Вилла Элегантные виллы Блок А
О комплексе
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iVillas Блок А - элегантные виллы премиум-класса, на берегу Черного моря, в экологически чистом районе "Зеленый мыс" рядом с Ботаническим садом.
Расположение вилл несет в себе комфортность и завораживающие виды моря, гор и зеленых ландшафтов. Также комплекс обладает собственной современной архитектурой: подземный паркинг, бассейн, фитнес-центр, спа, детские площадки, круглосуточная охрана, консьерж.
Трехэтажные виллы представлены в изысканном архитектурном решение, современными планировками 200 кв.м. С дизайнерским ремонтом, мебелью и панорамными видами. Каждая вилла обладает собственным открытым бассейном, откуда можно насладиться видом на море и горы.
Инфраструктура:
- Медицинские учреждения;
- Образовательные учреждения;
- Магазины;
- Кафе;
- Рестораны;
- Отделения банка.
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