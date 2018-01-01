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Жилой комплекс Инвестиционный жилой комплекс

Батуми, Грузия
от € 57,169
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Жилой комплекс Инвестиционный жилой комплекс
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О комплексе

ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА.

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Blue Sky Tower. Блок Б. Инвестиционный проект расположен на Аллее Героев в центре Батуми.

Современный жилой и гостиничный комплекс построен из 37 этажей, состоящий из двух блоков - А и Б. В блоке А на первых этажах комплекса с 1 по 7 расположен гостиничный комплекс Holiday Inn и квартиры с 8 по 37 этаж. В блоке Б расположены квартиры с современными планировками для постоянного проживания и инвестиций.

Квартиры представлены с полным дизайнерским ремонтом и мебелью. От 32 до 50 кв.м. Студия, 1 и 2 спальни. В каждой квартире есть балкон, откуда открывается потрясающий вид на море, горы и город Батуми.

Комплекс развит собственной инфраструктурой: торговый цент, ресторан, спа центр с медицинским лечением, бассейн, детские площадки, фитнес-зал, казино, паркинг и терраса на крыше.

Инфраструктура:
- Образовательные учреждения;
- Медицинские учреждения;
- Салон красоты;
- Кафе;
- Рестораны;
- Парки.

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Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², €
Цена квартиры, €
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 40.0 – 50.0
Цена за м², € 1 810 – 1 993
Цена квартиры, € 79 712 – 90 486
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 64.0
Цена за м², € 1 787
Цена квартиры, € 114 338
Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², €
Стоимость объекта, €
Квартиры Квартира
Площадь, м² 32.0
Цена за м², € 1 787 – 2 008
Цена квартиры, € 57 169 – 64 250
Местонахождение новостройки
Батуми, Грузия
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Жилой комплекс Инвестиционный жилой комплекс
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GREEN ROCK - о проекте Застройщик комплекса - строительная компания «GREEN ROCK» с многолетним опытом и рядом успешных и реализованных проектов в рынке недвижимости. Green Rock - 11-ти этажный жилой комплекс, который находится в экологически чистом месте и создает спокойную и комфортную среду для жителей в районе Вашлийвари, Тбилиси. Строительство началось и ведется ежедневно. Проект будет завершен в 2022 году, в состоянии белого каркаса. Мы ориентируемся на использование высококачественных материалов в строительстве, создание экологически чистой среды и современного жилого комплекса профессиональной и опытной командой.
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ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! River Park. Современные дома с квартирами, разнообразной планировкой и собственной инфраструктурой. ЖК расположен в Батуми, в тихом озелененном районе, в 1-м переулке Ангиса. Рядом расположены дома малой и средней этажности. В 400 метрах от комплекса находится парк Леха и Марии Качинских. Комплекс River Park – два дома высотой 27 этажей. Дома обладают хорошей прочностью благодаря монолитному каркасу. В строительстве используют экологичные современные материалы. Выполнено дизайнерское оформление холла. В части ЖК расположен отель River Park Hotel. Квартиры представлены от 26 кв. м. В формате студии, двухкомнатных и трехкомнатных планировках, с открытыми балконами с видом на море. Возможно объединение квартир. Квартиру можно приобрести с полным ремонтом и мебелью. Особенность комплекса - детально проработанное пространство для комфортной жизни. Первые этажи обустроены под собственную инфраструктуру, такую как: досуговый центр для отдыха в кругу друзей, лаунж-бар, зона коворкинга для деловых встреч и удаленной работы, игровая комната для детей, студия йоги, детский центр, танцевальная студия, скалодром, гринмаркет, кофейня, кальянная, винный бар, прачечная, аптека, банкоматы. Инфраструктура: - Мед. Учреждение; - Школа; - Торговый центр; - Рестораны и кафе; - Танцующие фантаны. Гарантируем полное юридическое сопровождение сделки. Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы!
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от € 92,369
Сдача в: 2025
Агентство: DDA Real Estate
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! River Park. Современные дома с квартирами, разнообразной планировкой и собственной инфраструктурой. ЖК расположен в Батуми, в тихом озелененном районе, в 1-м переулке Ангиса. Рядом расположены дома малой и средней этажности. В 400 метрах от комплекса находится парк Леха и Марии Качинских. Комплекс River Park – два дома высотой 27 этажей. Дома обладают хорошей прочностью благодаря монолитному каркасу. В строительстве используют экологичные современные материалы. Выполнено дизайнерское оформление холла. В части ЖК расположен отель River Park Hotel. Квартиры представлены от 26 кв. м. В формате студии, двухкомнатных и трехкомнатных планировках, с открытыми балконами с видом на море. Возможно объединение квартир. Квартиру можно приобрести с полным ремонтом и мебелью. Особенность комплекса - детально проработанное пространство для комфортной жизни. Первые этажи обустроены под собственную инфраструктуру, такую как: досуговый центр для отдыха в кругу друзей, лаунж-бар, зона коворкинга для деловых встреч и удаленной работы, игровая комната для детей, студия йоги, детский центр, танцевальная студия, скалодром, гринмаркет, кофейня, кальянная, винный бар, прачечная, аптека, банкоматы. Инфраструктура: - Мед. Учреждение; - Школа; - Торговый центр; - Рестораны и кафе; - Танцующие фантаны. Гарантируем полное юридическое сопровождение сделки. Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы!
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