Жилой комплекс ЖК в современном пригороде Махинджаури
О комплексе
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Жилой комплекс Mardi Novotel расположен в прекрасном пригороде Махинджауре рядом с Ботаническим садом в 15 минутах езды от центра города. Именно здесь горный воздух сливается с морским. В комплексе создана уютная домашняя атмосфера для комфортного проживания.
Комплекс построен из 19 этажей, на краше комплекса открытая терасса с открытым бассейном. Главным преимуществом комплекса является частный пляж в 20 метрах, где расположен бар, зона отдыха и детская площадка. Также комплекс богат собственной внутренней инфраструктурой: продуктовый магазин, магазин для туристов, магазин брендовой одежды, ресторанная зона, фитнес центр, спа.
Квартиры в комплексе представлены: студия, с 1 и 2 спальнями. С дизайнерским ремонтом и мебелью. С открытого балкона каждой квартиры открывается завораживающий вид на море и горы.
Махинджаури славится чистейшими пляжами, озелененными территориями, а также своей современностью.
Инфраструктура:
- Магазины;
- Кафе;
- Рестораны;
- Аптека;
- Отделения банка;
- Образовательный центр;
- Медицинские учреждения.
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