Вилла Виллы в современном архитектурном стиле

Чакви, Грузия

от € 324,823

Сдача в: 2023

ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Villa Park - престижные квартиры, состоят из современных частных вилл с современными планировками и благоустроенной территорией. Villa Park находится в курортном поселке Чакви, комплекс находится в тихом и экологичном месте, в слиянии моря и гор. Главная особенность, рядом находится батумский Ботанический сад и развлекательный комплекс Dreamland Oasis. 20 минут езды до центра Батуми. Комплекс состоит из 14 вилл класса люкс, на территории 6350 м2. Дома построенные в современном архитектурном стиле и эксклюзивным дизайном. В каждой вилле установлены панорамные окна в стильных черных рамах. Villa Park реализуются 2-комнатные двухэтажные виллы, площадью от 227-307 м2. Высота потолков 3 метра. На втором этаже виллы расположена терасса. Каждый дом имеет собственный бассейн и парковочное место. жилье сдается с готовым дизайнерским ремонтом. Инфраструктура: - Ботанический сад; - Рестораны; - Бассейн; - Фитнес-центр; - Образовательные учреждения; - Медицинский центр. С удовольствием ответим на все Ваши вопросы, звоните или пишите! Бесплатно проконсультируем по всем объектам Грузии!