Жилой комплекс Жилой комплекс бизнес-класса
О комплексе
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Prime Residence - современный жилой комплекс бизнес-класса. Расположен на Новом бульваре в центре Батуми. Рядом с морем и ландшафтными зонами.
Комплекс с идеальной локацией Прайм Резиденс владеет всеми удобствами для комфортного проживания и работы. В комплексе предусмотрены зоны коворкинг, скоростной интернет и бесперебойное электричество. Собственный фитнес-зал, паркинг для автомобилей и электросамокатов. Также в комплексе есть комната хранения для велосипедов, колясок и сноубордов.
Квартиры представлены актуальными планировками площадью от 32 до 50 кв.м. Студия, студия с 1 спальней. Стильным ремонтом и мебелью. В каждой квартире есть открытый балкон, откуда можно насладиться видом на море и горы.
Инфраструктура:
- Общеобразовательные учреждения;
- Медицинские учреждения;
- Кафе;
- Рестораны;
- Детские площадки;
- Парк;
- Отделения банка;
- Салон красоты.
- Магазины и супермаркеты.
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