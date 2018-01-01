Вилла Элегантные виллы Блок А

Батуми, Грузия

от € 132,432

144 м² 1 квартира

Сдача в: 2023

Застройщик: Georgia Private Investment

Продам Таунхаус в лучшем загородном поселке Батуми Sunny Village проект таунхаусов расположен в 10 минутах от центра Батуми в тихом зеленом районе. Район с мандариновыми садами и эвкалиптами. Тихий и спокойный район. Комплекс предназначен для постоянного семейного проживания. В проекте предусмотрена парковая зона с беседками и удобными парковками для жителей. Дома сдаются в состоянии белого каркаса, так же есть возможность согласования индивидуальной планировки. В проекте представлены 3 типа вилл: 144 м², 176 м² и 186 м² Цена за квадратный метр 1000$ в белом каркасе. Доступна опция ремонта от компании по индивидуальному дизайн-проекту. Обязательно посмотрите видео. ЭТО надо видеть! Застройщик предусмотрел в каждой вилле: индивидуальный паркинг, бассейн, удобную планировку. На продажу представлены 2-этажные виллы. В них предусмотрены: - объединенная кухня-гостиная, -2 спальни, -2 санузла. Окончание строительства - сентябрь 2023 года. Это означает, что уже Новый 2024 год вы можете провести в своем доме. Закрытая территория и территория без машин. Вокруг много зелени. Идеально подойдет как для большой семьи, так и пары. В случае сдачи в аренду вилла имеет высокий арендный потенциал: при долгосрочной аренде - 2000-2500$ в месяц при краткосрочной аренде - 250-300$ в день. + сами виллы вырастут в цене после заселения. Предчистовая отделка от 144000$. При покупке виллы предоставляется ВНЖ.