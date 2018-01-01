Жилой комплекс Ультрасовременный жилой комплекс
О комплексе
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Green Cape Botanico - жилой комплекс из 80 квартир на побережье Черного моря, в экологически чистом районе "Зеленый мыс" между Махинджаури и Ботаническим садом.
Ультрасовременный жилой комплекс с собственной разнообразной инфраструктурой: бассейн, тренажерный зал, ресторан, парковка. Для комфортно и безопасного проживания есть видеонаблюдение и круглосуточная охрана с консьерж-сервисом.
Квартиры представлены современными планировками с системой умный дом. Студия, с 1 и 2 спальням - от 50 до 115 кв.м. В каждой квартире есть открытый балкон. Откуда можно насладиться великолепным видом на море.
Инфраструктура:
- Медицинские учреждения;
- Образовательные учреждения;
- Магазины;
- Кафе;
- Рестораны;
- Отделения банка.
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