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Вилла Виллы в курортном пригороде Авгиа

Батуми, Грузия
от € 229,917
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Вилла Виллы в курортном пригороде Авгиа
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О комплексе

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- эксклюзивная недвижимость;
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- юридическая защита сделки;
- бесплатная консультация;
- более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах.
- подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания!

Akhalsofeli - виллы премиум-класса расположены в курортном пригороде Авгиа, в 15 минутах езды от центра Батуми.

Авгиа обладает современной инфраструктурой, эксклюзивной архитектурой, завораживающими зелеными ландшафтами, горами и Черным морем.

Виллы представлены современными планировками площадью 170 и 380 кв.м. В черновой отделке, с возможностью сделать дизайнерский ремонт. Виллы обладают открытым балконом, собственным садом и парковочным местом. Каждая вилла имеет закрытую территорию, круглосуточную охрану и видеонаблюдение.

Инфраструктура:
- Магазины;
- Кафе;
- Рестораны;
- Отделения банка;
- Медицинские учреждения;
- Образовательные учреждения.

Идеальное решение для постоянного комфортного проживания и инвестиций!

С удовольствием ответим на все Ваши вопросы, звоните или пишите! Бесплатно проконсультируем по всем объектам Грузии!

Местонахождение новостройки
Батуми, Грузия
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Вилла Виллы в курортном пригороде Авгиа
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от € 229,917
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Агентство: DDA Real Estate
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Villa Park - престижные квартиры, состоят из современных частных вилл с современными планировками и благоустроенной территорией. Villa Park находится в курортном поселке Чакви, комплекс находится в тихом и экологичном месте, в слиянии моря и гор. Главная особенность, рядом находится батумский Ботанический сад и развлекательный комплекс Dreamland Oasis. 20 минут езды до центра Батуми. Комплекс состоит из 14 вилл класса люкс, на территории 6350 м2. Дома построенные в современном архитектурном стиле и эксклюзивным дизайном. В каждой вилле установлены панорамные окна в стильных черных рамах. Villa Park реализуются 2-комнатные двухэтажные виллы, площадью от 227-307 м2. Высота потолков 3 метра. На втором этаже виллы расположена терасса. Каждый дом имеет собственный бассейн и парковочное место. жилье сдается с готовым дизайнерским ремонтом. Инфраструктура: - Ботанический сад; - Рестораны; - Бассейн; - Фитнес-центр; - Образовательные учреждения; - Медицинский центр. С удовольствием ответим на все Ваши вопросы, звоните или пишите! Бесплатно проконсультируем по всем объектам Грузии!
Коттеджный поселок Seashell Cottage
Коттеджный поселок Seashell Cottage
Земо Квариати, Грузия
от € 96,841
55–203 м² 3 квартиры
Сдача в: 2024
Застройщик: Seashell
< p > Комплекс SeaShell расположен в высокогорье, и каждая вилла предлагает панорамный вид на море. Начните свой день с вида на расслабляющую поверхность воды или динамичные волны, Наслаждайтесь общением с семьей и друзьями за ужином на террасе или в гостиной с прекрасным видом или отдыхайте в ванной комнате, любуясь закатом. Согласно статистике, дома с видом на море продаются на 20% дороже и на 30% быстрее. И арендная плата таких домов в среднем на 30% выше. < p > Виллы SeaShell спроектированы на двух уровнях и подчеркивают ландшафт горы. Это также позволило сохранить панорамный вид на вторую линию. Ландшафтный дизайн и проект дома спроектированы так, чтобы вы чувствовали себя наедине с природой и членами семьи, не глядя в глаза. Виллы находятся недалеко от основных достопримечательностей региона. Знаменитый водопад и памятник апостолу Андрею находятся всего в 10 минутах езды, а крепость Гонио, которая прекрасно сохранилась со времен древнего Рима, - в 12 минутах езды. < p > Чуть дальше, через час, скрыты жемчужины горной Аджарии – водопады Махунти и Мирвети, старые арочные мосты королевы Тамары, национальный парк Мачахела. Если вы пропустите город – Батуми, его достопримечательности и развлечения находятся всего в 20 минутах от виллы. < p > Площадь комплекса SeaShell огорожена, имеет круглосуточное видеонаблюдение и защищен частной охранной компанией для обеспечения полной безопасности для вас, вашей семьи и вашей собственности.< p > Мы строим виллы из материалов и компонентов европейских компаний. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с нашим менеджером. < br / > Класс энергоэффективности здания является показателем эффективности потребления тепловой и электрической энергии во время строительства. Класс А является самым высоким, он обеспечивает низкое потребление даже в холодное время года.
Вилла Таунхаус со стильной архитектурой
Вилла Таунхаус со стильной архитектурой
Батуми, Грузия
от € 156,343
158 м² 1 квартира
Сдача в: 2023
Агентство: DDA Real Estate
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Riverside home - таунхаусы, сочетающие в себе уют, комфорт и безопасность. Расположены в живописном пригороде Капришуми, на берегу реки в 5 минутах от Батуми. В этих таунхаусах можно уединиться от городской суеты, быть в тишине и уюте с природой, но при этом вблизи от современной инфраструктуры. Здесь расположен собственный пляж у реки, круглосуточное видеонаблюдение, детская площадка и прогулочные зоны на свежем воздухе в окружении озеленной природы. Таунхаусы 3-х этажей, современными планировками 158 кв.м. Студия, 2 спальни и 2 санузла. С эксклюзивным дизайном и мебелью. Также каждый таунхаус обладает собственной террасой. Откуда открывается завораживающий вид на зеленый ландшафт и реку. Инфраструктура: - Школа; - Футбольная секция; - Магазины; - Рестораны и кафе. Полное юридическое сопровождение от начала и до конца сделки! Звоните или пишите! Дадим полную консультацию бесплатно!
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