Жилой комплекс Жилой комплекс на первой береговой линии
О комплексе
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА.
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!
- эксклюзивная недвижимость;
- помощь в организации переезда;
- ежегодный доход от инвестиций до 20%;
- финансовая гарантия дохода;
- юридическая защита сделки;
- бесплатная консультация;
- более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах.
- подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания!
AL Mare Batumi - жилой комплекс на первой береговой линии в центре Батуми. На Новом бульваре.
Комплекс представляет все услуги премиум-класса. Обладает собственной современной архитектурой, озеленными ландшафтными зонами, хорошо развит туристическими районами.
Квартиры представлены в здании 18 этажей современными планировками: студия, 1 и 2 спальни, от 24 до 95 кв.м. С полным дизайнерским ремонтом и мебелью.
Также в здании представлены коммерческие помещения площадью от 195 до 203 кв.м.
Инфраструктура комплекса: консьерж, спа, бассейн, фитнес-центр, сауна. Все удобства и услуги премиум-класса.
Инфраструктура:
- Школа и детские сады;
- Отделения банка;
- Медицинские учреждения.
- Магазины;
- Кафе;
- Рестораны;
- Казино.
Напишите или позвоните нам, и мы расскажем Вам о самых выгодных предложениях рынка недвижимости в Грузии! Консультация БЕСПЛАТНО!