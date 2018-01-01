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Жилой комплекс Жилой комплекс с частным пляжем

Кобулети, Грузия
от € 41,937
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Жилой комплекс Жилой комплекс с частным пляжем
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О комплексе

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WH Kobuleti Residence - жилой комплекс с завораживающей архитектурой на первой береговой линии в популярном курортном городе Кобулети. С современной инфраструктурой.

Комплекс построен из 8 этажей. В строительстве используют экологичные современные материалы и для удобства проживающим использовали звукоизоляционную защиту. Главное преимущество комплекса - пляж в 20 метрах. Здесь можно насладится чистым морем, горным воздухом, озеленной территорией. Все условия для здоровой и комфортной жизни.

Квартиры представлены современными планировками: студия и студия с 1 спальней от 30 до 53 кв.м. Квартиры разработаны авторским дизайном и мебелью. В каждой квартире есть открытый балкон, откуда открывается завораживающий вид на море и горы.

Инфраструктура:
- Кафе;
- Рестораны;
- Магазины;
- Медицинские учреждения;
- Образовательные учреждения;
- Салон красоты;
- Фитнес-центр;
- Отделения банка.

Идеальное решение для постоянного проживания и инвестиций!

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Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², €
Цена квартиры, €
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 53.0
Цена за м², € 1 485
Цена квартиры, € 78 723
Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², €
Стоимость объекта, €
Квартиры Квартира
Площадь, м² 30.0
Цена за м², € 1 398
Цена квартиры, € 41 937
Местонахождение новостройки
Кобулети, Грузия
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Жилой комплекс Жилой комплекс с частным пляжем
Кобулети, Грузия
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ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Первая отельная резиденция в Батуми - Family Club от застройщика European Village с полной инфраструктурой для семей. Единственная резиденция в Грузии, имеющая изолированный блок для постоянного проживания. Комплекс состоит из 86 жилых резиденций площадью 37,3 м2 - 119,4 м2. Резиденция отличается от апартаментов обстановкой, которая максимально приближённая к домашней. Она подходит для долгосрочного туристического отдыха или постоянного проживания. Комплекс расположен в районе Гонио - Квариати. Территория является подлинной жемчужиной черноморского побережья Грузии. Это единственное место в Батуми, где горы и море соединяются вместе. Инфраструктура резиденции: - Spa; - 7 бассейнов; - Аквазона; - Массажный кабинет; - Клиника; - Душ Шарко, Соляные комнаты; - 5 видов бань; - Центр винотерапии и фитотерапии; - Конференцзал; - 12 ресторанов, кафе, бары; - Винный дом и дегустационный зал; - 7 детский площадок, игровых комнат; - Детский парк; - 2 фитнес-центра; - Паркеты и эко-лавки; - Кинозал, боулинг, бильярд; - Библиотека; - Вертолетная площадка, паркинг. Гарантируем полное юридическое сопровождение сделки. Предлагаем только доходные и надёжные объекты недвижимости в Батуми. Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы!
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