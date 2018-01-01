Вилла Таунхаус со стильной архитектурой
О комплексе
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Riverside home - таунхаусы, сочетающие в себе уют, комфорт и безопасность. Расположены в живописном пригороде Капришуми, на берегу реки в 5 минутах от Батуми.
В этих таунхаусах можно уединиться от городской суеты, быть в тишине и уюте с природой, но при этом вблизи от современной инфраструктуры. Здесь расположен собственный пляж у реки, круглосуточное видеонаблюдение, детская площадка и прогулочные зоны на свежем воздухе в окружении озеленной природы.
Таунхаусы 3-х этажей, современными планировками 158 кв.м. Студия, 2 спальни и 2 санузла. С эксклюзивным дизайном и мебелью. Также каждый таунхаус обладает собственной террасой. Откуда открывается завораживающий вид на зеленый ландшафт и реку.
Инфраструктура:
- Школа;
- Футбольная секция;
- Магазины;
- Рестораны и кафе.
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