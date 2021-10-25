Wyndham Panorama

Батуми, Грузия

от €83,362

28–72 м² 4

Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Centropolis - это новый высотный, ультрасовременный, многофункциональный жилой и коммерческий комплекс. Проект включает в себя три небоскреба высотой в 50 этажей, объединенных общим подиумом и с единой инфраструктурой. Комплекс расположен в самом центре Батуми, в районе Нового Бульвара, на пересечении проспекта Руставели и улицы Шерифа Химшиашвили. Этот фантастический проект на первой линии побережья Чёрного моря! Прямо перед комплексом расположены: благоустроенная набережная, велосипедная дорожка и песчаный пляж. В 5 минутах ходьбы находятся парк, прогулочная зона и одна из главных достопримечательностей Батуми - поющие и танцующие фонтаны. Инфраструктура: - Казино - Бизнес-центр класса А - Торговый центр класса А - Рестораны и бары - Развлекательный центр - СПА-центр - Фитнес-центр - Бассейны - Зоны отдыха - Детская площадка - 3 уровня подземного паркинга - Служба безопасности 24/7 Напишите или позвоните нам, и мы расскажем Вам о самых выгодных предложениях рынка недвижимости в Грузии! Консультация БЕСПЛАТНО!