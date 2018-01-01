Жилой комплекс Жилой комплекс с эксклюзивной инфраструктурой

Гонио, Грузия

от € 207,746

320 м² 2 квартиры

Уникальный для Батуми проект

Городок European Village уже прозвали батумской Рублевкой, и это не случайно.

Сочетание этих факторов делает комплекс исключительным:

Близость моря — реальные 500 метров.

Панорамный вид на море, вид на горы и сад из каждого дома.

Дизайнерский высококачественный ремонт.

‌‌Открытая видовая крыша-терраса с опен-спейсом для отдыха.

Гарантия на все виды работ в доме.

Индивидуальный участок с ландшафтным дизайном, фруктовыми, хвойными и декоративными насаждениями.

Экологичные материалы — керамоблок, натуральный камень, мрамор в интерьере и в экстерьере домов. Строительство ведется бережно к природе — мы сохранили максимальное число деревьев на участке застройки.

Толщина стен в 40 см из керамоблока с гидро и теплоизоляцией.

Участок более 400 м2.

Индивидуальные бассейны для каждой виллы.

Планировка и обустройство дома по индивидуальным пожеланиям покупателя (при раннем бронировании).

Дизайнерский камин из персидского мрамора.

Настоящая финская сауна.

Полное обслуживание виллы — уборка дома и двора, охрана, уход за растениями (по желанию собственника).

Каждому собственнику виллы сервис European Village консьерж — персональный помощник, который поможет оплатить счета, заказать билеты, забронировать гостиницу, оформить вид на жительство, поможет решить любые другие вопросы, связанные с вопросами быта или вашего бизнеса в Грузии.

Обслуживание виллы по желанию собственника — уход за садом, уборка территории, клининг, управление арендой, сервис All inclusive.

Просторный каминный зал свыше 50 м2 и 4 спальни + отдельная кухня (16 м2) или дополнительная пятая спальня.