Комплекс HOLIDAY INN удобно располагается в престижном районе города Батуми рядом с французским гипермаркетом «Carrefour», новым стадионом построенным по стандартам UEFA, в 5 минутах от моря, Дома Юстиции, центрального бульвара и поющих фонтанов!
Инфраструктура:
Богатейшая, собственная развитая инфраструктура, которая включает в себя:
- Новый торговый центр площадью 1500м2
- Казино
- СПА центр
- Фитнес-центр
- Залы для конференций
- Открытый и закрытый бассейны
- Грузинский, Европейский и Кошерный рестораны
- Кафе
- Паркинг
- Детские развлекательные площадки и многое другое
Какой кондицией сдаются апартаменты в блоке В:
Здание:
- Фасад здания завершен в соответствии с проектом;
- Подъезды и лестницы будут отделаны; стены будут закончены;
- В квартирах будут установлены вертикальные коммуникации;
- Будет установлена входная огнеупорная дверь;
- По внешнему периметру будут установлены двери и окна с стеклопакетом;
- Счетчики для электричества, газа и воды будут установлены для каждого апартамента;
Шартавский комплекс - это новый проект развития с Белой площади, расположенный на улице Шартава в районе Сабуртало в Тбилиси. Проект предлагает отличное расположение, идеально подходящее для тех, кто хочет вести активный образ жизни, или для тех, кто ищет возможности для инвестиций или аренды. Строительство комплекса уже началось, с предполагаемой датой завершения в апреле 2024 года.
Представляем вам новый проект — «Compact House» в Батуми, в одном из самых активных районов города, с прекрасно обустроенной инфраструктурой.
Комплекс состоит из 6 этажей, где будут представлены:
Сервис консьержа;
Супермаркет;
Обустроенная терраса;
Обустроенный двор;
Коммерческие помещения;
Круглосуточная охрана.
Завершение строительства объекта в апреле 2025 года
Внешняя инфраструктура:
Стоматологическая клиника
Рестораны, бары
Супермаркеты
Школа
Море в шаговой доступности
Базар Хоппа
В продаже остались квартиры площадью от 52 до 101 кв м на 5 и 6 этажах, остальное уже распродано или под бронью. Цена кв м от 750$
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Жилой элитный комплекс Calligraphy Towers состоит из трех блоков: А,Б,Г. Расположен в самом сердце благоприятного района "Аллея-Героев". Пять минут ходьбы до морского побережья озера Ардагани и танцующих фонтанов. В 2,5 км находится Батумский морской порт.
ЖК Calligraphy Towers является воплощением изысканных решений в современной архитектуре и дизайне.
Высокую прочность конструкции обеспечивает монолитный фундамент и железобетонный монолитный каркас. Внешние стены новостройки утепляются долговечным теплоизолятором. Вентилируемый фасад выполняет компания с многолетним опытом SPS GROUP.
Квартиру можно приобрести в однокомнатной или двухкомнатной современной планировке. Также представлены студии от 29 квадратных метров. Высота потолков – 2,8 метра. Отделка квартиры: черновая и чистовая.
Инфраструктура:
- Теннисный корт;
- Спа-центр;
- Бар;
- Центр развития для детей;
- Открытый и закрытый бассейн;
- Центр развития для детей Global International School;
- Зона коворкинг;
- Кинотеатр;
- Фитнес зал;
- Парк для отдыха.
Рядом с комплексом есть вся необходимая инфраструктура: медицинский центр, образовательный центр, банковские отделения, магазины, круглосуточные супермаркеты, продуктовый гипермаркет Carrefour, бизнес-центр, заведения быстрого питания, кафе и рестораны, пекарня, аптека.
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