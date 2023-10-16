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Купить новостройки в Батуми, Грузия

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Жилой комплекс Lagoon Resort
Жилой комплекс Lagoon Resort
Адлиа, Грузия
от
€40,627
Сдача в: 2025
Застройщик: LTD homex
Добро пожаловать в наш уникальный жилой комплекс –, воплощение роскошной жизни, работы и развлечений. Мы гордимся тем, что предлагаем нашим жителям действительно уникальный опыт с тремя блоками непревзойденного комфорта и элегантности, а также пятизвездочную инфраструктуру, которая отвечает всем их потребностям. Наш комплекс был разработан с акцентом на создание среды, которая способствует высококачественному образу жизни. Ищете ли вы уютный дом для поселения, место для работы из дома или просто место для отдыха и расслабления, мы обеспечим вам покрытие. Мы понимаем важность внимания к деталям, поэтому мы уделили большое внимание благоустройству нашего комплекса. Мы создали красивое наружное пространство, которое не только эстетически приятно, но и улучшает общий опыт жизни в нашем комплексе. Наша команда стремится предоставить нашим жителям максимально высокий уровень обслуживания. Мы стремимся превзойти ожидания во всем, что мы делаем, от проектирования наших объектов до уровня заботы и внимания, которое мы уделяем нашим жителям. В нашем уникальном жилом комплексе мы считаем, что роскошная жизнь должна быть доступна для всех, поэтому мы создали пространство, которое является как доступным, так и высококачественным. Мы приглашаем вас присоединиться к нам и испытать воплощение роскошной жизни, работы и развлечений.
Вилла в современном архитектурном стиле
Вилла в современном архитектурном стиле
Мнатоби, Грузия
от
€275,602
Площадь 230–1 247 м²
4 объекта 4
Сдача в: 2023
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Feria - это виллы в современном архитектурном стиле, расположенные в селе Ферия, в популярном пригороде Батуми. Виллы расположены в тихом и уютном месте с ландшафтными зонами и озелененной природой. В 20 минутах езды от центра Батуми и разнообразной инфраструктурой. Виллы представлены в черновой отделке современными планировками: студия и 3 спальни просторной площадью 270 кв.м. Каждая вилла владеет открытой террасой на крыше, откуда можно насладиться потрясающим видом на горы и море. Инфраструктура: - Аквапарк; - Набережная; - Торговый центр; - Кафе и рестораны; - Фитнес центр; - Образовательные учреждения; - Медицинские учреждения. С удовольствием ответим на все Ваши вопросы, звоните или пишите! Бесплатно проконсультируем по всем объектам Грузии!
Клубный дом Sfero Garden
Клубный дом Sfero Garden
Гонио, Грузия
от
€27,180
Площадь 23–46 м²
19 объектов 19
Сдача в: 2024
Агентство: Luxe Real Estate
Старт продаж от застройщика! 6-ти этажный Клубный дом расположен в 3х минутах от главной набережной в Гонио. Охраняемая территория жилого комплекса с парковкой для автомобилей, открытый бассейн с террасой и шезлонгами зеленая территория, бар-ресторан с панорамным видом на море на последнем этаже. Апартаменты от 23 до 46 м2 в зеленом каркасе. Гонио - это комфортное место которое выбирают для семейного отдыха, в окружении природы.Высокое качество строительства по европейским стандартам от надежного застройщика. Дом уже построен на 65% , получение ключей через 7 месяцев! Апартаменты можно использовать для личного пользования круглый год, либо сдавать в аренду с гарантированным доходом! Возможна рассрочка от застройщика 0% без переплат, кредит для иностранных граждан. 
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Жилой комплекс с развитой инфраструктурой
Жилой комплекс с развитой инфраструктурой
Гонио, Грузия
от
€126,344
Площадь 46–93 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Elite Family Residence - элитный жилой комплекс семейного формата, находящийся на берегу Черного моря, в пригороде Батуми, чистейшего пляжа Гонио. Дорога до цента займет 15 минут. Комплекс выглядит изысканно и эстетично. Французские балконы придают особый шарм комплексу. Преимущества комплекса - в ее чистейшей акватории, лучшими пляжами и заповедной зоной. Локация находится далеко от автомагистралей и других различных загрязнений. Квартиры предоставлены: 1-комнатные - 46.85–77.8 кв.м. 2-комнатные - от 86.9 кв.м. Высота потолков - 3,2 м. В доме предоставлена гидроизоляция и теплоизоляция фундамента и перекрытий. Внешние стены - из огнеупорного кирпича. Каждая квартира предусматривает открытый балкон. Базовая комплектация квартир включает в себя меблировку комнат, установку техники, панорманые окна и входные двери. Инфраструктура на территории комплекса: - Spa - зона; - Ресторан; - Винный погреб; - Бильярдная; - Баня; - Фитнес - центр; - Бассейн; - Зона бербекю; - Мини - гольф; - Подземный паркинг. Комплекс находится с разной инфраструктурой в пешей доступности, такими как: образовательные учреждения, медицинские учреждения, супермаркеты, отделения банка, рестораны, мечеть Гонио, православный храм. Гонио - престижный пригород в южной части Батуми. Именно здесь находится самый чистый пляж Черного моря. Атмосфера в Гонио несет в себе спокойствие, жизнь без суеты и шума. Гарантируем полное юридическое сопровождение сделки. Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы!
