Жилой комплекс Виллы в экологично чистом районе
О комплексе
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Kvariarti - комплекс квартир из частных вилл в пригороде Батуми, рядом с чистейшими пляжами Гонио. Дорога до центра займет 15 минут.
Виллы расположены в экологично чистом районе Гонио с озелененной территорией, запахом моря и гор. Высота вилл составляет 2 этажа и открытая терраса.
Виллы представлены площадью 180 кв.м. в черновой отделке. Каждая вилла предусматривает открытый балкон.
Инфраструктура:
- Рестораны;
- Кафе;
- Медицинские учреждения;
- Образовательные учреждения;
- Магазины;
- Салон красоты;
- Отделения банка.
Гонио - престижный пригород в южной части Батуми. Именно здесь находится самый чистый пляж Черного моря. Атмосфера в Гонио несет в себе спокойствие, жизнь без суеты и шума.
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