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Wyndham Panorama

Гонио, Грузия
от
€353,205
;
9 1
Описание Описание
Параметры Параметры
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О комплексе

Wyndham Panorama — роскошные таунхаусы с панорамным видом на море. Инфраструктура комплекса составляет 15 000 м2 и состоит из бассейнов, ресторанов, фитнес и спа центров, клиник физиотерапии, детских площадок, парков, вертолетной площадки и многого другого. Профессиональная управляющая компания Ambridge Hospitality, гарантированный доход, функция обратного выкупа по возросшей цене и высокая капитализация - 30% в год.

Дополнительно

  • Охрана
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Управляющая компания
  • Индивидуальное отопление
  • Огороженная территория
  • Паркинг
  • Лифт
  • Онлайн-показ
Параметры объекта
Класс
Класс
Премиум-класс
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Монолитный
Год сдачи
Год сдачи
2024
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
3
Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², EUR
Стоимость объекта, EUR
Квартиры Таунхаус
Площадь, м² 130.0 – 151.0
Цена за м², EUR 2 642 – 2 717
Цена квартиры, EUR 353 186 – 402 062
Местонахождение новостройки
Гонио, Грузия
Инфраструктура рядом
Аэропорт 6 700 м
Детский сад 700 м
Магазин 500 м
Море 600 м
Остановка транспорта 500 м
Торговый центр 8 500 м
Школа 1 200 м

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Wyndham Panorama
Гонио, Грузия
от
€353,205
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