Вилла VistaMarevillas
Вилла VistaMarevillas
Гонио, Грузия
от
€279,403
Сдача в: 2024
Застройщик: universal23
Виллы и апартаменты премиум-класса Комплекс в экологической чистой среде в Гонио 800 метров до самого чистого пляжа на побережье 550 метров до ближайшей автобусной остановки 10км до крупнейшего торгового центра Батуми 8км до международного аэропорта Батуми 6,6км до границы с Турцией Горный источник и бамбуковая роща рядом Шесть вилл из трех типов Земельный участок в собственность Бассейн и индивидуальная крытая парковка Идеальное расположение и уютная обстановка, размещенная в нетронутой природе морской бриз и горный воздух Неограниченное пространство с видом на море и горы Современный алюминиевый фасад / алюминиевые стеклопакеты / террасы-солярий Водоснабжение / электричество / газ / центральная канализация Возможна продажа отдельных апартаментов КОМПЛЕКС БУДЕТ ОБСЛУЖИВАТЬ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
Жилой комплекс Wyndham Laguna
Жилой комплекс Wyndham Laguna
Гонио, Грузия
от
€113,002
Площадь 31–58 м²
9 объектов 9
Сдача в: 2025
Агентство: Geo Estate
Wyndham Laguna - это элитный отельный комплекс 5* с сервисами All Inclusive от Wyndham. Инфраструктура комплекса составляет 15 000 м2 и состоит из бассейнов, ресторанов, фитнес и спа центров, клиник физиотерапии, детских площадок, парков, вертолетной площадки и многого другого. Профессиональная управляющая компания Ambridge Hospitality, гарантированный доход, функция обратного выкупа по возросшей цене и высокая капитализация - 30% в год.
Жилой комплекс из частных вилл
Жилой комплекс из частных вилл
Гонио, Грузия
от
€266,098
Площадь 180–600 м²
5 объектов 5
Сдача в: 2023
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Kvariarti - комплекс квартир из частных вилл в пригороде Батуми, рядом с чистейшими пляжами Гонио. Дорога до центра займет 15 минут. Виллы расположены в экологично чистом районе Гонио с озелененной территорией, запахом моря и гор. Высота вилл составляет 2 этажа и открытая терраса. Виллы представлены площадью 180 кв.м. в черновой отделке. Каждая вилла предусматривает открытый балкон. Инфраструктура: - Рестораны; - Кафе; - Медицинские учреждения; - Образовательные учреждения; - Магазины; - Салон красоты; - Отделения банка. Гонио - престижный пригород в южной части Батуми. Именно здесь находится самый чистый пляж Черного моря. Атмосфера в Гонио несет в себе спокойствие, жизнь без суеты и шума. Позвоните или напишите, мы с удовольствием проконсультируем Вас БЕСПЛАТНО! Предоставим варианты планировок!
Жилой комплекс с видом на море и горы
Жилой комплекс с видом на море и горы
Гонио, Грузия
от
€33,642
Площадь 89 м²
1 объект 1
Сдача в: 2023
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Black Sea Line Residence - это новый элитный жилой комплекс с современными планировками квартир, расположенный в Гонио, в 200 метрах от Черного моря и в 10 км от центра Батуми. Гонио - пригород, обладающий чистейшими пляжами и современной инфраструктурой. Здание состоит из 7 этажей. Используются экологичные безопасные материалы, соответствующие современным стандартам. В доме два бесшумных пассажирских лифта. В ЖК представляют квартиры с необходимой мебелью от 29 до 49 кв. м. Квартира студия и с одной спальней. Также в квартире представлены открытые балконы с завораживающими видами на горы и море. На территории комплекса находится собственный открытый бассейн. Также на крыше есть кафе с открывающийся панорамой и завораживающими видами. ЖК обустроен ландшафтным озеленением. Недвижимость подходит как для инвестиций, так и для постоянного проживания. Звоните или пишите! Подберем для Вас жилье вашей мечты! Гарантированное юридическое сопровождение.
Апарт - отель Boulevard Point
Апарт - отель Boulevard Point
Адлиа, Грузия
от
€20,185
Площадь 49–93 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2023
Застройщик: Гумбати Групп
15-этажный апарт-отель на новом бульваре в 300 метрах от моря. Комплекс включает в себя: Изолированную зону, Апартаменты разной площади, Подземный и надземный паркинг на 106 мест, Инфраструктуру, Террасу с фитнес-центром и открытым бассейном, Спа-центр, Кафе, Сад, Многофункциональный ресепшн Апартаменты сдаются в состоянии под ключ с мебелью и техникой Инфраструктура Проекта Целью Gumbati Group является создание современной системы инфраструктуры и предоставление услуг гостиничного типа, которые обеспечат максимальный комфорт как собственникам апартаментов, так и их гостям. Управления апартаментами Все владельцы апартаменты будут вовлечены в электронную систему управления, согласно которой владелец получает подробную информацию о посетителях, сроке их аренды, цене и доходе. Управляющая компания также поддерживает и контролирует инфраструктуру комплекса. Вступление в систему аренды Управляющая компания и владелец апартаментыы заключают «договор управления», согласно которому управляющая компания обязуется сдать апартаменты в аренду и выполнить все условия. Ценовая политика Стоимость услуг по управлению апартаментами: Тариф компании на услуги управления апартаментами составляет 35% от полученного дохода, а доход собственника - 65%. Этапы строительства Завершено 90% монолитных работ. На следующем этапе будет обустроена крыша и внешний фасад
Жилой комплекс Panorama Batumi
Жилой комплекс Panorama Batumi
Квaриати, Грузия
от
€75,142
Площадь 36–83 м²
5 объектов 5
Агентство: Geo Estate
Жилой комплекс Panorama Batumi, расположен в 50 метрах от моря. Инфраструктура комплекса: собственный пляж, панорамный бассейн, ресторан, фитнес, сауна, лаундж, бар, винный дегустационный зал, прачечная и ресепшен. В комплексе работает профессиональная управляющая компания.        
