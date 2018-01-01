Жилой комплекс Эксклюзивный комплекс в центре Батуми

Адлиа, Грузия

от € 60,859

49–93 м² 2 квартиры

Сдача в: 2023

15-этажный апарт-отель на новом бульваре в 300 метрах от моря. Комплекс включает в себя: Изолированную зону, Апартаменты разной площади, Подземный и надземный паркинг на 106 мест, Инфраструктуру, Террасу с фитнес-центром и открытым бассейном, Спа-центр, Кафе, Сад, Многофункциональный ресепшн

Апартаменты сдаются в состоянии под ключ с мебелью и техникой

Инфраструктура Проекта

Целью Gumbati Group является создание современной системы инфраструктуры и предоставление услуг гостиничного типа, которые обеспечат максимальный комфорт как собственникам апартаментов, так и их гостям.

Управления апартаментами

Все владельцы апартаменты будут вовлечены в электронную систему управления, согласно которой владелец получает подробную информацию о посетителях, сроке их аренды, цене и доходе. Управляющая компания также поддерживает и контролирует инфраструктуру комплекса.

Вступление в систему аренды

Управляющая компания и владелец апартаментыы заключают «договор управления», согласно которому управляющая компания обязуется сдать апартаменты в аренду и выполнить все условия.

Ценовая политика

Стоимость услуг по управлению апартаментами: Тариф компании на услуги управления апартаментами составляет 35% от полученного дохода, а доход собственника - 65%.

Этапы строительства

Завершено 90% монолитных работ. На следующем этапе будет обустроена крыша и внешний фасад