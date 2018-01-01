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Жилой комплекс ЖК в современном архитектурном стиле

Батуми, Грузия
от € 25,030
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Жилой комплекс ЖК в современном архитектурном стиле
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О комплексе

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Wite Line - эстетичный жилой комплекс в современном архитектурном стиле. Расположен в 300 метрах от побережья, Черного моря в центре Батуми.

Жилой комплекс состоит из двух зданий в 30 этажей каждое. В строительстве комплекса используют только качественные и современные материалы. В комплексе расположены два скоростных лифта, вместительная парковка, пространство для отдыха и собственная территория.

Квартиры в комплексе представлены с высокими потолками, актуальными планировками, площадью от 31 до 71 кв.м. Студия, с 1 и 2 спальнями. В каждой квартире предусмотрен открытый балкон. Откуда открывается панорамный вид на море и город.

В пешей доступности от комплекса доступна инфраструктура:
- Аквапарк;
- Набережная;
- Торговый центр;
- Кафе и рестораны;
- Фитнес центр;
- Образовательные учреждения;
- Медицинские учреждения.

Пишите или звоните, расскажем более подробную информацию о приобретении недвижимости по Вашим пожеланиям.

Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², €
Цена квартиры, €
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 45.0 – 50.0
Цена за м², € 807 – 1 606
Цена квартиры, € 36 334 – 80 278
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 71.0
Цена за м², € 807
Цена квартиры, € 57 327
Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², €
Стоимость объекта, €
Квартиры Квартира
Площадь, м² 31.0
Цена за м², € 807
Цена квартиры, € 25 030
Местонахождение новостройки
Батуми, Грузия
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Жилой комплекс ЖК в современном архитектурном стиле
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