Жилой комплекс Жилой комплекс с частным пляжем
О комплексе
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WH Kobuleti Residence - жилой комплекс с завораживающей архитектурой на первой береговой линии в популярном курортном городе Кобулети. С современной инфраструктурой.
Комплекс построен из 8 этажей. В строительстве используют экологичные современные материалы и для удобства проживающим использовали звукоизоляционную защиту. Главное преимущество комплекса - пляж в 20 метрах. Здесь можно насладится чистым морем, горным воздухом, озеленной территорией. Все условия для здоровой и комфортной жизни.
Квартиры представлены современными планировками: студия и студия с 1 спальней от 30 до 53 кв.м. Квартиры разработаны авторским дизайном и мебелью. В каждой квартире есть открытый балкон, откуда открывается завораживающий вид на море и горы.
Инфраструктура:
- Кафе;
- Рестораны;
- Магазины;
- Медицинские учреждения;
- Образовательные учреждения;
- Салон красоты;
- Фитнес-центр;
- Отделения банка.
Идеальное решение для постоянного проживания и инвестиций!
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