Жилой комплекс Жилой комплекс в курортном пригороде Чакви
О комплексе
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Dreamside находится в курортном поселке Чакви, с ландшафтными зонами, экологичной природой в слиянии моря и гор. Главная особенность, рядом находится батумский Ботанический сад и развлекательный комплекс Dreamland Oasis. 20 минут езды до центра Батуми.
Комплекс состоит из 11 этажей, спроектирован по нормам ландшафта и курортной зоны. Находится в 50 метрах от кристально чистого моря. Обладает собственной современной инфраструктурой: фитнес-центр, подземный паркинг, терраса, бар, ресторан, ресепшн.
Квартира представлена: студия 30 кв.м. с дизайнерской мебелью и ремонтом. Так же в квартире расположен балкон с панорамным видом на море и горы.
Инфраструктура:
- Самый большой аквапарк;
- Ботанический сад;
- Кафе;
- Образовательные учреждения;
- Медицинский центр.
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