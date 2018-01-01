Жилой комплекс Эксклюзивный комплекс в центре Батуми
О комплексе
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MARDI Hills - эксклюзивный жилой комплекс расположен в центре Батуми, рядом с историческим центром и Батумским побережьем.
Элитный жилой комплекс обладает завораживающей архитектурой высотой в 9 этажей. В строительстве используют только экологически современные материалы. Открытые балконы и озелененные украшения придают зданию завораживающий эксклюзивный вид. И так же с этих балконов открывается потрясающий панорамный вид на море.
В комплексе представлены квартиры с современными планировками от 72 до 115 кв.м. Квартиры можно приобрести с ремонтом и мебелью и в чистовой отделке. Это идеальное решение как для постоянного проживания, так и для инвестиций.
Жилой комплекс обладает собственной современной и разнообразной инфраструктурой для комфортного и постоянного проживания:
- Подземный двухэтажный паркинг;
- Подогреваемый открытый бассейн;
- Ландшафтные зоны отдыха;
- 2 лифта;
- Спа;
- Фитнес-центр;
- Детские площадки.
Возле комплекса в пешей доступности находятся магазины, кафе, рестораны, медицинские учреждения, образовательные учреждения, парки.
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