Жилой комплекс на черноморском побережье
Жилой комплекс на черноморском побережье
Гонио, Грузия
от
€109,005
Сдача в: 2025
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Первая отельная резиденция в Батуми - Family Club от застройщика European Village с полной инфраструктурой для семей. Единственная резиденция в Грузии, имеющая изолированный блок для постоянного проживания. Комплекс состоит из 86 жилых резиденций площадью 37,3 м2 - 119,4 м2. Резиденция отличается от апартаментов обстановкой, которая максимально приближённая к домашней. Она подходит для долгосрочного туристического отдыха или постоянного проживания. Комплекс расположен в районе Гонио - Квариати. Территория является подлинной жемчужиной черноморского побережья Грузии. Это единственное место в Батуми, где горы и море соединяются вместе. Инфраструктура резиденции: - Spa; - 7 бассейнов; - Аквазона; - Массажный кабинет; - Клиника; - Душ Шарко, Соляные комнаты; - 5 видов бань; - Центр винотерапии и фитотерапии; - Конференцзал; - 12 ресторанов, кафе, бары; - Винный дом и дегустационный зал; - 7 детский площадок, игровых комнат; - Детский парк; - 2 фитнес-центра; - Паркеты и эко-лавки; - Кинозал, боулинг, бильярд; - Библиотека; - Вертолетная площадка, паркинг. Гарантируем полное юридическое сопровождение сделки. Предлагаем только доходные и надёжные объекты недвижимости в Батуми. Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы!
Жилой комплекс Thom Tower
Жилой комплекс Thom Tower
Гонио, Грузия
от
€37,000
Площадь 22–39 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2023
Агентство: DDA Real Estate
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! Новые квартиры в элитном жилом комплексе, Thom Tower, расположенные в популярном пригороде Гонио. Уютные квартиры с двумя планировками: студия и студия с 1 спальней (22 и 39,6 кв.м.). Полностью меблированные с полным ремонтом, большими окнами и открытым балконом, откуда открывается вид на море и горы. В квартирах центральное отопление. Первый взнос - 50%, также есть возможность оформить рассрочку без процента на 24 месяца. Комплекс состоит из 11 этажей. На территории много зелени. Развит социальной инфраструктурой в пешей доступности. В Гонио чистейшие пляжи и красивый вид на горы. Комплекс является инвестиционно привлекательным. Средняя доходность от 7% Инфраструктура: - Кафе, рестораны, бары. - Детские площадки; - Медицинские учреждения; - 15 минут от центра Батуми; - Образовательные учреждения; - СПА и фитнес-центр. Почему для Вас это выгодно: - Подберем недвижимость в Грузии под ваш бюджет и пожелания совершенно БЕСПЛАТНО; - Средняя доходность от сдачи квартир в аренду в год 7-10%. Мы предлагаем только доходные объекты, как для сдачи в аренду, так и для ПМЖ; - Недвижимость в Грузии растёт в цене примерно на 16%; - Мы эксклюзивный представитель топовых застройщиков. Предоставим лучшие объекты по самым выгодным ценам; - Поможем в оформлении безопасной сделки и в управлении недвижимостью; - Брокеры на территории Грузии, РФ, Казахстана, Белоруссии и др. стран; - Встретим, покажем и расскажем всё о недвижимости и жизни в этой прекрасной стране; - Юридическое сопровождение от начала и до конца сделки в подарок; - Беспроцентная комфортная рассрочка. Звоните или пишите, будем рады подобрать для Вас лучший объект в Грузии! Юридическое сопровождение в подарок!
Жилой комплекс из таунхаусов премиум-класса
Жилой комплекс из таунхаусов премиум-класса
Гонио, Грузия
от
€336,743
Площадь 130–151 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Жилой комплекс Wyndham Grand Riviera предоставляет единственные таунхаусы премиум-класса, расположенные на первой линии пляжа Гонио. Это престижный пригород в южной части Батуми. Именно здесь находится самый чистый пляж Черного моря. Атмосфера в Гонио несет в себе спокойствие, жизнь без суеты и шума. Комплекс имеет уникальное месторасположение. 15 минут до центра Батуми. Таунхаусы площадью 130 и 151 м2. На трех этажах расположены три просторные спальни, терраса с панорамным видом на море и горы. Каждый таунхаус имеет современную отделку, эксклюзивную внутренних инфраструктуру. Придомовая территория имеет зону отдыха и парковочное место. Инфраструктура: - 12 ресторанов, кафе, баров; - Массажные кабинеты, грязелечебница; - 2 фитнес-центра; - Шаттлы к морю и в город; - Детский парк; - 7 бассейнов; - Маркеты и эко-лавка; - Конференц зал; - Химчистка; - Доставка медикаментов и продуктов. Позвоните или напишите, мы с удовольствием предоставим всю информацию и проконсультируем Вас бесплатно!
