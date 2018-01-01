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Domus gazapkhuli

Тбилиси, Грузия
от
€56,580
;
11
Описание Описание
Параметры Параметры
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О комплексе

21-этажный жилой комплекс состоит из 2 входов, где подразумевается 230 квартир. 2 этажа предусмотрены для подземной парковки, предоставляя места для более чем 200 транспортных средств. Первый этаж комплекса является переоборудованием и 20 – жилой площади. Проект увлекателен, особенно с пространством для отдыха площадью более 4000 кв.м. с различными местами развлечений и отдыха; Во дворе, творческий сад для детей также планируется организовать. Инвестиции, сделанные в проект, полностью направлены на создание экологически чистого и уютного развития.
Domus gazapkhuli расположен в районе Сабуртало, на улице Gazapkhuli N8. Проект Газапхули имеет 2 вида. Один с видом на северо-восток, солнечно по утрам. Кроме того, это озеро Лизи, которое находится в 14 минутах езды на машине и в 37 минутах ходьбы. Второй вид - город на улице Шалва Нукубидзе ( 5 минут ходьбы ). Юго-западная сторона проекта солнечная весь день. В 12 минутах ходьбы вы окажетесь на проспекте Важа-Пшавела, где находится станция метро Delisi, аптеки, магазины ... Всего в 1200 метрах вы можете найти городской торговый центр. 12 минут, есть также центральный парк

Параметры объекта
Класс
Класс
Комфорт-класс
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Каркасно-блочный
Год сдачи
Год сдачи
2025
Количество этажей
Количество этажей
21
Местонахождение новостройки
Тбилиси, Грузия

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Domus gazapkhuli
Тбилиси, Грузия
от
€56,580
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Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! Квартиры премиум-класса в 400 метрах от моря. Квартиры современным интерьерным дизайном, с возможностью выбрать ремонт по дизайн проектам. Планировки квартир: студия, с одной и двумя спальнями (30-89 кв.м.). Центральное отопление. Квартиры расположены в экологически чистом районе, в центре нового Батуми. В окружении новостроек и социальной инфраструктуры. Проект идеально подходит под постоянное проживания и инвестиции. Минимальный первоначальный взнос составляет 30% с рассрочкой на 17 месяцев. Жилой комплекс построен в современном архитектурном стиле, 21 этаж. На первых этажах расположена разнообразная инфраструктура: паркинг, парк с лимонами, бассейн, СПА, фитнес-центр, бутик-отель, ресторан. Расположен вдали от шума и суеты. Также вблизи от комплекса расположен торговый развлекательный центр, медицинские учреждения, образовательные учреждения, отделения банка, салон красоты, кафе, рестораны, парки, транспортная доступность. Почему для Вас это выгодно: - Подберем недвижимость в Грузии под ваш бюджет и пожелания совершенно БЕСПЛАТНО; - Средняя доходность от сдачи квартир в аренду в год 7-10%. Мы предлагаем только доходные объекты, как для сдачи в аренду, так и для ПМЖ; - Недвижимость в Грузии растёт в цене примерно на 16%; - Мы эксклюзивный представитель топовых застройщиков. Предоставим лучшие объекты по самым выгодным ценам; - Поможем в оформлении безопасной сделки и в управлении недвижимостью; - Брокеры на территории Грузии, РФ, Казахстана, Белоруссии и др. стран; - Встретим, покажем и расскажем всё о недвижимости и жизни в этой прекрасной стране; - Юридическое сопровождение от начала и до конца сделки в подарок; - Беспроцентная комфортная рассрочка. Звоните или пишите, будем рады подобрать для Вас лучший объект в Грузии! Юридическое сопровождение в подарок!
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