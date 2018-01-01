Комплекс "Морской клуб" является инвестиционно- выгодным объектом!!!
Расположен на 1 линии, море через дорогу (50-70 м)
Перед комплексом гарантированно ничего не построят!!!
Прогнозируемая доходность от аренды-13 % годовых!!!
Три блока – А, В, С. На первом и втором этажах комплекса будет размещен лобби отеля, кафе, рестораны, бассейн,9D кинотеатр и маленький торговый центр.
На крыше Морского клуба будет располагаться открытый бассейн.
А также в гостиничном блоке В будет закрытый бассейн, которым можно будет пользоваться с 50% скидкой.
Пирс и мост будут сданы в начале 2025г.
Управлять отелем будет международная управляющая компания River Rock, имеющая высокую репутацию.
В блоке Б будет размещен брендированный отель. Но возможно и собственное проживание.В блоке С возможно собственное проживание.
Есть различные варианты с разными планировками , разным видом и площадью...
Ждем ваши заявки! Мы поможем выгодно инвестировать!!
Инвестиционные апартаменты на первой береговой линии "Гумбати Резиденc" — это укомплектованные "под ключ" апартаменты разной площади, полностью готовые к проживанию. Вам не нужно делать ремонт, за вас уже обо всем побеспокоились — в квартирах есть вся необходимая мебель и бытовая техника.
Территория комплекса включает в себя меблированный пляж с комфортной зоной отдыха, на котором расположены:
- ресторан,
- волейбольной площадка,
- открытый бассейн.
Также на территории находятся:
- кинотеатр под открытым небом,
- казино,
- зеленый сад 2000 кв.м.,
- тренажерный зал и спа,
- бунгало и открытый бассейн.
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A Sector расположен в Махинджауре, в элитном пригороде Батуми. Махинджаури обладает чистейшими пляжами в живописной природой.
Комплекс построен из 19 этажей в эксклюзивном минималистичном стиле. Для комфортного проживания жильцам комплекса предоставлен частный пляж, паркинг, ресепшн, круглосуточная охрана.
Современные квартиры планировками: студия, с 1 спальней, площадью от 35 до 56 кв.м. Высота потолков - 3 метра. Жилье представлено с дизайнерской отделкой и мебелью. В каждой квартире расположен отрытый балкон с панорамным видом на море.
Инфраструктура:
- Магазины и супермаркеты;
- Кафе, бары, рестораны;
- Ботанический сад;
- Банкоматы;
- Медицинские центры;
- Общеобразовательные учреждения.
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Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА.
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!
- эксклюзивная недвижимость;
- помощь в организации переезда;
- ежегодный доход от инвестиций до 20%;
- финансовая гарантия дохода;
- юридическая защита сделки;
- бесплатная консультация;
- более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах.
- подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания!
MARDI Hills - эксклюзивный жилой комплекс расположен в центре Батуми, рядом с историческим центром и Батумским побережьем.
Элитный жилой комплекс обладает завораживающей архитектурой высотой в 9 этажей. В строительстве используют только экологически современные материалы. Открытые балконы и озелененные украшения придают зданию завораживающий эксклюзивный вид. И так же с этих балконов открывается потрясающий панорамный вид на море.
В комплексе представлены квартиры с современными планировками от 72 до 115 кв.м. Квартиры можно приобрести с ремонтом и мебелью и в чистовой отделке. Это идеальное решение как для постоянного проживания, так и для инвестиций.
Жилой комплекс обладает собственной современной и разнообразной инфраструктурой для комфортного и постоянного проживания:
- Подземный двухэтажный паркинг;
- Подогреваемый открытый бассейн;
- Ландшафтные зоны отдыха;
- 2 лифта;
- Спа;
- Фитнес-центр;
- Детские площадки.
Возле комплекса в пешей доступности находятся магазины, кафе, рестораны, медицинские учреждения, образовательные учреждения, парки.
Звоните или пишите! Подберем для Вас жилье вашей мечты! Гарантированное юридическое сопровождение.