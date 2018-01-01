Грузия. Батуми. Комплекс Куб

Капрешуми, Грузия

от €137,806

252 м² 1

Сдача в: 2022

Esteco - строительство домов в Грузии! Мы представляем Вам эксклюзивный проект коттеджного мини-комплекса, который находится в пригороде приморского города Батуми! Он состоит из двух типов вилл, которые расположены на склоне горы в два ряда: В нижнем - Вилла DEX (210м² общей площадью) В верхнем - Вилла ORTA (252 м² общей площадью) К каждому типу вилл мы подошли с особым вниманием и разработали максимально удобный план Вашего будущего дома! А также, в качестве хорошего подарка мы сделали акцию для первых 3 покупателей, НО так как уже 1 дом продан, поспешите воспользоваться хорошим предложением, пока оно актуально! Потому что далее цены будут только расти. Стоимость вилл без внутренней отделки: DEX - 138 300$ ORTA - 147 500$ ❗️В стоимость также входит собственный облагороженный участок и парковочное место! При Вашем желании мы можем сделать внутреннюю отделку "под ключ", включая комплектацию мебелью и техникой. В проекте мы используем европейские стандарты, применяем новейшие технологии и не забываем об экологичности и удобстве! Esteco - это гарантия высокого качества и комфортной жизни!