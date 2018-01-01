Жилой комплекс Инвестиционный жилой комплекс
О комплексе
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Blue Sky Tower. Блок Б. Инвестиционный проект расположен на Аллее Героев в центре Батуми.
Современный жилой и гостиничный комплекс построен из 37 этажей, состоящий из двух блоков - А и Б. В блоке А на первых этажах комплекса с 1 по 7 расположен гостиничный комплекс Holiday Inn и квартиры с 8 по 37 этаж. В блоке Б расположены квартиры с современными планировками для постоянного проживания и инвестиций.
Квартиры представлены с полным дизайнерским ремонтом и мебелью. От 32 до 50 кв.м. Студия, 1 и 2 спальни. В каждой квартире есть балкон, откуда открывается потрясающий вид на море, горы и город Батуми.
Комплекс развит собственной инфраструктурой: торговый цент, ресторан, спа центр с медицинским лечением, бассейн, детские площадки, фитнес-зал, казино, паркинг и терраса на крыше.
Инфраструктура:
- Образовательные учреждения;
- Медицинские учреждения;
- Салон красоты;
- Кафе;
- Рестораны;
- Парки.
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