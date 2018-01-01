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Жилой комплекс Жилой комплекс на первой береговой линии

Батуми, Грузия
от € 39,600
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Жилой комплекс Жилой комплекс на первой береговой линии
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О комплексе

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AL Mare Batumi - жилой комплекс на первой береговой линии в центре Батуми. На Новом бульваре.

Комплекс представляет все услуги премиум-класса. Обладает собственной современной архитектурой, озеленными ландшафтными зонами, хорошо развит туристическими районами.

Квартиры представлены в здании 18 этажей современными планировками: студия, 1 и 2 спальни, от 24 до 95 кв.м. С полным дизайнерским ремонтом и мебелью.

Также в здании представлены коммерческие помещения площадью от 195 до 203 кв.м.

Инфраструктура комплекса: консьерж, спа, бассейн, фитнес-центр, сауна. Все удобства и услуги премиум-класса.

Инфраструктура:
- Школа и детские сады;
- Отделения банка;
- Медицинские учреждения.
- Магазины;
- Кафе;
- Рестораны;
- Казино.

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Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², €
Цена квартиры, €
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 60.0
Цена за м², € 1 568
Цена квартиры, € 94 097
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 95.0
Цена за м², € 1 879
Цена квартиры, € 178 470
Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², €
Стоимость объекта, €
Квартиры Квартира
Площадь, м² 24.0
Цена за м², € 1 512
Цена квартиры, € 36 290
Местонахождение новостройки
Батуми, Грузия
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Жилой комплекс Жилой комплекс на первой береговой линии
Батуми, Грузия
от € 39,600
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Другие комплексы
Резиденция Жилой комплекс на побережье Черного моря
Гонио, Грузия
Сдача в: 2025
Застройщик: DDA Real Estate

ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА.

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- ежегодный доход от инвестиций до 20%;
- финансовая гарантия дохода;
- юридическая защита сделки;
- бесплатная консультация;
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- подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания!

Radisson Blu Apartmens - эксклюзивный 5-звездочный жилой и инвестиционный комплекс на берегу Черного моря. ЖК расположен в элитном пригороде Батуми - Гонио. Гонио обладает чистейшими пляжами, современно инфраструктурой и находится в 15 минутах езды от Батуми.

Холлы созданы в едином премиальном стиле. В лобби установлен круглосуточный ресепшен. В комплексе 5 лифтов и круглосуточное видеонаблюдение. ЖК имеет благоустроенную территорию 7000 м2. Территория озеленена и имеет зонирование, что позволяет активно и спокойно отдыхать.

Квартиры доступны в нескольких вариантах: студия, 1- 2 комнатная, площадь от 31,88 – 88,53 м2. Высота потолков - 3 метра.

Квартиры полностью соответствует стандартам премиум-класса. Есть два типа планировок: стандарт и люкс. Квартиры сдаются с полным ремонтом, эксклюзивным дизайном, мебелью и встроенной техникой.

Внутрення инфраструктура:
- Крытый бассейн;
- Ресторан с терассой;
- Казино;
- Фитнес-центр;
- Спа;
- Супермаркет.

ЖК расположен рядом с разной инфраструктурой: образовательный учреждения, медицинские учреждения, рестораны, кафе, мечеть, православный храм, банки и другие объекты.

Позвоните или напишите, мы с удовольствием проконсультируем Вас БЕСПЛАТНО! Предоставим варианты планировок!
Жилой комплекс ЖК в экологичном чистом районе
Батуми, Грузия
от € 57,635
47–69 м² 2 квартиры
Сдача в: 2023
Застройщик: DDA Real Estate

ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА.

Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!

- эксклюзивная недвижимость;
- помощь в организации переезда;
- ежегодный доход от инвестиций до 20%;
- финансовая гарантия дохода;
- юридическая защита сделки;
- бесплатная консультация;
- более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах.
- подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания!

Новый современный комплекс Pavlonia, расположенный на побережье Черного моря, в курортном пригороде Махинджаури, находящегося в 15 минутах от центра Батуми.

ЖК расположен в экологичном чистом районе, рядом с Батумским ботаническим садом. Из окон квартир открываются потрясающие виды на море и горы. В здание 8 этажей.

Квартиры представлены: 1-2 комнатные площадью 44,9 до 83,2 кв.м. Высота потолков - 3 метра. Квартиры в современной планировке. И широкими балконами. Квартиру можно приобрести в полной отделке и установленной мебелью.

Инфраструктура:
- Образовательные учреждения: общеобразовательная школа, университет;
- Медицинские учреждения: аптека, больница;
- Супермаркеты;
- Рестораны и кафе;
- Фитнес-клуб;
- Отделения банка VTB Bank Georgia;
- Салоны красоты.

На территории комплекса благоустроенный двор площадью 720 м² для прогулок и активного отдыха. Ландшафтное озеленение. Открытый бассейн. На крыше общедоступная терраса с лаундж-зоной. Первый этаж предназначен для коммерческих помещений.

Пишите или звоните, расскажем более подробную информацию о приобретении квартиры.
Резиденция Wyndham Grand Residences. Aqua
Гонио, Грузия
Сдача в: 2025
Застройщик: European Village

Апартаменты от мирового бренда Wyndham с гарантированной доходностью и капитализацией не менее 30% в год.

Это первый в Грузии All Inclusive–курорт под элитным брендом Wyndham Grand Residences. Станьте совладельцем отельного бизнеса мирового элитного уровня!

Мы собрали всё лучшее в отельном комплексе Hotel City

  1. Создан по принципу «город-курорт» All Inclusive.
  2. Под самым элитным брендом Wyndham Grand Residences мирового отельного лидера Wyndham Hotels & Resorts.
  3. Под управлением ведущего в мире отельного оператора
  4. От лидирующего по качеству строительства по мнению Forbes застройщика European Village.
  5. В элитном районе Батуми – с самой чистой акваторией и экологией.
  6. С самой насыщенной элитной инфраструктурой на 10 000 м², состоящей из 42-х объектов: SPA, ресторанов, детских парков и даже вертолетной площадки.
  7. Единственное предложение, включающее прогнозируемый доход - 13% и гарантированный доход - 5%, а также обратный выкуп по возросшей цене.
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