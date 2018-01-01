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Жилой комплекс Виллы в экологично чистом районе

Гонио, Грузия
от € 256,594
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Жилой комплекс Виллы в экологично чистом районе
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О комплексе

ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА.

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Kvariarti - комплекс квартир из частных вилл в пригороде Батуми, рядом с чистейшими пляжами Гонио. Дорога до центра займет 15 минут.

Виллы расположены в экологично чистом районе Гонио с озелененной территорией, запахом моря и гор. Высота вилл составляет 2 этажа и открытая терраса.

Виллы представлены площадью 180 кв.м. в черновой отделке. Каждая вилла предусматривает открытый балкон.

Инфраструктура:
- Рестораны;
- Кафе;
- Медицинские учреждения;
- Образовательные учреждения;
- Магазины;
- Салон красоты;
- Отделения банка.

Гонио - престижный пригород в южной части Батуми. Именно здесь находится самый чистый пляж Черного моря. Атмосфера в Гонио несет в себе спокойствие, жизнь без суеты и шума.

Позвоните или напишите, мы с удовольствием проконсультируем Вас БЕСПЛАТНО! Предоставим варианты планировок!

Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², €
Стоимость объекта, €
Квартиры Вилла
Площадь, м² 180.0
Цена за м², € 1 426
Цена квартиры, € 256 594
Местонахождение новостройки
Гонио, Грузия
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Жилой комплекс Виллы в экологично чистом районе
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Сдача в: 2021
Застройщик: Citron Group

О ПРОЕКТЕ

Новый многофункциональный жилой комплекс в Батуми расположенный в 100 метрах от набережной, на Новом бульваре.

  • Квартиры: от 29,4 кв/м
  • Внутренний беспроцентный кредит: 18 месяца
  • Стоимость квадратного метра: от 500 USD
  • Срок сдачи: Май, 2021

ЗАВЕРШЁННЫЙ ПРОЕКТ

В «Aquamarine Residence» уже завершены основные строительные работы. Сдать в эксплуатацию дом планируется в 2021 года в Май, что означает:

  1. Ваши инвестиции в полной безопасности
  2. В скорейшее время Вы сможете использовать приобретённую недвижимость в своих целях

ВЫГОДНОЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

  • Новый бульвар
  • 100 метров от моря

Всего в 5 минутах:

- Морской пляж
- Торговый центр
- Кафе и ресторан
- Детский сад и школа

ПРЕКРАСНЫЕ ПАНОРАМНЫЕ ВИДЫ

  • Квартиры с видом на море
  • Квартиры с видом на горы

РАЗНООБРАЗНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

  1. Бассейн
  2. ФИТНЕС-ЦЕНТР
  3. Подземный паркинг
  4. Детская площадка
  5. Охраняемая территория

ТИПЫ КВАРТИР

  • Студио
  • 1 комнатная
  • 2 комнатная

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ

  • Перегородки из монолитных стен и железобетонных конструкций
  • Вентилируемый и теплоизоляционный фасад
  • Покрытые гранитом лестницы
  • Двухкамерные металлопластмассовые окна
  • Металлические двери центрального входа
  • Заведённые в квартиру электричество, газ, вода, канализация, интернет

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Нормы пожарной безопасности полностью соответствуют постановлению правительства Грузии No41. Помимо этого будет осуществляться круглосуточный видеоконтроль и охрана.

  • Центр управления пожарной безопасностью
  • Пожарный лифт
  • Пожарная лестница
  • Противопожарная система
  • Огнеупорные стройматериалы
  • Спринклеры
  • Огнеупорные двери
Жилой комплекс ЖК с современными планировками
Батуми, Грузия
от € 40,386
33–69 м² 3 квартиры
Сдача в: 2024
Застройщик: DDA Real Estate

"ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА.

Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!

- эксклюзивная недвижимость;
- помощь в организации переезда;
- ежегодный доход от инвестиций до 20%;
- финансовая гарантия дохода;
- юридическая защита сделки;
- бесплатная консультация;
- более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах.
- подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания!

Премиальный жилой комплекс Royal Residence, расположенный на Новом бульваре в центре Батуми, в 100 метрах от моря.

Роял Резиденс - современная 20 этажная новостройка в минималистичном стиле. При строительстве объекта применялись высококачественные и экологические материалы с высокими показателями шумо- и теплоизоляции.

Квартиры представлены с готовой внутренней отделкой 1 - 2 комнатные и студии площадью 33,9–69,6 м2. Высота потолков — 3 м. Квартиры имеют открытые балконы с видом на море и горы. Каждые квартиры имеют функциональные планировки и панорамный вид с террас. Территория комплекса полностью благоустроена.

Комплекс находится рядом с разной инфраструктурой, в пешей доступности, такими как: (парк, набережная, мечеть, магазины, образовательные учреждения, медицинские учреждения, рестораны, кафе, салоны красоты.)

Квартиру Royal Residence можно приобрести как для инвестиций, так и для постоянного проживания.

Позвоните или напишите, мы с удовольствием проконсультируем Вас бесплатно! Предоставим варианты планировок!
Жилой комплекс Элитный жилой комплекс
Батуми, Грузия
от € 150,620
59 м² 1 квартира
Застройщик: DDA Real Estate

ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА.

Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!

- эксклюзивная недвижимость;
- помощь в организации переезда;
- ежегодный доход от инвестиций до 20%;
- финансовая гарантия дохода;
- юридическая защита сделки;
- бесплатная консультация;
- более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах.
- подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания!

Комплекс Group Palace - это современный ЖК с завораживающей архитектурой. В центре города Батуми,на первой береговой линии.

В комплексе 41 этаж. На пяти первых этажах многофункционального комплекса расположена гостиница на 150 номеров. На остальных этажах -квартиры премиум-класса. Современные планировки квартир площадью 26-60 кв.м. С красивейшими панорамными видами на море и город.

В "Альянс-Палас" имеется все для элитного жилья: подземная парковка, казино, магазины, рестораны, фитнес-центр, SPA, а также закрытый и открытый бассейн.

Инфраструктура:
- Образовательный учреждения;
- Медицинские учреждения;
- Банковские отделения;
- Фитнес - зал;
- Кафе, рестораны;
- Салон красоты;
- Супермаркеты.

Квартиры могут использоваться как для постоянного жилья, так и для инвестиций.

Полное юридическое сопровождение от начала и до конца сделки! Звоните или пишите! Дадим полную консультацию бесплатно!

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