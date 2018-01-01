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Greenhill residance

Тбилиси, Грузия
от
€169,741
;
5
Описание Описание
Параметры Параметры
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О комплексе

Жилой комплекс Greenhill Residence расположен по адресу University Street No. 5 в экологически чистом районе Сабуртало, который расположен на окраине Тбилиси.Вблизи комплекса находится обилие общественного транспорта, что позволяет легко быстро добраться до любой части столицы. Всего в 300 метрах от нового здания находится станция метро “University”. Примерно на таком же расстоянии в другом направлении находится станция “State University”.

Удобства, которые доступны на территории Greenhill Residence, включают:

  • Большой супермаркет
  • Магазины
  • Игровые зоны для детей
  • Спортивные площадки с беговыми дорожками
  • Ландшафтная зелень с многолетними кустарниками и декоративными деревьями
  • Состояние художественного спортзала
  • Подземная парковка для жителей и гостевая парковка рядом со зданием

    Состояние зеленого каркаса, в котором продаются квартиры в новом комплексе, включает:

  • Цементно-песчаная стяжка
  • Стены из бетонных блоков с высокими акустическими характеристиками
  • Украшение балконов и террас качественной плиткой
  • Центральное отопление
  • Комната для кондиционера
  • Электропроводка
  • Установка труб для отопления и горячей воды
  • Надежные входные двери
  • Пластиковые оконные рамы с энергосберегающим остеклением

  • Квартиры в Greenhill Residence имеют продуманную планировку и широкий выбор площадей, площадью от 63,6 до 159,7 квадратных метров.

Дополнительно

  • Охрана
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Управляющая компания
  • Индивидуальное отопление
  • Паркинг
  • Лифт
Параметры объекта
Класс
Класс
Бизнес-класс
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Каркасно-блочный
Год сдачи
Год сдачи
2023
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
23
Местонахождение новостройки
Тбилиси, Грузия

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Greenhill residance
Тбилиси, Грузия
от
€169,741
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