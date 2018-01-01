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Жилой комплекс ЖК в современном пригороде Махинджаури

Батуми, Грузия
от € 72,341
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Жилой комплекс ЖК в современном пригороде Махинджаури
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О комплексе

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Жилой комплекс Mardi Novotel расположен в прекрасном пригороде Махинджауре рядом с Ботаническим садом в 15 минутах езды от центра города. Именно здесь горный воздух сливается с морским. В комплексе создана уютная домашняя атмосфера для комфортного проживания.

Комплекс построен из 19 этажей, на краше комплекса открытая терасса с открытым бассейном. Главным преимуществом комплекса является частный пляж в 20 метрах, где расположен бар, зона отдыха и детская площадка. Также комплекс богат собственной внутренней инфраструктурой: продуктовый магазин, магазин для туристов, магазин брендовой одежды, ресторанная зона, фитнес центр, спа.

Квартиры в комплексе представлены: студия, с 1 и 2 спальнями. С дизайнерским ремонтом и мебелью. С открытого балкона каждой квартиры открывается завораживающий вид на море и горы.

Махинджаури славится чистейшими пляжами, озелененными территориями, а также своей современностью.
Инфраструктура:
- Магазины;
- Кафе;
- Рестораны;
- Аптека;
- Отделения банка;
- Образовательный центр;
- Медицинские учреждения.

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Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², €
Цена квартиры, €
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 46.0
Цена за м², € 2 339
Цена квартиры, € 107 615
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 67.0
Цена за м², € 2 145
Цена квартиры, € 143 737
Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², €
Стоимость объекта, €
Квартиры Квартира
Площадь, м² 28.0
Цена за м², € 2 837
Цена квартиры, € 78 940
Местонахождение новостройки
Батуми, Грузия
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Жилой комплекс ЖК в современном пригороде Махинджаури
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Другие комплексы
Жилой квартал Batumi View apartments
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от € 43,071
32–58 м² 4 квартиры
Сдача в: 2021
Застройщик: BATUMI VIEW APARTMENTS

Batumi View — это первый многофункциональный комплекс который расположен на территории батумского бульвара всего в 20-ти метрах от моря, расстояние до Батумского аэропорта 1 км. Общая площадь строительства 15,000 кв. метров. Batumi View предлагает вам максимально комфортные условия для жизни, наслаждайтесь более высоким качеством жизни, который даст вам возможность воплотить ваши мечты в жизнь.

Проект включает в себя :

  • 3 жилых корпуса, всего 870 апартаментов. Копрус A и C состоит из 13-ти этажей, в B корпусе будут расположены 15 этажей. Из окон квартир жилого комплекса открывается превосходный панорамный вид на море и горы.
  • У всех квартир есть балкон.
  • Подземная и наземная парковка.
Жилой комплекс ЖК с современной инфраструктурой
Батуми, Грузия
Сдача в: 2025
Застройщик: DDA Real Estate

ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА.

Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!

- эксклюзивная недвижимость;
- помощь в организации переезда;
- ежегодный доход от инвестиций до 20%;
- финансовая гарантия дохода;
- юридическая защита сделки;
- бесплатная консультация;
- более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах.
- подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания!

River Park. Современные дома с квартирами, разнообразной планировкой и собственной инфраструктурой.

ЖК расположен в Батуми, в тихом озелененном районе, в 1-м переулке Ангиса. Рядом расположены дома малой и средней этажности. В 400 метрах от комплекса находится парк Леха и Марии Качинских.

Комплекс River Park – два дома высотой 27 этажей. Дома обладают хорошей прочностью благодаря монолитному каркасу. В строительстве используют экологичные современные материалы. Выполнено дизайнерское оформление холла. В части ЖК расположен отель River Park Hotel.

Квартиры представлены от 26 кв. м. В формате студии, двухкомнатных и трехкомнатных планировках, с открытыми балконами с видом на море. Возможно объединение квартир. Квартиру можно приобрести с полным ремонтом и мебелью.

Особенность комплекса - детально проработанное пространство для комфортной жизни. Первые этажи обустроены под собственную инфраструктуру, такую как: досуговый центр для отдыха в кругу друзей, лаунж-бар, зона коворкинга для деловых встреч и удаленной работы, игровая комната для детей, студия йоги, детский центр, танцевальная студия, скалодром, гринмаркет, кофейня, кальянная, винный бар, прачечная, аптека, банкоматы.

Инфраструктура:
- Мед. Учреждение;
- Школа;
- Торговый центр;
- Рестораны и кафе;
- Танцующие фантаны.

Гарантируем полное юридическое сопровождение сделки. Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы!
Жилой комплекс ЖК с современной архитектурой и дизайном
Батуми, Грузия
от € 45,179
29–63 м² 2 квартиры
Сдача в: 2024
Застройщик: DDA Real Estate

ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА.

Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!

- эксклюзивная недвижимость;
- помощь в организации переезда;
- ежегодный доход от инвестиций до 20%;
- финансовая гарантия дохода;
- юридическая защита сделки;
- бесплатная консультация;
- более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах.
- подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания!

Жилой элитный комплекс Calligraphy Towers состоит из трех блоков: А,Б,Г. Расположен в самом сердце благоприятного района "Аллея-Героев". Пять минут ходьбы до морского побережья озера Ардагани и танцующих фонтанов. В 2,5 км находится Батумский морской порт.

ЖК Calligraphy Towers является воплощением изысканных решений в современной архитектуре и дизайне.

Высокую прочность конструкции обеспечивает монолитный фундамент и железобетонный монолитный каркас. Внешние стены новостройки утепляются долговечным теплоизолятором. Вентилируемый фасад выполняет компания с многолетним опытом SPS GROUP.

Квартиру можно приобрести в однокомнатной или двухкомнатной современной планировке. Также представлены студии от 29 квадратных метров. Высота потолков – 2,8 метра. Отделка квартиры: черновая и чистовая.

Инфраструктура:
- Теннисный корт;
- Спа-центр;
- Бар;
- Центр развития для детей;
- Открытый и закрытый бассейн;
- Центр развития для детей Global International School;
- Зона коворкинг;
- Кинотеатр;
- Фитнес зал;
- Парк для отдыха.

Рядом с комплексом есть вся необходимая инфраструктура: медицинский центр, образовательный центр, банковские отделения, магазины, круглосуточные супермаркеты, продуктовый гипермаркет Carrefour, бизнес-центр, заведения быстрого питания, кафе и рестораны, пекарня, аптека.

Полное юридическое сопровождение от начала и до конца сделки! Звоните или пишите! Дадим полную консультацию бесплатно!

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