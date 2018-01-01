Жилой комплекс ЖК в современном архитектурном стиле

Тбилиси, Грузия

от € 51,920

31–58 м² 2 квартиры

Сдача в: 2023

ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Highline - это новый эксклюзивный жилой и гостиничный комплекс с первоклассной инфраструктурой. Комплекс находится по адресу: проспект Чавчавадзе, 49Б, в престижном развитом районе Ваке, в 5 минутах езды от центра Тбилиси. Здесь проживают все известные в Грузии люди. Highline представляет собой три круглые в сечении высотные башни: 40 этажей, 33 этажа и 26 этажей, объединенные общим подиумом. В 26 этажной располагается отель Wyndham Garden. В двух остальных - апартаменты премиум-класса: студии, 1- и 2- комнатные квартиры с панорамными окнами и просторными балконами. Вдоль проспекта Чавчавадзе тянутся модные магазины, известные супермаркеты, очень много посольств и консульств разных стран, государственных учреждений. Внутренняя инфраструктура: - Скоростные лифты (в том числе грузовой и отдельный для персонала) - 4-ярусный подземный паркинг - Большой современный бассейн - Фитнес-центр - Спа-центр - Магазины и бутики - Рестораны и кафе - Зона отдыха - Большой сад с живыми растениями, который занимает 40% территории террас подиума - Консьерж-сервис - Рум-сервис - Услуги горничной - Техническая служба для решения любых бытовых проблем - Охрана 24/7 - Видеонаблюдение 24/7 Мы расскажем все тонкости приобретения объектов недвижимости в Грузии. Найдем, покажем и поможем с приобретением недвижимости под любой запрос! Пишите или звоните, ответим на все интересующие Вас вопросы!