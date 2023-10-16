Купить новостройки в Батуми, Грузия

Квартиры в новых комплексах Батуми: комфортабельное жилье на черноморском курорте

Батуми — небольшой, но очень уютный городок на юго-западе Грузии. Расположение вблизи с Черным морем, прекрасная погода и комфортабельные пляжи сделали его одним из самых популярных грузинских курортов. Многие туристы, очарованные красотой Батуми, остаются здесь на ПМЖ, покупая квартиры и дома.

Рынок недвижимости

Особым спросом у местных жителей и иностранцев пользуются квартиры в новостройках в Батуми. Такое жилье привлекает покупателей своей новизной, просторными планировками и высоким уровнем сервиса. Недвижимость приобретается в черновой и предчистовой отделке. Это позволяет будущим владельцам самим продумывать дизайн помещений и подбирать отделочные материалы.

Для покупателей, желающих сразу въехать в апартаменты для проживания, на платформе Realting.com представлено множество новостроек в Батуми с полностью отремонтированными квартирами. Ряд объектов продается с мебелью и бытовой аппаратурой. Это очень удобный вариант для иностранцев, которые могут купить апартаменты со всеми необходимыми удобствами и сразу приступить к изучению природных красот Батуми.

Почему стоит приобрести именно новое жилье?

Покупая апартаменты в новостройках в Батуми от застройщика, инвесторы получают ряд очевидных преимуществ:

Высокая доходность. Квартиру, приобретенную на этапе котлована, можно выгодно перепродать спустя несколько месяцев — ее цена будет на 20-30% дороже после того, как дом сдадут в эксплуатацию.

Возможность оформления жилья в ипотеку. Грузинские банки охотно идут на встречу инвесторам, в том числе из-за рубежа, предлагая выгодные условия сделки.

Повышенный спрос со стороны арендаторов. Это позволяет сразу сдавать купленную квартиру и получать прибыль.

Высокий уровень сервиса. Новостройки в Батуми — это целые комплексы, куда входят спа-салоны, бассейны, подземные парковки и другие удобства.

Стоимость жилья

Недвижимость в новых комплексах Батуми отличается недорогими ценами. Один кв. метр стоит в среднем 700-1000 евро. Дороже оцениваются квартиры на побережье Черного моря. Их цена на платформе Realting. com может варьироваться от 1000 до 1500 евро за «квадрат».

Важно учесть, что при покупке жилья стоимостью более 100,000 долларов иностранцы получают грузинский ВНЖ. Срок его действия — 12 месяцев. Однако иностранцы могут продлевать статус неоднократно, если у них имеется грузинская недвижимость.

Новостройки в Батуми — выгодная инвестиция в будущее. Купленная квартира подходит для личного проживания и сдачи в аренду. Инвесторам, желающим получать высокий доход, стоит рассмотреть вариант с недвижимостью у моря — это самые ликвидные объекты в Батуми.