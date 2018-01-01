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Archi Rivertown

Загэси, Грузия
от
€66,010
;
10
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О комплексе

Новый жилой комплекс премиум-класса Archi Rivertown расположен на аллее Агмашенебели, рядом с престижным районом Дигоми 8 и торговым центром Тбилиси Молл. Многофункциональный комплекс состоит из 5-этажных жилых зданий и включает в себя 5000 кв.м. зеленый двор, бассейн, спа, спортивная площадка, кафе, супермаркеты и аптека, открытая и закрытая парковка. Экологически чистый, энергоэффективный строительный блок от немецкого бренда YTONG используется в строительстве, которое поддерживает температуру и экономит энергию на 40%, снижая счета за коммунальные услуги.

Параметры объекта
Класс
Класс
Премиум-класс
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Каркасно-блочный
Год сдачи
Год сдачи
2025
Количество этажей
Количество этажей
5
Местонахождение новостройки
Загэси, Грузия

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Archi Rivertown
Загэси, Грузия
от
€66,010
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