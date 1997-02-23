Жилой комплекс Жилой комплекс на побережье Черного моря
О комплексе
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Dar Tower - жилой комплекс находится вблизи от побрежья Черного моря, в центре Батуми.
Комплекс владеет двумя сверхсовременными зданиями с современной разнообразной инфраструктурой. Жители современного комплекса обеспечены собственным детским садом и площадками для игр. На открытых террасах расположены зоны отдыха и бассейн. Идеальное решение для постоянного проживания и инвестиций.
Квартира можно приобрести современной планировкой: студия и 1 спальня от 47 до 59 кв.м. В каждой квартире расположен балкон. С панорамным видом на море и горы.
Инфраструктура:
- Спа;
- Фитнес зал;
- Подземный паркинг;
- Боулинг;
- Магазины.
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