Жилой комплекс на берегу моря
Жилой комплекс на берегу моря
Гонио, Грузия
от
€100,875
Площадь 110 м²
1 объект 1
Сдача в: 2025
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Radisson Blu Apartmens - эксклюзивный 5-звездочный жилой и инвестиционный комплекс на берегу Черного моря. ЖК расположен в элитном пригороде Батуми - Гонио. Гонио обладает чистейшими пляжами, современно инфраструктурой и находится в 15 минутах езды от Батуми. Холлы созданы в едином премиальном стиле. В лобби установлен круглосуточный ресепшен. В комплексе 5 лифтов и круглосуточное видеонаблюдение. ЖК имеет благоустроенную территорию 7000 м2. Территория озеленена и имеет зонирование, что позволяет активно и спокойно отдыхать. Квартиры доступны в нескольких вариантах: студия, 1- 2 комнатная, площадь от 31,88 – 88,53 м2. Высота потолков - 3 метра. Квартиры полностью соответствует стандартам премиум-класса. Есть два типа планировок: стандарт и люкс. Квартиры сдаются с полным ремонтом, эксклюзивным дизайном, мебелью и встроенной техникой. Внутрення инфраструктура: - Крытый бассейн; - Ресторан с терассой; - Казино; - Фитнес-центр; - Спа; - Супермаркет. ЖК расположен рядом с разной инфраструктурой: образовательный учреждения, медицинские учреждения, рестораны, кафе, мечеть, православный храм, банки и другие объекты. Позвоните или напишите, мы с удовольствием проконсультируем Вас БЕСПЛАТНО! Предоставим варианты планировок!
Жилой комплекс Wyndham Panorama
Жилой комплекс Wyndham Panorama
Гонио, Грузия
от
€355,956
Площадь 130–151 м²
4 объекта 4
Сдача в: 2024
Агентство: Geo Estate
Wyndham Panorama — роскошные таунхаусы с панорамным видом на море. Инфраструктура комплекса составляет 15 000 м2 и состоит из бассейнов, ресторанов, фитнес и спа центров, клиник физиотерапии, детских площадок, парков, вертолетной площадки и многого другого. Профессиональная управляющая компания Ambridge Hospitality, гарантированный доход, функция обратного выкупа по возросшей цене и высокая капитализация - 30% в год.
Апарт - отель Family club
Апарт - отель Family club
Гонио, Грузия
от
€91,424
Площадь 37–50 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2025
Фамильный клуб Локация — Гонио!!! Отельная резиденция Wyndham с полноценной инфраструктурой для семей, Два корпуса разделены на три блока: 1️⃣ блок исключительно для проживания и отдыха/ 2️⃣ блок смешанный, что позволит владельцу отдавать в управление свою недвижимость на тот срок на который сам пожелает 3️⃣ блок отельный Квартиры продаются под ключ. Первый взнос 30% Рассрочка на 30 мес. Оплата по месячно/квартально. Сдача первый квартал 2025 года Закрытая приватная территория. Два небольших корпуса в архитектурном стиле роскошного модерна с благоустроенной территорией и открытым бассейном Сервис All-Inclusive. Кроме питания и напитков гостям и владельцам будет доступно 42 объекта инфраструктуры, которые отвечают любым запросам для отдыха и развлечений. Единственная отельная резиденция в Грузии, имеющая изолированный блок для постоянного проживания. Вы покупаете резиденцию в крупнейшем отельном комплексе Западной Грузии под элитным международным брендом — Wyndham Grand Residences. Первая в Батуми отельная резиденция с полноценной инфраструктурой для семей. Полноценная инфраструктура на 10 000 м2 Построенный по высшим стандартам международного люкс-бренда и элитного жилья Обслуживаемый крупнейшей управляющей компанией в мире — Aimbridge Hospitality НАПИШИТЕ МНЕ - Я ОТВЕЧУ НА ВСЕ ВОПРОСЫ И ПОДБЕРУ НЕДВИЖИМОСТЬ, КОТОРАЯ ПОДХОДИТ ИМЕННО ВАМ!
