Greenhill residance

Жилой комплекс Greenhill Residence расположен по адресу University Street No. 5 в экологически чистом районе Сабуртало, который расположен на окраине Тбилиси.Вблизи комплекса находится обилие общественного транспорта, что позволяет легко быстро добраться до любой части столицы. Всего в 300 метрах от нового здания находится станция метро “University”. Примерно на таком же расстоянии в другом направлении находится станция “State University”.
Удобства, которые доступны на территории Greenhill Residence, включают:
Состояние зеленого каркаса, в котором продаются квартиры в новом комплексе, включает:
Квартиры в Greenhill Residence имеют продуманную планировку и широкий выбор площадей, площадью от 63,6 до 159,7 квадратных метров.