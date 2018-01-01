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Жилой комплекс Ультрасовременный жилой комплекс

Батуми, Грузия
от € 132,182
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Жилой комплекс Ультрасовременный жилой комплекс
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О комплексе

ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА.

Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!

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Green Cape Botanico - жилой комплекс из 80 квартир на побережье Черного моря, в экологически чистом районе "Зеленый мыс" между Махинджаури и Ботаническим садом.

Ультрасовременный жилой комплекс с собственной разнообразной инфраструктурой: бассейн, тренажерный зал, ресторан, парковка. Для комфортно и безопасного проживания есть видеонаблюдение и круглосуточная охрана с консьерж-сервисом.

Квартиры представлены современными планировками с системой умный дом. Студия, с 1 и 2 спальням - от 50 до 115 кв.м. В каждой квартире есть открытый балкон. Откуда можно насладиться великолепным видом на море.

Инфраструктура:
- Медицинские учреждения;
- Образовательные учреждения;
- Магазины;
- Кафе;
- Рестораны;
- Отделения банка.

Позвоните или напишите нам, расскажем все о самых выгодных объектах Грузии!

Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², €
Цена квартиры, €
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 74.0
Цена за м², € 2 542
Цена квартиры, € 188 839
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 115.0
Цена за м², € 2 260
Цена квартиры, € 259 936
Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², €
Стоимость объекта, €
Квартиры Квартира
Площадь, м² 50.0
Цена за м², € 2 644
Цена квартиры, € 132 182
Местонахождение новостройки
Батуми, Грузия
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Жилой комплекс Ультрасовременный жилой комплекс
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"ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Премиальный жилой комплекс Royal Residence, расположенный на Новом бульваре в центре Батуми, в 100 метрах от моря. Роял Резиденс - современная 20 этажная новостройка в минималистичном стиле. При строительстве объекта применялись высококачественные и экологические материалы с высокими показателями шумо- и теплоизоляции. Квартиры представлены с готовой внутренней отделкой 1 - 2 комнатные и студии площадью 33,9–69,6 м2. Высота потолков — 3 м. Квартиры имеют открытые балконы с видом на море и горы. Каждые квартиры имеют функциональные планировки и панорамный вид с террас. Территория комплекса полностью благоустроена. Комплекс находится рядом с разной инфраструктурой, в пешей доступности, такими как: (парк, набережная, мечеть, магазины, образовательные учреждения, медицинские учреждения, рестораны, кафе, салоны красоты.) Квартиру Royal Residence можно приобрести как для инвестиций, так и для постоянного проживания. Позвоните или напишите, мы с удовольствием проконсультируем Вас бесплатно! Предоставим варианты планировок!
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Wyndham Grand Aqua - это высококачественный актив, разработанный European Village в Батуми с прямым доступом к пляжу, и это первый гостиничный комплекс типа "все включено" в Грузии! Этот проект предлагает ряд роскошных удобств и услуг, включая аквазону с морской водой, спа-центр и массажный кабинет, ресторан и кафе, винный погреб и рынок, тренажерный зал, медицинские кабинеты и санаторно-курортные услуги, конференц-зал, детская анимация и бизнес-центр. Фирменные резиденции являются популярной тенденцией на рынке арендуемой недвижимости, поскольку они связаны с известными международными гостиничными брендами и предлагают высокие стандарты качества и обслуживания. Эти факторы способствуют привлекательности Wyndham Grand Aqua и повышают уровень его занятости, что делает инвестиции в этот проект еще более перспективными!
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Застройщик: Citron Group
О ПРОЕКТЕ Новый многофункциональный жилой комплекс в Батуми расположенный в 100 метрах от набережной, на Новом бульваре. Квартиры: от 29,4 кв/м Внутренний беспроцентный кредит: 18 месяца Стоимость квадратного метра: от 500 USD Срок сдачи: Май, 2021 ЗАВЕРШЁННЫЙ ПРОЕКТ В «Aquamarine Residence» уже завершены основные строительные работы. Сдать в эксплуатацию дом планируется в 2021 года в Май, что означает: Ваши инвестиции в полной безопасности В скорейшее время Вы сможете использовать приобретённую недвижимость в своих целях ВЫГОДНОЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ Новый бульвар 100 метров от моря Всего в 5 минутах: - Морской пляж - Торговый центр - Кафе и ресторан - Детский сад и школа ПРЕКРАСНЫЕ ПАНОРАМНЫЕ ВИДЫ Квартиры с видом на море Квартиры с видом на горы РАЗНООБРАЗНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА Бассейн ФИТНЕС-ЦЕНТР Подземный паркинг Детская площадка Охраняемая территория ТИПЫ КВАРТИР Студио 1 комнатная 2 комнатная ТЕХНИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ Перегородки из монолитных стен и железобетонных конструкций Вентилируемый и теплоизоляционный фасад Покрытые гранитом лестницы Двухкамерные металлопластмассовые окна Металлические двери центрального входа Заведённые в квартиру электричество, газ, вода, канализация, интернет ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ Нормы пожарной безопасности полностью соответствуют постановлению правительства Грузии No41. Помимо этого будет осуществляться круглосуточный видеоконтроль и охрана. Центр управления пожарной безопасностью Пожарный лифт Пожарная лестница Противопожарная система Огнеупорные стройматериалы Спринклеры Огнеупорные двери
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