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Жилой комплекс Жилой комплекс на побережье Черного моря

Батуми, Грузия
от € 59,524
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Жилой комплекс Жилой комплекс на побережье Черного моря
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О комплексе

ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА.

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Dar Tower - жилой комплекс находится вблизи от побрежья Черного моря, в центре Батуми.

Комплекс владеет двумя сверхсовременными зданиями с современной разнообразной инфраструктурой. Жители современного комплекса обеспечены собственным детским садом и площадками для игр. На открытых террасах расположены зоны отдыха и бассейн. Идеальное решение для постоянного проживания и инвестиций.

Квартира можно приобрести современной планировкой: студия и 1 спальня от 47 до 59 кв.м. В каждой квартире расположен балкон. С панорамным видом на море и горы.

Инфраструктура:
- Спа;
- Фитнес зал;
- Подземный паркинг;
- Боулинг;
- Магазины.

Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы! Предлагаем только доходные и надёжные объекты недвижимости в Грузии.

Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², €
Цена квартиры, €
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 47.0 – 59.0
Цена за м², € 1 256 – 1 266
Цена квартиры, € 59 524 – 74 124
Местонахождение новостройки
Батуми, Грузия
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Жилой комплекс Жилой комплекс на побережье Черного моря
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Уникальный для Батуми проект Городок European Village уже прозвали батумской Рублевкой, и это не случайно. Сочетание этих факторов делает комплекс исключительным: Близость моря — реальные 500 метров. Панорамный вид на море, вид на горы и сад из каждого дома. Дизайнерский высококачественный ремонт. ‌‌Открытая видовая крыша-терраса с опен-спейсом для отдыха. Гарантия на все виды работ в доме. Индивидуальный участок с ландшафтным дизайном, фруктовыми, хвойными и декоративными насаждениями. Экологичные материалы — керамоблок, натуральный камень, мрамор в интерьере и в экстерьере домов. Строительство ведется бережно к природе — мы сохранили максимальное число деревьев на участке застройки. Толщина стен в 40 см из керамоблока с гидро и теплоизоляцией. Участок более 400 м2. Индивидуальные бассейны для каждой виллы. Планировка и обустройство дома по индивидуальным пожеланиям покупателя (при раннем бронировании). Дизайнерский камин из персидского мрамора. Настоящая финская сауна. Полное обслуживание виллы — уборка дома и двора, охрана, уход за растениями (по желанию собственника). Каждому собственнику виллы сервис European Village консьерж — персональный помощник, который поможет оплатить счета, заказать билеты, забронировать гостиницу, оформить вид на жительство, поможет решить любые другие вопросы, связанные с вопросами быта или вашего бизнеса в Грузии. Обслуживание виллы по желанию собственника — уход за садом, уборка территории, клининг, управление арендой, сервис All inclusive. Просторный каминный зал свыше 50 м2 и 4 спальни + отдельная кухня (16 м2) или дополнительная пятая спальня.
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Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Грузии и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Mardi City Center расположен в самом центре г. Батуми – многофункциональный комплекс с квартирами в центре Батуми. Удобства комплекс: Здание построено в престижном районе с комфортным жилым сектором и насыщенной городской жизнью. Инфраструктура комплекса включает торговый центр, ресторан и бизнес-центр. Жильцы имеют доступ к открытой террасе. Для владельцев автомобилей предусмотрен подземный паркинг. В 20 м оборудован футбольный стадион и детская площадка. На первых трех этажах будет торговая галерея. Расположение: Все главные туристические маршруты расположены в 5 минутах ходьбы: До моря - 650 м; До Старого города – 200 м; До Батумского бульвара – 1200 м. Mardi City Centre – это жилой дом хорошо подойдет кто хочет все время с комфортом жить у моря. Позвоните нам, и мы предоставим бесплатно подборку из лучших объектов Грузии под Ваш бюджет и пожелания!
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ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Black Sea Line Residence - это новый элитный жилой комплекс с современными планировками квартир, расположенный в Гонио, в 200 метрах от Черного моря и в 10 км от центра Батуми. Гонио - пригород, обладающий чистейшими пляжами и современной инфраструктурой. Здание состоит из 7 этажей. Используются экологичные безопасные материалы, соответствующие современным стандартам. В доме два бесшумных пассажирских лифта. В ЖК представляют квартиры с необходимой мебелью от 29 до 49 кв. м. Квартира студия и с одной спальней. Также в квартире представлены открытые балконы с завораживающими видами на горы и море. На территории комплекса находится собственный открытый бассейн. Также на крыше есть кафе с открывающийся панорамой и завораживающими видами. ЖК обустроен ландшафтным озеленением. Недвижимость подходит как для инвестиций, так и для постоянного проживания. Звоните или пишите! Подберем для Вас жилье вашей мечты! Гарантированное юридическое сопровождение.
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