Жилой квартал European Village Elite
Жилой квартал European Village Elite
Гонио, Грузия
от
€313,585
Площадь 320 м²
2 объекта 2
Застройщик: European Village
Уникальный для Батуми проект Городок European Village уже прозвали батумской Рублевкой, и это не случайно. Сочетание этих факторов делает комплекс исключительным: Близость моря — реальные 500 метров. Панорамный вид на море, вид на горы и сад из каждого дома. Дизайнерский высококачественный ремонт. ‌‌Открытая видовая крыша-терраса с опен-спейсом для отдыха. Гарантия на все виды работ в доме. Индивидуальный участок с ландшафтным дизайном, фруктовыми, хвойными и декоративными насаждениями. Экологичные материалы — керамоблок, натуральный камень, мрамор в интерьере и в экстерьере домов. Строительство ведется бережно к природе — мы сохранили максимальное число деревьев на участке застройки. Толщина стен в 40 см из керамоблока с гидро и теплоизоляцией. Участок более 400 м2. Индивидуальные бассейны для каждой виллы. Планировка и обустройство дома по индивидуальным пожеланиям покупателя (при раннем бронировании). Дизайнерский камин из персидского мрамора. Настоящая финская сауна. Полное обслуживание виллы — уборка дома и двора, охрана, уход за растениями (по желанию собственника). Каждому собственнику виллы сервис European Village консьерж — персональный помощник, который поможет оплатить счета, заказать билеты, забронировать гостиницу, оформить вид на жительство, поможет решить любые другие вопросы, связанные с вопросами быта или вашего бизнеса в Грузии. Обслуживание виллы по желанию собственника — уход за садом, уборка территории, клининг, управление арендой, сервис All inclusive. Просторный каминный зал свыше 50 м2 и 4 спальни + отдельная кухня (16 м2) или дополнительная пятая спальня.
Многоквартирный жилой дом Euro Palace Gonio
Многоквартирный жилой дом Euro Palace Gonio
Квaриати, Грузия
Цена по запросу
Площадь 33–42 м²
2 объекта 2
Застройщик: LTD EVROMSHENI
Строительная компания LTD “ EVROMSHENI ” была основана в 2014 году, и ее основной работой является строительство. Компания предлагает комфортабельные и качественные квартиры, построенные по современным стандартам. Наша цель - выполнять работу с высоким качеством и выполнять ее в строго спланированном графике с круглосуточной службой безопасности. Проект полностью финансируется! Гонио является популярным историческим, туристическим и коммерческим морским направлением на юго-восточном побережье Черного моря, всего в 10 км от Батуми, который предлагает новый уровень курортного образа жизни, и это будет международный стандарт смешанного использования под руководством отдыха. Квартиры в 14-этажном элитном доме, класса Premium с белой рамой, в 200 метрах от моря, подземная парковка площадью 2500 квадратных метров, коммерческие и офисные помещения, Зона отдыха, С панорамным видом на море и горы, бассейн, детская игровая площадка и бар на террасе. Завершенный проект характеризуется современными фасадами и квартирами с широким выбором. Проект предусматривает квартиры разных размеров и их индивидуальное планирование. ✔ Завершенный фасад здания ✔ Поверхностный вход ✔ Входные двери квартиры ✔ 4 Лифт ✔ Бесплатный плавательный бассейн ✔ Бесплатная подземная парковка ✔ Системы горячей и холодной воды ✔ Затянутый пол ✔ Внутренняя проводка ✔ Пластиковые окна европейского качества ✔ Фасад, покрытый теплоизолированной плиткой Бесплатный бассейн для жителей
Жилой комплекс на берегу моря
Жилой комплекс на берегу моря
Гонио, Грузия
от
€60,490
Сдача в: 2023
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Элитный жилой комплекс Residence от застройщика Gumbati, расположенный на берегу моря в 15 минутах от центра Батуми. Обладающий собственной современной инфраструктурой. Residence состоит из двенадцатиэтажного здания с двумя подъездами. Здание привлекает своим современным архитектурным решением. Квартиру можно приобрести студию или одно- или двухкомнатной планировке. В стоимость входит ремонт и установка необходимой мебели и техники. В комплексе установлено видеонаблюдение. Ресепшен работает круглосуточно для комфортного проживания и отдыха. На территории ЖК есть развлекательные зоны и двухэтажный подземный паркинг. Территория благоустроена озеленением. Инфраструктура: - Спа; - Кафе; - Рестораны; - Открытый бассейн; - Лаундж-бар; - Кинотеатр под открытым небом; - Фитнес-центр; - Магазины. Напишите или позвоните нам, и мы расскажем Вам о самых выгодных предложениях рынка недвижимости в Грузии! Консультация БЕСПЛАТНО!
