  1. Realting.com
  2. Новостройки
  3. Грузия
  4. Жилой комплекс Эксклюзивный комплекс в центре Батуми

Жилой комплекс Эксклюзивный комплекс в центре Батуми

Батуми, Грузия
от € 150,925
;
Жилой комплекс Эксклюзивный комплекс в центре Батуми
1 / 7
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА.

Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!

- эксклюзивная недвижимость;
- помощь в организации переезда;
- ежегодный доход от инвестиций до 20%;
- финансовая гарантия дохода;
- юридическая защита сделки;
- бесплатная консультация;
- более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах.
- подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания!

MARDI Hills - эксклюзивный жилой комплекс расположен в центре Батуми, рядом с историческим центром и Батумским побережьем.

Элитный жилой комплекс обладает завораживающей архитектурой высотой в 9 этажей. В строительстве используют только экологически современные материалы. Открытые балконы и озелененные украшения придают зданию завораживающий эксклюзивный вид. И так же с этих балконов открывается потрясающий панорамный вид на море.

В комплексе представлены квартиры с современными планировками от 72 до 115 кв.м. Квартиры можно приобрести с ремонтом и мебелью и в чистовой отделке. Это идеальное решение как для постоянного проживания, так и для инвестиций.

Жилой комплекс обладает собственной современной и разнообразной инфраструктурой для комфортного и постоянного проживания:
- Подземный двухэтажный паркинг;
- Подогреваемый открытый бассейн;
- Ландшафтные зоны отдыха;
- 2 лифта;
- Спа;
- Фитнес-центр;
- Детские площадки.

Возле комплекса в пешей доступности находятся магазины, кафе, рестораны, медицинские учреждения, образовательные учреждения, парки.

Звоните или пишите! Подберем для Вас жилье вашей мечты! Гарантированное юридическое сопровождение.

Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², €
Цена квартиры, €
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 90.0
Цена за м², € 1 677
Цена квартиры, € 150 925
Местонахождение новостройки
Батуми, Грузия
Похожие комплексы
Жилой квартал Gumbati in Alley
Батуми, Грузия
от € 13,691
Жилой комплекс Жилой комплекс на первой береговой линии
Батуми, Грузия
от € 36,290
Многоквартирный жилой дом Blox Nutsubidze
Тбилиси, Грузия
от € 52,785
Жилой квартал VILLA DEX
Капрешуми, Грузия
от € 140,485
Жилой комплекс Subtropic Residence
Батуми, Грузия
от € 27,822
Вы просматриваете
Жилой комплекс Эксклюзивный комплекс в центре Батуми
Батуми, Грузия
от € 150,925
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Другие комплексы
Апарт - отель Boulevard Point
Адлиа, Грузия
от € 60,859
49–93 м² 2 квартиры
Сдача в: 2023
Застройщик: Гумбати Групп

15-этажный апарт-отель на новом бульваре в 300 метрах от моря. Комплекс включает в себя: Изолированную зону, Апартаменты разной площади, Подземный и надземный паркинг на 106 мест, Инфраструктуру, Террасу с фитнес-центром и открытым бассейном, Спа-центр, Кафе, Сад, Многофункциональный ресепшн

Апартаменты сдаются в состоянии под ключ с мебелью и техникой

Инфраструктура Проекта

Целью Gumbati Group является создание современной системы инфраструктуры и предоставление услуг гостиничного типа, которые обеспечат максимальный комфорт как собственникам апартаментов, так и их гостям.

Управления апартаментами

Все владельцы апартаменты будут вовлечены в электронную систему управления, согласно которой владелец получает подробную информацию о посетителях, сроке их аренды, цене и доходе. Управляющая компания также поддерживает и контролирует инфраструктуру комплекса.

Вступление в систему аренды

Управляющая компания и владелец апартаментыы заключают «договор управления», согласно которому управляющая компания обязуется сдать апартаменты в аренду и выполнить все условия.

Ценовая политика

Стоимость услуг по управлению апартаментами: Тариф компании на услуги управления апартаментами составляет 35% от полученного дохода, а доход собственника - 65%.

Этапы строительства

Завершено 90% монолитных работ. На следующем этапе будет обустроена крыша и внешний фасад
Жилой комплекс Orbi Residence
Батуми, Грузия
от € 36,198
22–43 м² 5 квартир
Застройщик: Geo Estate

Orbi Residence — 35 этажный комплекс, расположенный в 100 метрах от моря.

В комплексе есть фитнес, бассейн, ресторан и управляющая компания.
Жилой комплекс ЖК с современной инфраструктурой
Батуми, Грузия
Сдача в: 2025
Застройщик: DDA Real Estate

ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА.

Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!

- эксклюзивная недвижимость;
- помощь в организации переезда;
- ежегодный доход от инвестиций до 20%;
- финансовая гарантия дохода;
- юридическая защита сделки;
- бесплатная консультация;
- более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах.
- подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания!

River Park. Современные дома с квартирами, разнообразной планировкой и собственной инфраструктурой.

ЖК расположен в Батуми, в тихом озелененном районе, в 1-м переулке Ангиса. Рядом расположены дома малой и средней этажности. В 400 метрах от комплекса находится парк Леха и Марии Качинских.

Комплекс River Park – два дома высотой 27 этажей. Дома обладают хорошей прочностью благодаря монолитному каркасу. В строительстве используют экологичные современные материалы. Выполнено дизайнерское оформление холла. В части ЖК расположен отель River Park Hotel.

Квартиры представлены от 26 кв. м. В формате студии, двухкомнатных и трехкомнатных планировках, с открытыми балконами с видом на море. Возможно объединение квартир. Квартиру можно приобрести с полным ремонтом и мебелью.

Особенность комплекса - детально проработанное пространство для комфортной жизни. Первые этажи обустроены под собственную инфраструктуру, такую как: досуговый центр для отдыха в кругу друзей, лаунж-бар, зона коворкинга для деловых встреч и удаленной работы, игровая комната для детей, студия йоги, детский центр, танцевальная студия, скалодром, гринмаркет, кофейня, кальянная, винный бар, прачечная, аптека, банкоматы.

Инфраструктура:
- Мед. Учреждение;
- Школа;
- Торговый центр;
- Рестораны и кафе;
- Танцующие фантаны.

Гарантируем полное юридическое сопровождение сделки. Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы!

Realting.com
Перейти