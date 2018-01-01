Жилой комплекс Квартиры премиум-класса
О комплексе
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Highline - это новый эксклюзивный жилой и гостиничный комплекс с первоклассной инфраструктурой.
Комплекс находится по адресу: проспект Чавчавадзе, 49Б, в престижном развитом районе Ваке, в 5 минутах езды от центра Тбилиси.
Здесь проживают все известные в Грузии люди.
Highline представляет собой три круглые в сечении высотные башни: 40 этажей, 33 этажа и 26 этажей, объединенные общим подиумом.
В 26 этажной располагается отель Wyndham Garden. В двух остальных - апартаменты премиум-класса: студии, 1- и 2- комнатные квартиры с панорамными окнами и просторными балконами.
Вдоль проспекта Чавчавадзе тянутся модные магазины, известные супермаркеты, очень много посольств и консульств разных стран, государственных учреждений.
Внутренняя инфраструктура:
- Скоростные лифты (в том числе грузовой и отдельный для персонала)
- 4-ярусный подземный паркинг
- Большой современный бассейн
- Фитнес-центр
- Спа-центр
- Магазины и бутики
- Рестораны и кафе
- Зона отдыха
- Большой сад с живыми растениями, который занимает 40% территории террас подиума
- Консьерж-сервис
- Рум-сервис
- Услуги горничной
- Техническая служба для решения любых бытовых проблем
- Охрана 24/7
- Видеонаблюдение 24/7
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