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Жилой комплекс Современный жилой и гостиничный комплекс

Батуми, Грузия
от € 64,250
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Жилой комплекс Современный жилой и гостиничный комплекс
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О комплексе

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Blue Sky Tower. Блок А. Инвестиционный проект расположен на Аллее Героев в центре Батуми.

Современный жилой и гостиничный комплекс построен из 37 этажей, состоящий из двух блоков - А и Б. В блоке А на первых этажах комплекса с 1 по 7 расположен гостиничный комплекс Holiday Inn и квартиры с 8 по 37 этаж.

Квартиры представлены с полным дизайнерским ремонтом и мебелью. От 32 до 50 кв.м. Студия, 1 и 2 спальни. В каждой квартире есть балкон, откуда открывается потрясающий вид на море, горы и город Батуми.

Комплекс развит собственной инфраструктурой: торговый цент, ресторан, спа центр с медицинским лечением, бассейн, детские площадки, фитнес-зал, казино, паркинг и терраса на крыше.

Инфраструктура:
- Образовательные учреждения;
- Медицинские учреждения;
- Салон красоты;
- Кафе;
- Рестораны;
- Парки.

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Местонахождение новостройки
Батуми, Грузия
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Жилой комплекс Современный жилой и гостиничный комплекс
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BLOX подписал меморандум с брендом Hilton о строительстве Hampton by Hilton в Грузии, Тбилиси. Этот товарный знак является одним из десяти ведущих брендов Hilton Worldwide.  Это первый Hampton by Hilton, который начнет работать в Кавказском регионе, и он станет одним из первых Hampton, построенных с недавно обновленными стандартами бренда и обновленным дизайном интерьера. С вышеупомянутым отелем - насчитывающим 170 номеров, комплекс включает в себя 22-этажное жилое здание, которое управляется и строится в соответствии со стандартами и требованиями бренда. Многофункциональный комплекс расположен в историческом центре Тбилиси, что делает квартиры очень привлекательными для инвестиций. Проект, который осуществляется с международным опытом, высоким качеством строительных материалов и технологий, также является выдающимся для своей современной и ничем не примечательной архитектуры.
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ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Современный гостинично-жилой комплекс Alliance Privilege (Альянс Привилидж) расположен на берегу первой линии в центре города, на бульваре Батуми. В здании 54 этажа. Комплекс состоит из двух частей: элитные апартаменты и пятизвёздочный отель «Mariott» который будет располагаться на первых двенадцати этажах. Жилые помещения имеют оригинальные современные планировки. Квартиру можно приобрести как с полным оборудованием (мебелью и дизайнерским оформлением) также можно приобрести жилье в состоянии чистовой отделки. Инфраструктура комплекса: - Паркинг; - Бассейн; - Спа; - Фитнес - центр; - Кафе и рестораны; - Казино. Неподалеку от комплекса есть все необходимое для жизни и развлечений (кафе, рестораны, прогулочные зоны, мед. учреждения). Также комплекс расположен на первой линии у моря. Что предает уникальность! Пишите или звоните, проконсультируем и подберем недвижимость в самом центре Батуми!
Жилой комплекс BI RESIDENCE
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от € 47,352
48 м² 1 квартира
Застройщик: KASKO GROUP
Строительная компания KASKO с многолетним опытом в сфере строительства представляет новый проект, созданный по инновационным стандартам, в соответствии с новыми регуляциями качества строительства на рынке Грузии - многофункциональный комплекс BI RESIDENCE BI RESIDENCE – уникальный комплекс премиум-класса, который расположен в 120 м от моря, в туристическом центре Батуми, на новом Бульваре. Преимущество комплекса – соответствие международным стандартам качества; сотрудничество с Управляющей компанией BI Management - лидером управления на рынке Батуми. Клиентам предлагается сдача гостиничных апартаментов посредством уникального ИТ решения позволяющего разместить ваш объект на более чем 100+ арендных площадок, таких как Booking.com, Expidia, Airbnb и другие. Это единственный проект в Батуми, управляющая компания которого предоставляет доступ в личный кабинет собственника, где вы можете видеть ваш доход от аренды, процент загруженности, источники привлечения клиентов и оплачивать все коммунальные услуги, не вставая с дивана и получать прибыль от управления апартаментом. Для жителей комплекса предоставляется Озелененный двор со сквером и аттракционом для детей; инфраструктурой включающей в себя закрытый бассейн, сауну, джакузи, летний кинотеатр на 18 этаже и Пиано Кафе-бар с террассой. В комплексе присутствует подземный паркинг, озелененная веранда общего пользования и прекрасный вид на море со всех апартаментов. С 7го этажа для клиентов доступны панорамные виды на горы и море. Высококачественный теплоизолированный фасад с тепло непроницаемыми стеклами; Бесплатные электрические автобусы, сезонно. Собственникам апартаментов Гарантия дохода - 8% годовых. В комплексе BI RESIDENCE предусмотрено 3 лифта международного бренда Mitsibishi. 24 часовое административное, обслуживание с системой видео наблюдения и безопасности.
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