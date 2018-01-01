Грузия. Батуми. Комплекс Куб

Esteco - строительство домов в Грузии!
Мы представляем Вам эксклюзивный проект коттеджного мини-комплекса, который находится в пригороде приморского города Батуми!
Он состоит из двух типов вилл, которые расположены на склоне горы в два ряда:
В нижнем - Вилла DEX (210м² общей площадью)
В верхнем - Вилла ORTA (252 м² общей площадью)
К каждому типу вилл мы подошли с особым вниманием и разработали максимально удобный план Вашего будущего дома!
А также, в качестве хорошего подарка мы сделали акцию для первых 3 покупателей, НО так как уже 1 дом продан, поспешите воспользоваться хорошим предложением, пока оно актуально! Потому что далее цены будут только расти.
Стоимость вилл без внутренней отделки:
DEX - 138 300$
ORTA - 147 500$
❗️В стоимость также входит собственный облагороженный участок и парковочное место!
При Вашем желании мы можем сделать внутреннюю отделку "под ключ", включая комплектацию мебелью и техникой.
В проекте мы используем европейские стандарты, применяем новейшие технологии и не забываем об экологичности и удобстве!
Esteco - это гарантия высокого качества и комфортной жизни!
Совершенно новый комплекс CUBE - это идеальное сочетание роскоши, стиля и элегантности, разработанное Metropol в Батуми. Комплекс стратегически расположен на проспекте Чжиули Шартава, 9, что позволяет ему предлагать захватывающий вид на город с одной стороны и удивительный синий горизонт Черного моря с другой.
Комплекс CUBE предложит своим гостям удивительные условия отдыха, предлагая инфраструктуру мирового класса в месте с долгим сезоном теплой погоды. Пляж и основные туристические зоны города расположены недалеко от комплекса, и благодаря современной архитектуре этот проект может похвастаться самой высокой рентабельностью в городе. Не только внешний дизайн здания, но и современный стиль интерьера и просторный дизайн дополняются изысканными нейтральными палитрами, а расслабляющие и роскошные формы и слои дополняются окнами от пола до потолка, обеспечивающими достаточное естественное освещение и обширный вид на город и море.
Инвестиционный комплекс предлагает широкий выбор выдающихся квартир, от уютных студий до апартаментов с одной, двумя и тремя спальнями, оснащенных исключительными удобствами. Гости смогут насладиться бассейном площадью 200 м2, комплекс также предложит детскую игровую площадку, гостиную с библиотекой, летние кафе, рестораны, тренажерный зал и студия йоги, и, конечно, конференц-залы, предназначенные для деловых встреч.
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Жилой комплекс Mardi Novotel расположен в прекрасном пригороде Махинджауре рядом с Ботаническим садом в 15 минутах езды от центра города. Именно здесь горный воздух сливается с морским. В комплексе создана уютная домашняя атмосфера для комфортного проживания.
Комплекс построен из 19 этажей, на краше комплекса открытая терасса с открытым бассейном. Главным преимуществом комплекса является частный пляж в 20 метрах, где расположен бар, зона отдыха и детская площадка. Также комплекс богат собственной внутренней инфраструктурой: продуктовый магазин, магазин для туристов, магазин брендовой одежды, ресторанная зона, фитнес центр, спа.
Квартиры в комплексе представлены: студия, с 1 и 2 спальнями. С дизайнерским ремонтом и мебелью. С открытого балкона каждой квартиры открывается завораживающий вид на море и горы.
Махинджаури славится чистейшими пляжами, озелененными территориями, а также своей современностью.
Инфраструктура:
- Магазины;
- Кафе;
- Рестораны;
- Аптека;
- Отделения банка;
- Образовательный центр;
- Медицинские учреждения.
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