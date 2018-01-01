Жилой комплекс Жилой комплекс бизнес-класса

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Prime Residence - современный жилой комплекс бизнес-класса. Расположен на Новом бульваре в центре Батуми. Рядом с морем и ландшафтными зонами.



Комплекс с идеальной локацией Прайм Резиденс владеет всеми удобствами для комфортного проживания и работы. В комплексе предусмотрены зоны коворкинг, скоростной интернет и бесперебойное электричество. Собственный фитнес-зал, паркинг для автомобилей и электросамокатов. Также в комплексе есть комната хранения для велосипедов, колясок и сноубордов.



Квартиры представлены актуальными планировками площадью от 32 до 50 кв.м. Студия, студия с 1 спальней. Стильным ремонтом и мебелью. В каждой квартире есть открытый балкон, откуда можно насладиться видом на море и горы.



Инфраструктура:

- Общеобразовательные учреждения;

- Медицинские учреждения;

- Кафе;

- Рестораны;

- Детские площадки;

- Парк;

- Отделения банка;

- Салон красоты.

- Магазины и супермаркеты.



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