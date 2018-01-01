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Жилой комплекс Жилой комплекс с эксклюзивной инфраструктурой

Батуми, Грузия
от € 80,196
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Жилой комплекс Жилой комплекс с эксклюзивной инфраструктурой
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О комплексе

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Centropolis - это новый высотный, ультрасовременный, многофункциональный жилой и коммерческий комплекс.
Проект включает в себя три небоскреба высотой в 50 этажей, объединенных общим подиумом и с единой инфраструктурой.

Комплекс расположен в самом центре Батуми, в районе Нового Бульвара, на пересечении проспекта Руставели и улицы Шерифа Химшиашвили.

Этот фантастический проект на первой линии побережья Чёрного моря!

Прямо перед комплексом расположены: благоустроенная набережная, велосипедная дорожка и песчаный пляж.
В 5 минутах ходьбы находятся парк, прогулочная зона и одна из главных достопримечательностей Батуми - поющие и танцующие фонтаны.

Инфраструктура:
- Казино
- Бизнес-центр класса А
- Торговый центр класса А
- Рестораны и бары
- Развлекательный центр
- СПА-центр
- Фитнес-центр
- Бассейны
- Зоны отдыха
- Детская площадка
- 3 уровня подземного паркинга
- Служба безопасности 24/7

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Местонахождение новостройки
Батуми, Грузия
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Жилой комплекс Жилой комплекс с эксклюзивной инфраструктурой
Батуми, Грузия
от € 80,196
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Другие комплексы
Жилой квартал European Village Elite
Гонио, Грузия
от € 207,746
320 м² 2 квартиры
Застройщик: European Village

Уникальный для Батуми проект

Городок European Village уже прозвали батумской Рублевкой, и это не случайно.

Сочетание этих факторов делает комплекс исключительным:

Близость моря — реальные 500 метров.

Панорамный вид на море, вид на горы и сад из каждого дома.

Дизайнерский высококачественный ремонт.

‌‌Открытая видовая крыша-терраса с опен-спейсом для отдыха.

Гарантия на все виды работ в доме.

Индивидуальный участок с ландшафтным дизайном, фруктовыми, хвойными и декоративными насаждениями.

Экологичные материалы — керамоблок, натуральный камень, мрамор в интерьере и в экстерьере домов. Строительство ведется бережно к природе — мы сохранили максимальное число деревьев на участке застройки.

Толщина стен в 40 см из керамоблока с гидро и теплоизоляцией.

Участок более 400 м2.

Индивидуальные бассейны для каждой виллы.

Планировка и обустройство дома по индивидуальным пожеланиям покупателя (при раннем бронировании).

Дизайнерский камин из персидского мрамора.

Настоящая финская сауна.

Полное обслуживание виллы — уборка дома и двора, охрана, уход за растениями (по желанию собственника).

Каждому собственнику виллы сервис European Village консьерж — персональный помощник, который поможет оплатить счета, заказать билеты, забронировать гостиницу, оформить вид на жительство, поможет решить любые другие вопросы, связанные с вопросами быта или вашего бизнеса в Грузии.

Обслуживание виллы по желанию собственника — уход за садом, уборка территории, клининг, управление арендой, сервис All inclusive.

Просторный каминный зал свыше 50 м2 и 4 спальни + отдельная кухня (16 м2) или дополнительная пятая спальня.
Жилой квартал Batumi View apartments
Батуми, Грузия
от € 42,638
32–58 м² 4 квартиры
Сдача в: 2021
Застройщик: BATUMI VIEW APARTMENTS

Batumi View — это первый многофункциональный комплекс который расположен на территории батумского бульвара всего в 20-ти метрах от моря, расстояние до Батумского аэропорта 1 км. Общая площадь строительства 15,000 кв. метров. Batumi View предлагает вам максимально комфортные условия для жизни, наслаждайтесь более высоким качеством жизни, который даст вам возможность воплотить ваши мечты в жизнь.

Проект включает в себя :

  • 3 жилых корпуса, всего 870 апартаментов. Копрус A и C состоит из 13-ти этажей, в B корпусе будут расположены 15 этажей. Из окон квартир жилого комплекса открывается превосходный панорамный вид на море и горы.
  • У всех квартир есть балкон.
  • Подземная и наземная парковка.
Апарт - отель Wyndham Grand Aqua
Гонио, Грузия
от € 25,605
31–101 м² 5 квартир
Сдача в: 2024
Застройщик: Flatiko LLC

Wyndham Grand Aqua - это высококачественный актив, разработанный European Village в Батуми с прямым доступом к пляжу, и это первый гостиничный комплекс типа "все включено" в Грузии!
Этот проект предлагает ряд роскошных удобств и услуг, включая аквазону с морской водой, спа-центр и массажный кабинет, ресторан и кафе, винный погреб и рынок, тренажерный зал, медицинские кабинеты и санаторно-курортные услуги, конференц-зал, детская анимация и бизнес-центр.
Фирменные резиденции являются популярной тенденцией на рынке арендуемой недвижимости, поскольку они связаны с известными международными гостиничными брендами и предлагают высокие стандарты качества и обслуживания. Эти факторы способствуют привлекательности Wyndham Grand Aqua и повышают уровень его занятости, что делает инвестиции в этот проект еще более перспективными!

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