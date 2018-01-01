Грузия. Батуми. Комплекс Куб

Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА.
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!
- эксклюзивная недвижимость;
- помощь в организации переезда;
- ежегодный доход от инвестиций до 20%;
- финансовая гарантия дохода;
- юридическая защита сделки;
- бесплатная консультация;
- более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах.
- подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания!
Жилой комплекс Mardi Novotel расположен в прекрасном пригороде Махинджауре рядом с Ботаническим садом в 15 минутах езды от центра города. Именно здесь горный воздух сливается с морским. В комплексе создана уютная домашняя атмосфера для комфортного проживания.
Комплекс построен из 19 этажей, на краше комплекса открытая терасса с открытым бассейном. Главным преимуществом комплекса является частный пляж в 20 метрах, где расположен бар, зона отдыха и детская площадка. Также комплекс богат собственной внутренней инфраструктурой: продуктовый магазин, магазин для туристов, магазин брендовой одежды, ресторанная зона, фитнес центр, спа.
Квартиры в комплексе представлены: студия, с 1 и 2 спальнями. С дизайнерским ремонтом и мебелью. С открытого балкона каждой квартиры открывается завораживающий вид на море и горы.
Махинджаури славится чистейшими пляжами, озелененными территориями, а также своей современностью.
Инфраструктура:
- Магазины;
- Кафе;
- Рестораны;
- Аптека;
- Отделения банка;
- Образовательный центр;
- Медицинские учреждения.
Полное юридическое сопровождение. Звоните или пишите, дадим консультацию бесплатно!
GREEN ROCK - о проекте
Застройщик комплекса - строительная компания «GREEN ROCK» с многолетним опытом и рядом успешных и реализованных проектов в рынке недвижимости.
Green Rock - 11-ти этажный жилой комплекс, который находится в экологически чистом месте и создает спокойную и комфортную среду для жителей в районе Вашлийвари, Тбилиси.
Строительство началось и ведется ежедневно.
Проект будет завершен в 2022 году, в состоянии белого каркаса.
Мы ориентируемся на использование высококачественных материалов в строительстве, создание экологически чистой среды и современного жилого комплекса профессиональной и опытной командой.
Жилой комплекс Greenhill Residence расположен по адресу University Street No. 5 в экологически чистом районе Сабуртало, который расположен на окраине Тбилиси.Вблизи комплекса находится обилие общественного транспорта, что позволяет легко быстро добраться до любой части столицы. Всего в 300 метрах от нового здания находится станция метро “University”. Примерно на таком же расстоянии в другом направлении находится станция “State University”.
Удобства, которые доступны на территории Greenhill Residence, включают:
Большой супермаркет
Магазины
Игровые зоны для детей
Спортивные площадки с беговыми дорожками
Ландшафтная зелень с многолетними кустарниками и декоративными деревьями
Состояние художественного спортзала
Подземная парковка для жителей и гостевая парковка рядом со зданием
Состояние зеленого каркаса, в котором продаются квартиры в новом комплексе, включает:
Цементно-песчаная стяжка
Стены из бетонных блоков с высокими акустическими характеристиками
Украшение балконов и террас качественной плиткой
Центральное отопление
Комната для кондиционера
Электропроводка
Установка труб для отопления и горячей воды
Надежные входные двери
Пластиковые оконные рамы с энергосберегающим остеклением
Квартиры в Greenhill Residence имеют продуманную планировку и широкий выбор площадей, площадью от 63,6 до 159,7 квадратных метров.