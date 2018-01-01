Жилой комплекс Жилой комплекс на первой береговой линии

Гонио, Грузия

Сдача в: 2025

Апартаменты от мирового бренда Wyndham с гарантированной доходностью и капитализацией не менее 30% в год.

Это первый в Грузии All Inclusive–курорт под элитным брендом Wyndham Grand Residences. Станьте совладельцем отельного бизнеса мирового элитного уровня!

Мы собрали всё лучшее в отельном комплексе Hotel City