Вилла Виллы в курортном пригороде Авгиа
О комплексе
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Akhalsofeli - виллы премиум-класса расположены в курортном пригороде Авгиа, в 15 минутах езды от центра Батуми.
Авгиа обладает современной инфраструктурой, эксклюзивной архитектурой, завораживающими зелеными ландшафтами, горами и Черным морем.
Виллы представлены современными планировками площадью 170 и 380 кв.м. В черновой отделке, с возможностью сделать дизайнерский ремонт. Виллы обладают открытым балконом, собственным садом и парковочным местом. Каждая вилла имеет закрытую территорию, круглосуточную охрану и видеонаблюдение.
Инфраструктура:
- Магазины;
- Кафе;
- Рестораны;
- Отделения банка;
- Медицинские учреждения;
- Образовательные учреждения.
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