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Жилой комплекс Квартиры премиум-класса

Тбилиси, Грузия
от € 50,752
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Жилой комплекс Квартиры премиум-класса
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О комплексе

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Highline - это новый эксклюзивный жилой и гостиничный комплекс с первоклассной инфраструктурой.

Комплекс находится по адресу: проспект Чавчавадзе, 49Б, в престижном развитом районе Ваке, в 5 минутах езды от центра Тбилиси.
Здесь проживают все известные в Грузии люди.

Highline представляет собой три круглые в сечении высотные башни: 40 этажей, 33 этажа и 26 этажей, объединенные общим подиумом.
В 26 этажной располагается отель Wyndham Garden. В двух остальных - апартаменты премиум-класса: студии, 1- и 2- комнатные квартиры с панорамными окнами и просторными балконами.

Вдоль проспекта Чавчавадзе тянутся модные магазины, известные супермаркеты, очень много посольств и консульств разных стран, государственных учреждений.

Внутренняя инфраструктура:
- Скоростные лифты (в том числе грузовой и отдельный для персонала)
- 4-ярусный подземный паркинг
- Большой современный бассейн
- Фитнес-центр
- Спа-центр
- Магазины и бутики
- Рестораны и кафе
- Зона отдыха
- Большой сад с живыми растениями, который занимает 40% территории террас подиума
- Консьерж-сервис
- Рум-сервис
- Услуги горничной
- Техническая служба для решения любых бытовых проблем
- Охрана 24/7
- Видеонаблюдение 24/7

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Местонахождение новостройки
Тбилиси, Грузия
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Будучи частью сети Wyndham, инвесторы также могут рассчитывать на гарантированную рентабельность инвестиций, написанную строго в контракте. Являясь частью фирменного отеля, он имеет преимущество перед любыми другими гостиничными комплексами, имея более высокие показатели занятости, что делает инвестиции в этот комплекс очень конкурентоспособными в регионе. Инвесторы также могут рассчитывать на выкуп через 3 года. Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации!
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40-этажный многофункциональный комплекс «ПАНОРАМА» расположен на берегу Черного моря.

Комплекс включает в себя ряд объектов различного назначения, от отдыха до развлечений и профессиональных помещений, идеально подходящих для любого случая.

  • 5-звездочный отель
  • Квартиры в современном стиле
  • Проект сдан полностью меблированным, отремонтированным и полностью укомплектованным бытовой техникой и предметами первой необходимости
  • Бизнес-зал
  • Открытый бассейн, спа и фитнес
  • Рестораны и бары, в том числе невероятный Sky Bar - бар на крыше, расположенный на 40 этаже
  • Подземные и надземные парковочные места
  • Казино и другие развлекательные центры
  • Коммерческие помещения

Комплекс соединен пешеходными дорожками с трехуровневым пирсом с барами и ресторанами.

PANORAMA – начни создавать будущее сегодня.

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