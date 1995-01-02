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Квартиры в новостройках в Хелвачаури

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В Грузии рекордно выросла рентная доходность жилья. Актуальные данные
14.04.2023
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13.02.2023
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«Продала бизнес, квартиру — и переехала в Батуми». Личный опыт переезда россиянки в Грузию
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10.10.2022
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