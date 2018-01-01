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Жилой комплекс ЖК в элитном пригороде Махинджаури

Батуми, Грузия
от € 47,749
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Жилой комплекс ЖК в элитном пригороде Махинджаури
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О комплексе

ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА.

Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!

- эксклюзивная недвижимость;
- помощь в организации переезда;
- ежегодный доход от инвестиций до 20%;
- финансовая гарантия дохода;
- юридическая защита сделки;
- бесплатная консультация;
- более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах.
- подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания!

A Sector расположен в Махинджауре, в элитном пригороде Батуми. Махинджаури обладает чистейшими пляжами в живописной природой.

Комплекс построен из 19 этажей в эксклюзивном минималистичном стиле. Для комфортного проживания жильцам комплекса предоставлен частный пляж, паркинг, ресепшн, круглосуточная охрана.

Современные квартиры планировками: студия, с 1 спальней, площадью от 35 до 56 кв.м. Высота потолков - 3 метра. Жилье представлено с дизайнерской отделкой и мебелью. В каждой квартире расположен отрытый балкон с панорамным видом на море.

Инфраструктура:
- Магазины и супермаркеты;
- Кафе, бары, рестораны;
- Ботанический сад;
- Банкоматы;
- Медицинские центры;
- Общеобразовательные учреждения.

Звоните или пишите! Дадим полную консультацию бесплатно! Полное юридическое сопровождение от начала и до конца сделки!

Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², €
Цена квартиры, €
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 56.0
Цена за м², € 1 136
Цена квартиры, € 63 632
Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², €
Стоимость объекта, €
Квартиры Квартира
Площадь, м² 35.0
Цена за м², € 1 364
Цена квартиры, € 47 749
Местонахождение новостройки
Батуми, Грузия
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Жилой комплекс ЖК в элитном пригороде Махинджаури
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от € 47,749
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