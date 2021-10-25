Vista — роскошный комплекс гостиничного типа, расположенный в дипломатическом районе Тбилиси - Крцаниси. При разработке проекта основное внимание уделялось созданию здоровой среды обитания и именно по этому была выбрана территория, окруженная живописными лесами, сосновым бором и горами. Общая площадь проекта составляет 60 000 м2, инфраструктура комплекса имеет паркинг на 335 автомобилей, торговый центр, фитнес, бассейн, спа, бар, ресторан и игровую площадку для детей.
|Аэропорт
|11 500 м
|Детский сад
|350 м
|Магазин
|50 м
|Метро
|2 200 м
|Остановка транспорта
|200 м
|Торговый центр
|50 м
|Школа
|150 м