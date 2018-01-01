Жилой комплекс ЖК премиум-класса в центре Батуми
О комплексе
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Ramada plaza - жилой комплекс премиум-класса расположен в центре Батуми в 200 метрах, от Черного моря. Комплекс с завораживающей архитектурой, располагающий в себе пятизвездочный отель в 300 номеров.
Современный жилой комплекс с собственной разнообразной инфраструктурой: казино, ночной клуб, рестораны, боулинг, фитнес-центр, спа, детский сад и площадки. Идеально подходит для комфортного проживания и инвестиций.
Квартиры представлены от 28 до 42 кв.м. Формата студии и 1 спальней с дизайнерской мебелью. С каждой квартиры открывается потрясающий вид на море и город.
Инфраструктура:
- Образовательные учреждения;
- Медицинские учреждения;
- Салон красоты;
- Отделения банка;
- Кафе;
- Рестораны.
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