Жилой комплекс Max Holding Gonio
Жилой комплекс Max Holding Gonio
Гонио, Грузия
от
€35,087
Площадь 28–39 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! Квартиры с большим выбором возможностей в современном апарт-отеле Max Holding Gonio. Квартиры премиум-класса с двумя вариантами планировок: студия и студия с одной спальней (28,4 - 39,3 кв.м). В чистовой отделке. Расположение квартир в прекрасном пригороде Гонио с чистейшими пляжами и горами. Идеально подойдет для постоянного проживания и инвестиций. Газ. С доходностью 7% в год. Минимальный размер первоначального взноса - 30% с беспроцентной рассрочкой на 12 месяцев. Комплекс построен из 6 этажей. Включает в себя разнообразную инфраструктуру, что обеспечивает комфортное проживание для любых возрастов. Инфраструктура: - Образовательные учреждения; - Медицинские учреждения; - Аэропорт; - Супермаркет; - Кафе, рестораны; - Отделения банка; - Торговый центр; - Парки; - Мечеть. Почему для Вас это выгодно: - Подберем недвижимость в Грузии под ваш бюджет и пожелания совершенно БЕСПЛАТНО; - Средняя доходность от сдачи квартир в аренду в год 7-10%. Мы предлагаем только доходные объекты, как для сдачи в аренду, так и для ПМЖ; - Недвижимость в Грузии растёт в цене примерно на 16%; - Мы эксклюзивный представитель топовых застройщиков. Предоставим лучшие объекты по самым выгодным ценам; - Поможем в оформлении безопасной сделки и в управлении недвижимостью; - Брокеры на территории Грузии, РФ, Казахстана, Белоруссии и др. стран; - Встретим, покажем и расскажем всё о недвижимости и жизни в этой прекрасной стране; - Юридическое сопровождение от начала и до конца сделки в подарок; - Беспроцентная комфортная рассрочка. Звоните или пишите, будем рады подобрать для Вас лучший объект в Грузии! Юридическое сопровождение в подарок!
Жилой комплекс на первой линии моря
Жилой комплекс на первой линии моря
Гонио, Грузия
от
€65,249
Площадь 32 м²
1 объект 1
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Грузии и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Wyndham Grand Aqua - новый жилой комплекс, расположенный на первой линии моря в туристическом районе Батуми, Гоньо. Все апартаменты создаются по высоким стандартам бренда Wyndham Grand. Wyndham Grand - самый престижный бренд в коллекции Wyndham. Таких отелей в мире работает всего 65. Апартаменты такого уровня гарантируют непревзойдённый комфорт и обслуживание. Инфраструктура комплекса: - СПА; - Кафе; - Ресторан; - Аквазона с морской водой; - Винный погреб; - Массажный кабинет; - Детская площадка; - Детский анимационный центр; - Финская сауна; - Тренажерный зал; - Японская баня; - Русская баня; - Хаммам; - Экскурсионный центр; - Конференц-зал; - Маркет. Позвоните нам, и мы предоставим бесплатно подборку из лучших объектов Грузии под Ваш бюджет и пожелания!
Жилой комплекс Club House
Жилой комплекс Club House
Гонио, Грузия
от
€76,978
Площадь 32–151 м²
7 объектов 7
Сдача в: 2023
Агентство: Geo Estate
Club House — элитные резиденции для семьи с панорамным видом на море. Инфраструктура комплекса составляет 15 000 м2 и состоит из бассейнов, ресторанов, фитнес и спа центров, клиник физиотерапии, детских площадок, парков, вертолетной площадки и многого другого. Профессиональная управляющая компания Ambridge Hospitality, гарантированный доход, функция обратного выкупа по возросшей цене и высокая капитализация - 30% в год.
Резиденция Wyndham Grand Residences. Aqua
Резиденция Wyndham Grand Residences. Aqua
Гонио, Грузия
от
€61,773
Сдача в: 2025
Застройщик: European Village
Апартаменты от мирового бренда Wyndham с гарантированной доходностью и капитализацией не менее 30% в год. Это первый в Грузии All Inclusive–курорт под элитным брендом Wyndham Grand Residences. Станьте совладельцем отельного бизнеса мирового элитного уровня! Мы собрали всё лучшее в отельном комплексе Hotel City Создан по принципу «город-курорт» All Inclusive. Под самым элитным брендом Wyndham Grand Residences мирового отельного лидера Wyndham Hotels & Resorts. Под управлением ведущего в мире отельного оператора От лидирующего по качеству строительства по мнению Forbes застройщика European Village. В элитном районе Батуми – с самой чистой акваторией и экологией. С самой насыщенной элитной инфраструктурой на 10 000 м², состоящей из 42-х объектов: SPA, ресторанов, детских парков и даже вертолетной площадки. Единственное предложение, включающее прогнозируемый доход - 13% и гарантированный доход - 5%, а также обратный выкуп по возросшей цене.
Резиденция на побережье Черного моря
Резиденция на побережье Черного моря
Гонио, Грузия
от
€210,377
Сдача в: 2025
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Radisson Blu Apartmens - эксклюзивный 5-звездочный жилой и инвестиционный комплекс на берегу Черного моря. ЖК расположен в элитном пригороде Батуми - Гонио. Гонио обладает чистейшими пляжами, современно инфраструктурой и находится в 15 минутах езды от Батуми. Холлы созданы в едином премиальном стиле. В лобби установлен круглосуточный ресепшен. В комплексе 5 лифтов и круглосуточное видеонаблюдение. ЖК имеет благоустроенную территорию 7000 м2. Территория озеленена и имеет зонирование, что позволяет активно и спокойно отдыхать. Квартиры доступны в нескольких вариантах: студия, 1- 2 комнатная, площадь от 31,88 – 88,53 м2. Высота потолков - 3 метра. Квартиры полностью соответствует стандартам премиум-класса. Есть два типа планировок: стандарт и люкс. Квартиры сдаются с полным ремонтом, эксклюзивным дизайном, мебелью и встроенной техникой. Внутрення инфраструктура: - Крытый бассейн; - Ресторан с терассой; - Казино; - Фитнес-центр; - Спа; - Супермаркет. ЖК расположен рядом с разной инфраструктурой: образовательный учреждения, медицинские учреждения, рестораны, кафе, мечеть, православный храм, банки и другие объекты. Позвоните или напишите, мы с удовольствием проконсультируем Вас БЕСПЛАТНО! Предоставим варианты планировок!
