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Vista

Тбилиси, Грузия
от
€85,285
;
3
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
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О комплексе

Vista — роскошный комплекс гостиничного типа, расположенный в дипломатическом районе Тбилиси - Крцаниси. При разработке проекта основное внимание уделялось созданию здоровой среды обитания и именно по этому была выбрана территория, окруженная живописными лесами, сосновым бором и горами. Общая площадь проекта составляет 60 000 м2, инфраструктура комплекса имеет паркинг на 335 автомобилей, торговый центр, фитнес, бассейн, спа, бар, ресторан и игровую площадку для детей.

Дополнительно

  • Охрана
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Управляющая компания
  • Индивидуальное отопление
  • Паркинг
  • Лифт
  • Онлайн-показ
Параметры объекта
Класс
Класс
Премиум-класс
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Монолитный
Год сдачи
Год сдачи
2025
Количество этажей
Количество этажей
28
Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², EUR
Цена квартиры, EUR
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 46.3
Цена за м², EUR 2 723
Цена квартиры, EUR 126 070
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 56.6
Цена за м², EUR 2 142
Цена квартиры, EUR 121 218
Квартиры 3 комнаты
Площадь, м² 111.9
Цена за м², EUR 2 061
Цена квартиры, EUR 230 611
Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², EUR
Стоимость объекта, EUR
Квартиры Студия
Площадь, м² 32.6
Цена за м², EUR 2 616
Цена квартиры, EUR 85 285
Местонахождение новостройки
Тбилиси, Грузия
Инфраструктура рядом
Аэропорт 11 500 м
Детский сад 350 м
Магазин 50 м
Метро 2 200 м
Остановка транспорта 200 м
Торговый центр 50 м
Школа 150 м

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Vista
Тбилиси, Грузия
от
€85,285
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