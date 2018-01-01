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Вилла Виллы в современном архитектурном стиле

Мнатоби, Грузия
от € 269,139
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Вилла Виллы в современном архитектурном стиле
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О комплексе

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Feria - это виллы в современном архитектурном стиле, расположенные в селе Ферия, в популярном пригороде Батуми.

Виллы расположены в тихом и уютном месте с ландшафтными зонами и озелененной природой. В 20 минутах езды от центра Батуми и разнообразной инфраструктурой.

Виллы представлены в черновой отделке современными планировками: студия и 3 спальни просторной площадью 270 кв.м. Каждая вилла владеет открытой террасой на крыше, откуда можно насладиться потрясающим видом на горы и море.

Инфраструктура:
- Аквапарк;
- Набережная;
- Торговый центр;
- Кафе и рестораны;
- Фитнес центр;
- Образовательные учреждения;
- Медицинские учреждения.

С удовольствием ответим на все Ваши вопросы, звоните или пишите! Бесплатно проконсультируем по всем объектам Грузии!

Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², €
Стоимость объекта, €
Квартиры Вилла
Площадь, м² 1 116.0 – 1 247.0
Цена за м², € 2 705 – 3 028
Цена квартиры, € 3 373 262 – 3 378 938
Квартиры Квартира
Площадь, м² 270.0
Цена за м², € 997
Цена квартиры, € 269 139
Местонахождение новостройки
Мнатоби, Грузия
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ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! iVillas Блок А - элегантные виллы премиум-класса, на берегу Черного моря, в экологически чистом районе "Зеленый мыс" рядом с Ботаническим садом. Расположение вилл несет в себе комфортность и завораживающие виды моря, гор и зеленых ландшафтов. Также комплекс обладает собственной современной архитектурой: подземный паркинг, бассейн, фитнес-центр, спа, детские площадки, круглосуточная охрана, консьерж. Трехэтажные виллы представлены в изысканном архитектурном решение, современными планировками 200 кв.м. С дизайнерским ремонтом, мебелью и панорамными видами. Каждая вилла обладает собственным открытым бассейном, откуда можно насладиться видом на море и горы. Инфраструктура: - Медицинские учреждения; - Образовательные учреждения; - Магазины; - Кафе; - Рестораны; - Отделения банка. Звоните или пишите, подберем для Вас объект в Грузии! Бесплатное юридическое сопровождение!
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