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Жилой комплекс ЖК премиум-класса в центре Батуми

Батуми, Грузия
от € 58,132
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Жилой комплекс ЖК премиум-класса в центре Батуми
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О комплексе

ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА.

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Ramada plaza - жилой комплекс премиум-класса расположен в центре Батуми в 200 метрах, от Черного моря. Комплекс с завораживающей архитектурой, располагающий в себе пятизвездочный отель в 300 номеров.

Современный жилой комплекс с собственной разнообразной инфраструктурой: казино, ночной клуб, рестораны, боулинг, фитнес-центр, спа, детский сад и площадки. Идеально подходит для комфортного проживания и инвестиций.

Квартиры представлены от 28 до 42 кв.м. Формата студии и 1 спальней с дизайнерской мебелью. С каждой квартиры открывается потрясающий вид на море и город.

Инфраструктура:
- Образовательные учреждения;
- Медицинские учреждения;
- Салон красоты;
- Отделения банка;
- Кафе;
- Рестораны.

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Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², €
Цена квартиры, €
Квартиры 1 комната
Площадь, м²
Цена за м², € Цена по запросу
Цена квартиры, € 90 771
Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², €
Стоимость объекта, €
Квартиры Квартира
Площадь, м² 29.0
Цена за м², € 2 005
Цена квартиры, € 58 132
Местонахождение новостройки
Батуми, Грузия
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О ПРОЕКТЕ Новый многофункциональный жилой комплекс в Батуми расположенный в 100 метрах от набережной, на Новом бульваре. Квартиры: от 29,4 кв/м Внутренний беспроцентный кредит: 18 месяца Стоимость квадратного метра: от 500 USD Срок сдачи: Май, 2021 ЗАВЕРШЁННЫЙ ПРОЕКТ В «Aquamarine Residence» уже завершены основные строительные работы. Сдать в эксплуатацию дом планируется в 2021 года в Май, что означает: Ваши инвестиции в полной безопасности В скорейшее время Вы сможете использовать приобретённую недвижимость в своих целях ВЫГОДНОЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ Новый бульвар 100 метров от моря Всего в 5 минутах: - Морской пляж - Торговый центр - Кафе и ресторан - Детский сад и школа ПРЕКРАСНЫЕ ПАНОРАМНЫЕ ВИДЫ Квартиры с видом на море Квартиры с видом на горы РАЗНООБРАЗНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА Бассейн ФИТНЕС-ЦЕНТР Подземный паркинг Детская площадка Охраняемая территория ТИПЫ КВАРТИР Студио 1 комнатная 2 комнатная ТЕХНИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ Перегородки из монолитных стен и железобетонных конструкций Вентилируемый и теплоизоляционный фасад Покрытые гранитом лестницы Двухкамерные металлопластмассовые окна Металлические двери центрального входа Заведённые в квартиру электричество, газ, вода, канализация, интернет ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ Нормы пожарной безопасности полностью соответствуют постановлению правительства Грузии No41. Помимо этого будет осуществляться круглосуточный видеоконтроль и охрана. Центр управления пожарной безопасностью Пожарный лифт Пожарная лестница Противопожарная система Огнеупорные стройматериалы Спринклеры Огнеупорные двери
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Апартаменты от мирового бренда Wyndham с гарантированной доходностью и капитализацией не менее 30% в год. Это первый в Грузии All Inclusive–курорт под элитным брендом Wyndham Grand Residences. Станьте совладельцем отельного бизнеса мирового элитного уровня! Мы собрали всё лучшее в отельном комплексе Hotel City Создан по принципу «город-курорт» All Inclusive. Под самым элитным брендом Wyndham Grand Residences мирового отельного лидера Wyndham Hotels & Resorts. Под управлением ведущего в мире отельного оператора От лидирующего по качеству строительства по мнению Forbes застройщика European Village. В элитном районе Батуми – с самой чистой акваторией и экологией. С самой насыщенной элитной инфраструктурой на 10 000 м², состоящей из 42-х объектов: SPA, ресторанов, детских парков и даже вертолетной площадки. Единственное предложение, включающее прогнозируемый доход - 13% и гарантированный доход - 5%, а также обратный выкуп по возросшей цене.
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ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Radisson Blu Apartmens - эксклюзивный 5-звездочный жилой и инвестиционный комплекс на берегу Черного моря. ЖК расположен в элитном пригороде Батуми - Гонио. Гонио обладает чистейшими пляжами, современно инфраструктурой и находится в 15 минутах езды от Батуми. Холлы созданы в едином премиальном стиле. В лобби установлен круглосуточный ресепшен. В комплексе 5 лифтов и круглосуточное видеонаблюдение. ЖК имеет благоустроенную территорию 7000 м2. Территория озеленена и имеет зонирование, что позволяет активно и спокойно отдыхать. Квартиры доступны в нескольких вариантах: студия, 1- 2 комнатная, площадь от 31,88 – 88,53 м2. Высота потолков - 3 метра. Квартиры полностью соответствует стандартам премиум-класса. Есть два типа планировок: стандарт и люкс. Квартиры сдаются с полным ремонтом, эксклюзивным дизайном, мебелью и встроенной техникой. Внутрення инфраструктура: - Крытый бассейн; - Ресторан с терассой; - Казино; - Фитнес-центр; - Спа; - Супермаркет. ЖК расположен рядом с разной инфраструктурой: образовательный учреждения, медицинские учреждения, рестораны, кафе, мечеть, православный храм, банки и другие объекты. Позвоните или напишите, мы с удовольствием проконсультируем Вас БЕСПЛАТНО! Предоставим варианты планировок!
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