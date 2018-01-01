  1. Realting.com
  2. Новостройки
  3. Грузия
  4. Морской клуб

Морской клуб

Батуми, Грузия
от
€59,339
;
6
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Комплекс "Морской клуб" является инвестиционно- выгодным объектом!!!

Расположен на 1 линии, море через дорогу (50-70 м)

Перед комплексом гарантированно ничего не построят!!!

Прогнозируемая доходность от аренды-13 % годовых!!!
Три блока – А, В, С. На первом и втором этажах комплекса будет размещен лобби отеля, кафе, рестораны, бассейн,9D кинотеатр и маленький торговый центр.

На крыше Морского клуба будет располагаться открытый бассейн.

А также в гостиничном блоке В будет закрытый бассейн, которым можно будет пользоваться с 50% скидкой.

Пирс и мост будут сданы в начале 2025г.

Управлять отелем будет международная управляющая компания River Rock, имеющая высокую репутацию.

В блоке Б будет размещен брендированный отель. Но возможно и собственное проживание.В блоке С возможно собственное  проживание.

Есть различные варианты с разными планировками , разным видом и площадью...

Ждем ваши заявки! Мы поможем выгодно инвестировать!!

Дополнительно

  • Охрана
  • Бассейн
  • Управляющая компания
  • Черновая отделка
  • Огороженная территория
  • Лифт
  • Онлайн-показ
Параметры объекта
Класс
Класс
Бизнес-класс
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Монолитный
Год сдачи
Год сдачи
2025
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
18
Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², EUR
Цена квартиры, EUR
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 39.0 – 69.0
Цена за м², EUR 1,020 – 1,752
Цена квартиры, EUR 65,000 – 103,130
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 59.0 – 72.2
Цена за м², EUR 1,546 – 2,029
Цена квартиры, EUR 119,295 – 119,475
Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², EUR
Стоимость объекта, EUR
Квартиры Студия
Площадь, м² 47.3
Цена за м², EUR 1,147
Цена квартиры, EUR 54,253
Местонахождение новостройки
Батуми, Грузия

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Diplomatic Residence
Тбилиси, Грузия
от
€116,589
Многоквартирный жилой дом Азиатские сады
Батуми, Грузия
от
€31,803
Жилой комплекс в элитном пригороде Махинджаури
Батуми, Грузия
от
€48,126
Жилой комплекс Wyndham Grand Riviera
Батуми, Грузия
от
€331,443
Жилой комплекс Лагуна
Батуми, Грузия
от
€42,841
Вы просматриваете
Морской клуб
Батуми, Грузия
от
€59,339
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Назад Оставить заявку Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Gumbati Residence
Жилой квартал Gumbati Residence
Квaриати, Грузия
от
€1,263
Площадь 66 м²
1 объект 1
Сдача в: 2023
Застройщик: Гумбати Групп
Инвестиционные апартаменты на первой береговой линии "Гумбати Резиденc" — это укомплектованные "под ключ" апартаменты разной площади, полностью готовые к проживанию. Вам не нужно делать ремонт, за вас уже обо всем побеспокоились — в квартирах есть вся необходимая мебель и бытовая техника. Территория комплекса включает в  себя меблированный пляж с комфортной зоной отдыха, на котором расположены: - ресторан, - волейбольной площадка, - открытый бассейн. Также на территории находятся: - кинотеатр под открытым небом, - казино, - зеленый сад 2000 кв.м., - тренажерный зал и спа, - бунгало и открытый бассейн.
Жилой комплекс в элитном пригороде Махинджаури
Жилой комплекс в элитном пригороде Махинджаури
Батуми, Грузия
от
€48,126
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! A Sector расположен в Махинджауре, в элитном пригороде Батуми. Махинджаури обладает чистейшими пляжами в живописной природой. Комплекс построен из 19 этажей в эксклюзивном минималистичном стиле. Для комфортного проживания жильцам комплекса предоставлен частный пляж, паркинг, ресепшн, круглосуточная охрана. Современные квартиры планировками: студия, с 1 спальней, площадью от 35 до 56 кв.м. Высота потолков - 3 метра. Жилье представлено с дизайнерской отделкой и мебелью. В каждой квартире расположен отрытый балкон с панорамным видом на море. Инфраструктура: - Магазины и супермаркеты; - Кафе, бары, рестораны; - Ботанический сад; - Банкоматы; - Медицинские центры; - Общеобразовательные учреждения. Звоните или пишите! Дадим полную консультацию бесплатно! Полное юридическое сопровождение от начала и до конца сделки!
Жилой комплекс с эксклюзивной архитектурой
Жилой комплекс с эксклюзивной архитектурой
Батуми, Грузия
от
€154,052
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! MARDI Hills - эксклюзивный жилой комплекс расположен в центре Батуми, рядом с историческим центром и Батумским побережьем. Элитный жилой комплекс обладает завораживающей архитектурой высотой в 9 этажей. В строительстве используют только экологически современные материалы. Открытые балконы и озелененные украшения придают зданию завораживающий эксклюзивный вид. И так же с этих балконов открывается потрясающий панорамный вид на море. В комплексе представлены квартиры с современными планировками от 72 до 115 кв.м. Квартиры можно приобрести с ремонтом и мебелью и в чистовой отделке. Это идеальное решение как для постоянного проживания, так и для инвестиций. Жилой комплекс обладает собственной современной и разнообразной инфраструктурой для комфортного и постоянного проживания: - Подземный двухэтажный паркинг; - Подогреваемый открытый бассейн; - Ландшафтные зоны отдыха; - 2 лифта; - Спа; - Фитнес-центр; - Детские площадки. Возле комплекса в пешей доступности находятся магазины, кафе, рестораны, медицинские учреждения, образовательные учреждения, парки. Звоните или пишите! Подберем для Вас жилье вашей мечты! Гарантированное юридическое сопровождение.
Realting.com
Перейти