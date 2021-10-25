Батуми, Грузия

от €49,935

28–51 м² 2

Сдача в: 2023

Зарубежная недвижимость от 40 000$. Бесплатная консультация. Помощь в получении статуса резидента. Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Green House - новый современный жилой комплекс в 5 минутах от моря. Расположен в живописном районе Махинджаури, рядом с Ботаническим садом. Жилой комплекс построен в современном архитектурном стиле высотой в 15 этажей. Комплекс разделен на две части. В одной части располагается отель, другая часть создана для квартир. В комплексе работает консьерж сервис и круглосуточная охрана. Квартиры в комплексе представлены современными планировками. Студия от 28 кв.м. Студия и одна спальня 51 кв.м. Квартиры с дизайном и современной мебелью. С каждой квартиры открывается потрясающий вид на море и горы. Именно здесь они сливаются вместе. Инфраструктура: - Супермаркет; - Аптека; - Отделение полиции; - Кафе, рестораны; - Салон красоты; - Отделения банка; - Медицинский центр; - Образовательные учреждения. Проект идеально подходит как для постоянного проживания, так и для инвестиций. Звоните или пишите, проконсультируем Вас абсолютно бесплатно! Гарантируем полное юридическое сопровождение.