Жилой комплекс Жилой комплекс с эксклюзивной инфраструктурой
О комплексе
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Centropolis - это новый высотный, ультрасовременный, многофункциональный жилой и коммерческий комплекс.
Проект включает в себя три небоскреба высотой в 50 этажей, объединенных общим подиумом и с единой инфраструктурой.
Комплекс расположен в самом центре Батуми, в районе Нового Бульвара, на пересечении проспекта Руставели и улицы Шерифа Химшиашвили.
Этот фантастический проект на первой линии побережья Чёрного моря!
Прямо перед комплексом расположены: благоустроенная набережная, велосипедная дорожка и песчаный пляж.
В 5 минутах ходьбы находятся парк, прогулочная зона и одна из главных достопримечательностей Батуми - поющие и танцующие фонтаны.
Инфраструктура:
- Казино
- Бизнес-центр класса А
- Торговый центр класса А
- Рестораны и бары
- Развлекательный центр
- СПА-центр
- Фитнес-центр
- Бассейны
- Зоны отдыха
- Детская площадка
- 3 уровня подземного паркинга
- Служба безопасности 24/7
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