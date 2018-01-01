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Жилой комплекс Жилой комплекс в курортном пригороде Чакви

Чакви, Грузия
от € 47,983
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Жилой комплекс Жилой комплекс в курортном пригороде Чакви
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О комплексе

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Dreamside находится в курортном поселке Чакви, с ландшафтными зонами, экологичной природой в слиянии моря и гор. Главная особенность, рядом находится батумский Ботанический сад и развлекательный комплекс Dreamland Oasis. 20 минут езды до центра Батуми.

Комплекс состоит из 11 этажей, спроектирован по нормам ландшафта и курортной зоны. Находится в 50 метрах от кристально чистого моря. Обладает собственной современной инфраструктурой: фитнес-центр, подземный паркинг, терраса, бар, ресторан, ресепшн.

Квартира представлена: студия 30 кв.м. с дизайнерской мебелью и ремонтом. Так же в квартире расположен балкон с панорамным видом на море и горы.

Инфраструктура:
- Самый большой аквапарк;
- Ботанический сад;
- Кафе;
- Образовательные учреждения;
- Медицинский центр.

Позвоните или напишите, мы с удовольствием предоставим всю информацию и проконсультируем Вас бесплатно!

Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², €
Стоимость объекта, €
Квартиры Квартира
Площадь, м² 30.0
Цена за м², € 1 599
Цена квартиры, € 47 983
Местонахождение новостройки
Чакви, Грузия
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Жилой комплекс Жилой комплекс в курортном пригороде Чакви
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Сдача в: 2022
Застройщик: Esteco

Esteco - строительство домов в Грузии! 

Мы представляем Вам эксклюзивный проект коттеджного мини-комплекса, который находится в пригороде приморского города Батуми! 

Он состоит из двух типов вилл, которые расположены на склоне горы в два ряда:
В нижнем - Вилла DEX (210м² общей площадью)
В верхнем - Вилла ORTA (252 м² общей площадью) 

К каждому типу вилл мы подошли с особым вниманием и разработали максимально удобный план Вашего будущего дома!
А также, в качестве хорошего подарка мы сделали акцию для первых 3 покупателей, НО так как уже 1 дом продан, поспешите воспользоваться хорошим предложением, пока оно актуально! Потому что далее цены будут только расти. 

Стоимость вилл без внутренней отделки: 
DEX - 138 300$ 
ORTA - 147 500$ 

❗️В стоимость также входит собственный облагороженный участок и парковочное место! 

При Вашем желании мы можем сделать внутреннюю отделку "под ключ", включая комплектацию мебелью и техникой. 

В проекте мы используем европейские стандарты, применяем новейшие технологии и не забываем об экологичности и удобстве! 

Esteco - это гарантия высокого качества и комфортной жизни!
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Застройщик: Гумбати Групп

Инвестиционные апартаменты на первой береговой линии "Гумбати Резиденc" — это укомплектованные "под ключ" апартаменты разной площади, полностью готовые к проживанию. Вам не нужно делать ремонт, за вас уже обо всем побеспокоились — в квартирах есть вся необходимая мебель и бытовая техника.

Территория комплекса включает в  себя меблированный пляж с комфортной зоной отдыха, на котором расположены:
- ресторан,
- волейбольной площадка,
- открытый бассейн.

Также на территории находятся:
- кинотеатр под открытым небом,
- казино,
- зеленый сад 2000 кв.м.,
- тренажерный зал и спа,
- бунгало и открытый бассейн.
Многоквартирный жилой дом GREEN ROCK
Тбилиси, Грузия
Сдача в: 2022
Застройщик: Green Rock

GREEN ROCK - о проекте

Застройщик комплекса - строительная компания «GREEN ROCK» с многолетним опытом и рядом успешных и реализованных проектов в рынке недвижимости.

Green Rock - 11-ти этажный жилой комплекс, который находится в экологически чистом месте и создает спокойную и комфортную среду для жителей в районе Вашлийвари, Тбилиси.

Строительство началось и ведется ежедневно.
Проект будет завершен в 2022 году, в состоянии белого каркаса.

Мы ориентируемся на использование высококачественных материалов в строительстве, создание экологически чистой среды и современного жилого комплекса профессиональной и опытной командой.

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