Апарт - отель Wyndham Grand Aqua
Апарт - отель Wyndham Grand Aqua
Гонио, Грузия
от
€76,203
Площадь 31–101 м²
5 объектов 5
Сдача в: 2024
Агентство: Flatiko LLC
Wyndham Grand Aqua - это высококачественный актив, разработанный European Village в Батуми с прямым доступом к пляжу, и это первый гостиничный комплекс типа "все включено" в Грузии! Этот проект предлагает ряд роскошных удобств и услуг, включая аквазону с морской водой, спа-центр и массажный кабинет, ресторан и кафе, винный погреб и рынок, тренажерный зал, медицинские кабинеты и санаторно-курортные услуги, конференц-зал, детская анимация и бизнес-центр. Фирменные резиденции являются популярной тенденцией на рынке арендуемой недвижимости, поскольку они связаны с известными международными гостиничными брендами и предлагают высокие стандарты качества и обслуживания. Эти факторы способствуют привлекательности Wyndham Grand Aqua и повышают уровень его занятости, что делает инвестиции в этот проект еще более перспективными!
Многоквартирный жилой дом "ROYAL RESIDENCЕ"
Многоквартирный жилой дом "ROYAL RESIDENCЕ"
Адлиа, Грузия
от
€36,405
Сдача в: 2025
Агентство: Gulfstream
Royal Residence — на берегу черного моря, находящейся в районе нового бульвара г.Батуми, Грузия на ул. Нижарадзе. Комплекс будет построен в экологически чистом и бесшумном месте, в 2 минутах ходьбы до моря. 100м. Цены зависят от вида с квартиры, этажа и системы оплаты. Данный проект находится в стадии постройки и вступает в эксплуатацию в 2024 году. На данном этапе ведется строительство 10 этажа. у нас есть беспроцентная рассрочка на 30 месяцев. ЖК “ Royal Residence” будет включать : Бассейн на верхнем этаже с панорамным видом Ресепшн 24 часа Кафе/бары Фитнес центр (скидка на абонемент) Развлекательная зона Охрану/видеонаблюдение 24 часа Супермаркет и магазины Детская площадка Мы предлагаем квартиры в состоянии так называемого белого каркаса, что включает: железную входную дверь (огнеупорный, звуконепроницаемый), окна и двери из металлопластика с европейским вариантом открытия и противомоскитной сеткой, внутренние перегородки, обработанные (белые) стены и пол, электропроводку, проводку «мокрых» точек, систему общего отопления, доступ к сети природного газа, противопожарной охране. Стороны договариваются о том, что система чистого учета (счетчики для газа, воды и электричества) будет проводиться за счет покупателя. Возможна беспроцентная рассрочка на 24 месяца (всего 20% первоначальный взнос!). Юридические обязательства застройщика к сдаче объекта — конец 2025 года, но застройщик идёт с опережением и планирует сдать объект уже в конце 2025 года. Возможна беспроцентная рассрочка на 24 месяца (всего 20% первоначальный взнос!). Юридические обязательства застройщика к сдаче объекта — конец 2025 года, но застройщик идёт с опережением и планирует сдать объект уже в конце 2024 года. На данный момент уже построено 17 из 20 этажей. При этом начиная снизу вверх уже выстраиваются перегородки, застекление и даже формируются квартиры в белом каркасе. Пример высокого качества материалов застройщика — это использование керамического кирпича для лучшей шумоизоляции. Квартиры от 33,90 м2 до 69,70 Цена за м2 от 1130$ до 1750$ (белый каркас) Мы агентство недвижимости «Gulfstream» сотрудничаем с этим застройщиком и покупая этот объект через нас, вы заплатите столько же, сколько заплатили бы застройщику, но получите дополнительный сервис. Например, мы раскажем вам и о минусах объекта (если таковые имеются), а так же можем постараться предоставить вам скидку от цены застройщика! Оказываем бесплатную консультацию.
Жилой комплекс Wyndham Grand Family Club
Жилой комплекс Wyndham Grand Family Club
Гонио, Грузия
от
€91,424
Сдача в: 2025
Агентство: Flatiko LLC
Wyndham Grand Residence FAMILY CLUB - это новый комплекс премиум-класса от европейской деревни, который разрабатывается в экологически чистой части Батуми —, деревни под названием Гонио. Это первый в своем роде клубный комплекс в Грузии, являющийся частью огромной сети Wyndham Hotel & Resorts. Этот роскошный семейный комплекс предложит 90 премиальных удобств для жителей, туристов и их детей, делая это привлекательной инвестиционной возможностью с высокой гарантированной доходностью, указанной в контракте, и с уникальным вариантом выкупа по увеличенной цене через 3 года. Будучи частью сети Wyndham, инвесторы также могут рассчитывать на гарантированную рентабельность инвестиций, написанную строго в контракте. Являясь частью фирменного отеля, он имеет преимущество перед любыми другими гостиничными комплексами, имея более высокие показатели занятости, что делает инвестиции в этот комплекс очень конкурентоспособными в регионе. Инвесторы также могут рассчитывать на выкуп через 3 года. Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации!
