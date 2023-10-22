Кобулети, Грузия

от €358,549

В центре города Кобулети в пешей доступности к морю продается большой новый,капитально построенный двухэтажный дом и новопостроенное ,отдельностоящее здание .подходящее под любой вид коммерческой деятельности.как под супермаркет,так современный детский сад,в Настоящее время владельцы этого дома и этого здания рассматривают эти два предложения от арендаторов,общая площадь коммерческого здания составляет 200 кв.м,высота потолка 4,5 м,передняя сторона фасада полностью остеклена и выходит на улицу с проезжей частью,от дороги есть пеший тротуар.коммерческое здание возможно поднять еще на несколько этажей,сам проект расчитан всего на 5 этажей.Основной дом имеет общую площадь 570 кв.м из расчета двух этажей.в доме3 спальни,2 гостинные,3 сан.узла с ванной,везде проведено современное газовое отопление,поставлен двухконтурный газовый котел,во всех комнатах выставлена дорогая качественная мебель и бытовая техника-кондицеонеры,телевизоры и т.д.на каждом этаже дома есть помещение кухни,также со всей необходимой мебелью и бытовой техникой.На первом этаже дома также есть коммерческое помещение со своим отдельным входом со стороны улицы,в настоящее время в этом помещение функционирует салон красоты ,отданный в аренду арендатору.над салоном красоты расположены комнаты,преднозначенные для сдачи в аренду туристам..также есть еще одна отдельная кухня в этой зоне дома,Вход на второй этаж к этим сдаваемым в аренду комнатам и кухне.также отдельный,у всех помещений есть выход на большую террасу-балкон.во всех комнатах есть свой сан.узел.Всего таких комнат на этом этаже три.Месячный доход владельцев за сдачу в аренду помещения салона красоты и трех отдельных комнат и кухни составляет 2 тысячи долларов.в скором времени также будет заключен контракт на сдачу в аренду отдельного здания 200 кв.м .это еще один доход в пользу владельцев этой недвижимости,Продажа этих обьектов.которые находятся на одном участке ,связана с личными проблемами владельцев,в связи с переездом на другое место жительства.Описанным зданиям не более четырех лет,все обьекты этой недвижимости находятся в превосходном состоянии!