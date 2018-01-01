Жилой комплекс ЖК в элитном пригороде Махинджаури
О комплексе
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A Sector расположен в Махинджауре, в элитном пригороде Батуми. Махинджаури обладает чистейшими пляжами в живописной природой.
Комплекс построен из 19 этажей в эксклюзивном минималистичном стиле. Для комфортного проживания жильцам комплекса предоставлен частный пляж, паркинг, ресепшн, круглосуточная охрана.
Современные квартиры планировками: студия, с 1 спальней, площадью от 35 до 56 кв.м. Высота потолков - 3 метра. Жилье представлено с дизайнерской отделкой и мебелью. В каждой квартире расположен отрытый балкон с панорамным видом на море.
Инфраструктура:
- Магазины и супермаркеты;
- Кафе, бары, рестораны;
- Ботанический сад;
- Банкоматы;
- Медицинские центры;
- Общеобразовательные учреждения.
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