  1. Realting.com
  2. Новостройки
  3. Грузия
  4. Вилла Элегантные виллы Блок А

Вилла Элегантные виллы Блок А

Батуми, Грузия
от € 404,653
;
Вилла Элегантные виллы Блок А
1 / 4
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА.

Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!

- эксклюзивная недвижимость;
- помощь в организации переезда;
- ежегодный доход от инвестиций до 20%;
- финансовая гарантия дохода;
- юридическая защита сделки;
- бесплатная консультация;
- более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах.
- подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания!

iVillas Блок А - элегантные виллы премиум-класса, на берегу Черного моря, в экологически чистом районе "Зеленый мыс" рядом с Ботаническим садом.

Расположение вилл несет в себе комфортность и завораживающие виды моря, гор и зеленых ландшафтов. Также комплекс обладает собственной современной архитектурой: подземный паркинг, бассейн, фитнес-центр, спа, детские площадки, круглосуточная охрана, консьерж.

Трехэтажные виллы представлены в изысканном архитектурном решение, современными планировками 200 кв.м. С дизайнерским ремонтом, мебелью и панорамными видами. Каждая вилла обладает собственным открытым бассейном, откуда можно насладиться видом на море и горы.

Инфраструктура:
- Медицинские учреждения;
- Образовательные учреждения;
- Магазины;
- Кафе;
- Рестораны;
- Отделения банка.

Звоните или пишите, подберем для Вас объект в Грузии! Бесплатное юридическое сопровождение!

Местонахождение новостройки
Батуми, Грузия
Похожие комплексы
Коттеджный поселок Sunny Village
Батуми, Грузия
от € 132,432
Коттеджный поселок Seashell Cottage
Земо Квариати, Грузия
от € 96,000
Вилла Таунхаус со стильной архитектурой
Батуми, Грузия
от € 156,343
Вилла Виллы премиум-класса Блок Б
Батуми, Грузия
от € 333,839
Вилла Престижные виллы с современными планировками
Чакви, Грузия
Вы просматриваете
Вилла Элегантные виллы Блок А
Батуми, Грузия
от € 404,653
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Другие комплексы
Коттеджный поселок Sunny Village
Коттеджный поселок Sunny Village
Батуми, Грузия
от € 132,432
144 м² 1 квартира
Сдача в: 2023
Застройщик: Georgia Private Investment
Продам Таунхаус в лучшем загородном поселке Батуми Sunny Village проект таунхаусов расположен в 10 минутах от центра Батуми в тихом зеленом районе. Район с мандариновыми садами и эвкалиптами. Тихий и спокойный район. Комплекс предназначен для постоянного семейного проживания.  В проекте предусмотрена парковая зона с беседками и удобными парковками для жителей. Дома сдаются в состоянии белого каркаса, так же есть возможность согласования индивидуальной планировки. В проекте представлены 3 типа вилл: 144 м², 176 м² и 186 м² Цена за квадратный метр 1000$ в белом каркасе. Доступна опция ремонта от компании по индивидуальному дизайн-проекту. Обязательно посмотрите видео. ЭТО надо видеть! Застройщик предусмотрел в каждой вилле: индивидуальный паркинг, бассейн, удобную планировку. На продажу представлены 2-этажные виллы. В них предусмотрены: - объединенная кухня-гостиная, -2 спальни, -2 санузла. Окончание строительства - сентябрь 2023 года. Это означает, что уже Новый 2024 год вы можете провести в своем доме. Закрытая территория и территория без машин. Вокруг много зелени. Идеально подойдет как для большой семьи, так и пары. В случае сдачи в аренду вилла имеет высокий арендный потенциал: при долгосрочной аренде - 2000-2500$ в месяц при краткосрочной аренде - 250-300$ в день. + сами виллы вырастут в цене после заселения. Предчистовая отделка от 144000$. При покупке виллы предоставляется ВНЖ.      
Вилла Таунхаус со стильной архитектурой
Вилла Таунхаус со стильной архитектурой
Батуми, Грузия
от € 156,343
158 м² 1 квартира
Сдача в: 2023
Агентство: DDA Real Estate
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Riverside home - таунхаусы, сочетающие в себе уют, комфорт и безопасность. Расположены в живописном пригороде Капришуми, на берегу реки в 5 минутах от Батуми. В этих таунхаусах можно уединиться от городской суеты, быть в тишине и уюте с природой, но при этом вблизи от современной инфраструктуры. Здесь расположен собственный пляж у реки, круглосуточное видеонаблюдение, детская площадка и прогулочные зоны на свежем воздухе в окружении озеленной природы. Таунхаусы 3-х этажей, современными планировками 158 кв.м. Студия, 2 спальни и 2 санузла. С эксклюзивным дизайном и мебелью. Также каждый таунхаус обладает собственной террасой. Откуда открывается завораживающий вид на зеленый ландшафт и реку. Инфраструктура: - Школа; - Футбольная секция; - Магазины; - Рестораны и кафе. Полное юридическое сопровождение от начала и до конца сделки! Звоните или пишите! Дадим полную консультацию бесплатно!
Вилла Виллы премиум-класса Блок Б
Вилла Виллы премиум-класса Блок Б
Батуми, Грузия
от € 333,839
3–165 м² 2 квартиры
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! iVillas Блок Б - элегантные виллы премиум-класса, на берегу Черного моря, в экологически чистом районе "Зеленый мыс" рядом с Ботаническим садом. Расположение вилл несет в себе комфортность и завораживающие виды моря, гор и зеленых ландшафтов. Также комплекс обладает собственной современной архитектурой: подземный паркинг, бассейн, фитнес-центр, спа, детские площадки, круглосуточная охрана, консьерж. Трехэтажные виллы представлены в элегантном архитектурном решение, современными планировками 165 кв.м. С дизайнерским ремонтом, мебелью и панорамными видами. Каждая вилла обладает собственным открытым бассейном, откуда можно насладиться видом на море и горы. Инфраструктура: - Медицинские учреждения; - Образовательные учреждения; - Магазины; - Кафе; - Рестораны; - Отделения банка. Звоните или пишите, подберем для Вас объект в Грузии! Бесплатное юридическое сопровождение!
Realting.com
Перейти