Wyndham Panorama — роскошные таунхаусы с панорамным видом на море. Инфраструктура комплекса составляет 15 000 м2 и состоит из бассейнов, ресторанов, фитнес и спа центров, клиник физиотерапии, детских площадок, парков, вертолетной площадки и многого другого. Профессиональная управляющая компания Ambridge Hospitality, гарантированный доход, функция обратного выкупа по возросшей цене и высокая капитализация - 30% в год.
|Аэропорт
|6 700 м
|Детский сад
|700 м
|Магазин
|500 м
|Море
|600 м
|Остановка транспорта
|500 м
|Торговый центр
|8 500 м
|Школа
|1 200 м