Жилой комплекс Wyndham Deluxe
Жилой комплекс Wyndham Deluxe
Гонио, Грузия
от
€77,691
Площадь 30–58 м²
13 объектов 13
Сдача в: 2024
Агентство: Geo Estate
Wyndham Deluxe - комплекс с инфраструктурой 5* отеля с управляющей компанией международного уровня. Комплекс расположен на первой линии побережья, а инфрастуктура включает в себя лаунж-бар на крыше, фитнес, ресторан, конференц-залы, открытый бассейн, казино и собственный пляж.
Жилой квартал Gumbati Residence
Жилой квартал Gumbati Residence
Квaриати, Грузия
от
€1,283
Площадь 66 м²
1 объект 1
Сдача в: 2023
Застройщик: Гумбати Групп
Инвестиционные апартаменты на первой береговой линии "Гумбати Резиденc" — это укомплектованные "под ключ" апартаменты разной площади, полностью готовые к проживанию. Вам не нужно делать ремонт, за вас уже обо всем побеспокоились — в квартирах есть вся необходимая мебель и бытовая техника. Территория комплекса включает в  себя меблированный пляж с комфортной зоной отдыха, на котором расположены: - ресторан, - волейбольной площадка, - открытый бассейн. Также на территории находятся: - кинотеатр под открытым небом, - казино, - зеленый сад 2000 кв.м., - тренажерный зал и спа, - бунгало и открытый бассейн.
Жилой комплекс Garden Residence
Жилой комплекс Garden Residence
Гонио, Грузия
от
€111,482
Площадь 38–148 м²
28 объектов 28
Сдача в: 2025
Агентство: Geo Estate
Garden Residence - это элитный отельный комплекс 5* с сервисами All Inclusive от Wyndham. Инфраструктура комплекса составляет 15 000 м2 и состоит из бассейнов, ресторанов, фитнес и спа центров, клиник физиотерапии, детских площадок, парков, вертолетной площадки и многого другого. Профессиональная управляющая компания Ambridge Hospitality, гарантированный доход, функция обратного выкупа по возросшей цене и высокая капитализация - 30% в год.

Квартиры в новых комплексах Батуми: комфортабельное жилье на черноморском курорте

Батуми — небольшой, но очень уютный городок на юго-западе Грузии. Расположение вблизи с Черным морем, прекрасная погода и комфортабельные пляжи сделали его одним из самых популярных грузинских курортов. Многие туристы, очарованные красотой Батуми, остаются здесь на ПМЖ, покупая квартиры и дома.

Рынок недвижимости

Особым спросом у местных жителей и иностранцев пользуются квартиры в новостройках в Батуми. Такое жилье привлекает покупателей своей новизной, просторными планировками и высоким уровнем сервиса. Недвижимость приобретается в черновой и предчистовой отделке. Это позволяет будущим владельцам самим продумывать дизайн помещений и подбирать отделочные материалы.

Для покупателей, желающих сразу въехать в апартаменты для проживания, на платформе Realting.com представлено множество новостроек в Батуми с полностью отремонтированными квартирами. Ряд объектов продается с мебелью и бытовой аппаратурой. Это очень удобный вариант для иностранцев, которые могут купить апартаменты со всеми необходимыми удобствами и сразу приступить к изучению природных красот Батуми.

Почему стоит приобрести именно новое жилье?

Покупая апартаменты в новостройках в Батуми от застройщика, инвесторы получают ряд очевидных преимуществ:

  • Высокая доходность. Квартиру, приобретенную на этапе котлована, можно выгодно перепродать спустя несколько месяцев — ее цена будет на 20-30% дороже после того, как дом сдадут в эксплуатацию.
  • Возможность оформления жилья в ипотеку. Грузинские банки охотно идут на встречу инвесторам, в том числе из-за рубежа, предлагая выгодные условия сделки.
  • Повышенный спрос со стороны арендаторов. Это позволяет сразу сдавать купленную квартиру и получать прибыль.
  • Высокий уровень сервиса. Новостройки в Батуми — это целые комплексы, куда входят спа-салоны, бассейны, подземные парковки и другие удобства.

Стоимость жилья

Недвижимость в новых комплексах Батуми отличается недорогими ценами. Один кв. метр стоит в среднем 700-1000 евро. Дороже оцениваются квартиры на побережье Черного моря. Их цена на платформе Realting. com может варьироваться от 1000 до 1500 евро за «квадрат».

Важно учесть, что при покупке жилья стоимостью более 100,000 долларов иностранцы получают грузинский ВНЖ. Срок его действия — 12 месяцев. Однако иностранцы могут продлевать статус неоднократно, если у них имеется грузинская недвижимость.

Новостройки в Батуми — выгодная инвестиция в будущее. Купленная квартира подходит для личного проживания и сдачи в аренду. Инвесторам, желающим получать высокий доход, стоит рассмотреть вариант с недвижимостью у моря — это самые ликвидные объекты в Батуми.

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