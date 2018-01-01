Жилой комплекс Виллы в экологично чистом районе

Батуми, Грузия

от € 40,386

33–69 м² 3 квартиры

Сдача в: 2024

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Премиальный жилой комплекс Royal Residence, расположенный на Новом бульваре в центре Батуми, в 100 метрах от моря.



Роял Резиденс - современная 20 этажная новостройка в минималистичном стиле. При строительстве объекта применялись высококачественные и экологические материалы с высокими показателями шумо- и теплоизоляции.



Квартиры представлены с готовой внутренней отделкой 1 - 2 комнатные и студии площадью 33,9–69,6 м2. Высота потолков — 3 м. Квартиры имеют открытые балконы с видом на море и горы. Каждые квартиры имеют функциональные планировки и панорамный вид с террас. Территория комплекса полностью благоустроена.



Комплекс находится рядом с разной инфраструктурой, в пешей доступности, такими как: (парк, набережная, мечеть, магазины, образовательные учреждения, медицинские учреждения, рестораны, кафе, салоны красоты.)



Квартиру Royal Residence можно приобрести как для инвестиций, так и для постоянного проживания.



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