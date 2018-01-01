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Вилла Престижные виллы с современными планировками

Чакви, Грузия
от € 317,516
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Вилла Престижные виллы с современными планировками
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О комплексе

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Villa Park - престижные квартиры, состоят из современных частных вилл с современными планировками и благоустроенной территорией.

Villa Park находится в курортном поселке Чакви, комплекс находится в тихом и экологичном месте, в слиянии моря и гор. Главная особенность, рядом находится батумский Ботанический сад и развлекательный комплекс Dreamland Oasis. 20 минут езды до центра Батуми.

Комплекс состоит из 14 вилл класса люкс, на территории 6350 м2. Дома построенные в современном архитектурном стиле и эксклюзивным дизайном. В каждой вилле установлены панорамные окна в стильных черных рамах.

Villa Park реализуются 2-комнатные двухэтажные виллы, площадью от 227-307 м2. Высота потолков 3 метра. На втором этаже виллы расположена терасса. Каждый дом имеет собственный бассейн и парковочное место. жилье сдается с готовым дизайнерским ремонтом.

Инфраструктура:
- Ботанический сад;
- Рестораны;
- Бассейн;
- Фитнес-центр;
- Образовательные учреждения;
- Медицинский центр.

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Местонахождение новостройки
Чакви, Грузия
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Вилла Престижные виллы с современными планировками
Чакви, Грузия
от € 317,516
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15 375 м² 1 квартира
Застройщик: Zuma Real Estate International

ТИХИЙ ПРИГОРОД С ШИКАРНЫМИ ВИДАМИ, ВСЕГО В 5 КМ
ОТ БАТУМИ

Необходимая инфраструктура
в непосредственной близости.

Продуктовые магазины, школы, спортивные секции, рестораны, общественный транспорт
и красивые природные места

Стремительно развивающаяся местность, влекущая за собой развитие инфраструктуры
и повышение качества жизни
и стоимости объекта уже
в ближайшем будущем

127 МЕТРОВ НАД УРОВНЕМ МОРЯ

9 ДОМОВ

7 МИНУТ ДО РЫБНОГО РЫНКА И РЕСТОРАНОВ

10 КМ ДО НАЦИОНАЛЬНОГО
ПАРКА МТИРАЛА

5 КМ ДО ГОРОДА
Коттеджный поселок Seashell Cottage
Земо Квариати, Грузия
от € 96,000
55–203 м² 3 квартиры
Сдача в: 2024
Застройщик: Seashell

< p > Комплекс SeaShell расположен в высокогорье, и каждая вилла предлагает панорамный вид на море. Начните свой день с вида на расслабляющую поверхность воды или динамичные волны, Наслаждайтесь общением с семьей и друзьями за ужином на террасе или в гостиной с прекрасным видом или отдыхайте в ванной комнате, любуясь закатом. Согласно статистике, дома с видом на море продаются на 20% дороже и на 30% быстрее. И арендная плата таких домов в среднем на 30% выше. < p > Виллы SeaShell спроектированы на двух уровнях и подчеркивают ландшафт горы. Это также позволило сохранить панорамный вид на вторую линию. Ландшафтный дизайн и проект дома спроектированы так, чтобы вы чувствовали себя наедине с природой и членами семьи, не глядя в глаза. Виллы находятся недалеко от основных достопримечательностей региона. Знаменитый водопад и памятник апостолу Андрею находятся всего в 10 минутах езды, а крепость Гонио, которая прекрасно сохранилась со времен древнего Рима, - в 12 минутах езды. < p > Чуть дальше, через час, скрыты жемчужины горной Аджарии – водопады Махунти и Мирвети, старые арочные мосты королевы Тамары, национальный парк Мачахела. Если вы пропустите город – Батуми, его достопримечательности и развлечения находятся всего в 20 минутах от виллы. < p > Площадь комплекса SeaShell огорожена, имеет круглосуточное видеонаблюдение и защищен частной охранной компанией для обеспечения полной безопасности для вас, вашей семьи и вашей собственности.< p > Мы строим виллы из материалов и компонентов европейских компаний. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с нашим менеджером. < br / > Класс энергоэффективности здания является показателем эффективности потребления тепловой и электрической энергии во время строительства. Класс А является самым высоким, он обеспечивает низкое потребление даже в холодное время года.
Вилла ORTA
Капрешуми, Грузия
от € 147,500
157 м² 1 квартира
Застройщик: Zuma Real Estate International

ТИХИЙ ПРИГОРОД С ШИКАРНЫМИ ВИДАМИ, ВСЕГО В 5 КМ
ОТ БАТУМИ

Необходимая инфраструктура
в непосредственной близости.

Продуктовые магазины, школы, спортивные секции, рестораны, общественный транспорт
и красивые природные места

Стремительно развивающаяся местность, влекущая за собой развитие инфраструктуры
и повышение качества жизни
и стоимости объекта уже
в ближайшем будущем

127 МЕТРОВ НАД УРОВНЕМ МОРЯ

9 ДОМОВ

7 МИНУТ ДО РЫБНОГО РЫНКА И РЕСТОРАНОВ

10 КМ ДО НАЦИОНАЛЬНОГО
ПАРКА МТИРАЛА

5 КМ ДО ГОРОДА

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