Жилой комплекс Квартиры премиум-класса

Батуми, Грузия

от € 57,153

31–60 м² 3 квартиры

40-этажный многофункциональный комплекс «ПАНОРАМА» расположен на берегу Черного моря.

Комплекс включает в себя ряд объектов различного назначения, от отдыха до развлечений и профессиональных помещений, идеально подходящих для любого случая.

5-звездочный отель

Квартиры в современном стиле

Проект сдан полностью меблированным, отремонтированным и полностью укомплектованным бытовой техникой и предметами первой необходимости

Бизнес-зал

Открытый бассейн, спа и фитнес

Рестораны и бары, в том числе невероятный Sky Bar - бар на крыше, расположенный на 40 этаже

Подземные и надземные парковочные места

Казино и другие развлекательные центры

Коммерческие помещения

Комплекс соединен пешеходными дорожками с трехуровневым пирсом с барами и ресторанами.

PANORAMA – начни создавать будущее сегодня.