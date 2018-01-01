Жилой комплекс ЖК в современном архитектурном стиле
О комплексе
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Wite Line - эстетичный жилой комплекс в современном архитектурном стиле. Расположен в 300 метрах от побережья, Черного моря в центре Батуми.
Жилой комплекс состоит из двух зданий в 30 этажей каждое. В строительстве комплекса используют только качественные и современные материалы. В комплексе расположены два скоростных лифта, вместительная парковка, пространство для отдыха и собственная территория.
Квартиры в комплексе представлены с высокими потолками, актуальными планировками, площадью от 31 до 71 кв.м. Студия, с 1 и 2 спальнями. В каждой квартире предусмотрен открытый балкон. Откуда открывается панорамный вид на море и город.
В пешей доступности от комплекса доступна инфраструктура:
- Аквапарк;
- Набережная;
- Торговый центр;
- Кафе и рестораны;
- Фитнес центр;
- Образовательные учреждения;
- Медицинские учреждения.
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