощь в организации переезда;
- ежегодный доход от инвестиций до 20%;
- финансовая гарантия дохода;
- юридическая защита сделки;
- бесплатная консультация;
- более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах.
- подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания!
Новый жилой комплекс в 300 метрах от побережья Черного моря, в популярном городе Кобулети - Renaissance Блок А от популярного застройщика Alliance Group.
Спортивно-оздоровительный жилой комплекс представлен в ультрасовременном архитектурном стиле. Особенность жилого комплекса является спортивно-оздоровительный центр. Здесь Вы сможете вести здоровый образ жизни. На территории комплекса красивый ландшафтный дизайн на территории комплекса.
Квартиры современными и просторными планировками от 32,8 до 106,05 кв.м. С потрясающим видом на море и горы.
Инфраструктура:
- Паркинг;
- Бар у бассейна;
- Фитнес-центр;
- Ресторан;
- СПА;
- Бассейн;
- Видеонаблюдение.
Проект является идеальным решением для инвестиций.
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