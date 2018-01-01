Новый жилой комплекс премиум-класса Archi Rivertown расположен на аллее Агмашенебели, рядом с престижным районом Дигоми 8 и торговым центром Тбилиси Молл. Многофункциональный комплекс состоит из 5-этажных жилых зданий и включает в себя 5000 кв.м. зеленый двор, бассейн, спа, спортивная площадка, кафе, супермаркеты и аптека, открытая и закрытая парковка. Экологически чистый, энергоэффективный строительный блок от немецкого бренда YTONG используется в строительстве, которое поддерживает температуру и экономит энергию на 40%, снижая счета за коммунальные услуги.