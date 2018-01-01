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Жилой комплекс Жилой комплекс бизнес-класса

Батуми, Грузия
от € 57,076
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Жилой комплекс Жилой комплекс бизнес-класса
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О комплексе

ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА.

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- финансовая гарантия дохода;
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Prime Residence - современный жилой комплекс бизнес-класса. Расположен на Новом бульваре в центре Батуми. Рядом с морем и ландшафтными зонами.

Комплекс с идеальной локацией Прайм Резиденс владеет всеми удобствами для комфортного проживания и работы. В комплексе предусмотрены зоны коворкинг, скоростной интернет и бесперебойное электричество. Собственный фитнес-зал, паркинг для автомобилей и электросамокатов. Также в комплексе есть комната хранения для велосипедов, колясок и сноубордов.

Квартиры представлены актуальными планировками площадью от 32 до 50 кв.м. Студия, студия с 1 спальней. Стильным ремонтом и мебелью. В каждой квартире есть открытый балкон, откуда можно насладиться видом на море и горы.

Инфраструктура:
- Общеобразовательные учреждения;
- Медицинские учреждения;
- Кафе;
- Рестораны;
- Детские площадки;
- Парк;
- Отделения банка;
- Салон красоты.
- Магазины и супермаркеты.

Звоните или пишите! Подберем для Вас жилье по вашим параметрам и пожеланиям! Гарантированное юридическое сопровождение.

Недвижимость в комплексе
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Площадь, м²
Цена за м², € Цена по запросу
Цена квартиры, € 57 076
Местонахождение новостройки
Батуми, Грузия
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ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Blue Sky Tower. Блок А. Инвестиционный проект расположен на Аллее Героев в центре Батуми. Современный жилой и гостиничный комплекс построен из 37 этажей, состоящий из двух блоков - А и Б. В блоке А на первых этажах комплекса с 1 по 7 расположен гостиничный комплекс Holiday Inn и квартиры с 8 по 37 этаж. Квартиры представлены с полным дизайнерским ремонтом и мебелью. От 32 до 50 кв.м. Студия, 1 и 2 спальни. В каждой квартире есть балкон, откуда открывается потрясающий вид на море, горы и город Батуми. Комплекс развит собственной инфраструктурой: торговый цент, ресторан, спа центр с медицинским лечением, бассейн, детские площадки, фитнес-зал, казино, паркинг и терраса на крыше. Инфраструктура: - Образовательные учреждения; - Медицинские учреждения; - Салон красоты; - Кафе; - Рестораны; - Парки. Звоните или пишите, проконсультируем Вас абсолютно бесплатно! Гарантируем полное юридическое сопровождение.
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ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Современный гостинично-жилой комплекс Alliance Privilege (Альянс Привилидж) расположен на берегу первой линии в центре города, на бульваре Батуми. В здании 54 этажа. Комплекс состоит из двух частей: элитные апартаменты и пятизвёздочный отель «Mariott» который будет располагаться на первых двенадцати этажах. Жилые помещения имеют оригинальные современные планировки. Квартиру можно приобрести как с полным оборудованием (мебелью и дизайнерским оформлением) также можно приобрести жилье в состоянии чистовой отделки. Инфраструктура комплекса: - Паркинг; - Бассейн; - Спа; - Фитнес - центр; - Кафе и рестораны; - Казино. Неподалеку от комплекса есть все необходимое для жизни и развлечений (кафе, рестораны, прогулочные зоны, мед. учреждения). Также комплекс расположен на первой линии у моря. Что предает уникальность! Пишите или звоните, проконсультируем и подберем недвижимость в самом центре Батуми!
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