Domus gazapkhuli

Батуми, Грузия

от €66,546

57–89 м² 3

Сдача в: 2024

Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! Квартиры премиум-класса в 400 метрах от моря. Квартиры современным интерьерным дизайном, с возможностью выбрать ремонт по дизайн проектам. Планировки квартир: студия, с одной и двумя спальнями (30-89 кв.м.). Центральное отопление. Квартиры расположены в экологически чистом районе, в центре нового Батуми. В окружении новостроек и социальной инфраструктуры. Проект идеально подходит под постоянное проживания и инвестиции. Минимальный первоначальный взнос составляет 30% с рассрочкой на 17 месяцев. Жилой комплекс построен в современном архитектурном стиле, 21 этаж. На первых этажах расположена разнообразная инфраструктура: паркинг, парк с лимонами, бассейн, СПА, фитнес-центр, бутик-отель, ресторан. Расположен вдали от шума и суеты. Также вблизи от комплекса расположен торговый развлекательный центр, медицинские учреждения, образовательные учреждения, отделения банка, салон красоты, кафе, рестораны, парки, транспортная доступность. Почему для Вас это выгодно: - Подберем недвижимость в Грузии под ваш бюджет и пожелания совершенно БЕСПЛАТНО; - Средняя доходность от сдачи квартир в аренду в год 7-10%. Мы предлагаем только доходные объекты, как для сдачи в аренду, так и для ПМЖ; - Недвижимость в Грузии растёт в цене примерно на 16%; - Мы эксклюзивный представитель топовых застройщиков. Предоставим лучшие объекты по самым выгодным ценам; - Поможем в оформлении безопасной сделки и в управлении недвижимостью; - Брокеры на территории Грузии, РФ, Казахстана, Белоруссии и др. стран; - Встретим, покажем и расскажем всё о недвижимости и жизни в этой прекрасной стране; - Юридическое сопровождение от начала и до конца сделки в подарок; - Беспроцентная комфортная рассрочка. Звоните или пишите, будем рады подобрать для Вас лучший объект в Грузии! Юридическое сопровождение в подарок!