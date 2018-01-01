Жилой комплекс Жилой комплекс на пологом холме
О комплексе
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Apart Lisi - это один из роскошных проектов, расположенный в стратегическом и экологически чистом месте!
Комплекс расположен в районе Сабуртало, на пологом холме, недалеко от озера Лиси, откуда открывается потрясающий вид на город
Благодаря стандартам энергоэффективности комплекса, включая пункты зарядки электроэнергии и сбора дождевой воды, коммунальные платежи жителей снижаются до 30%!
20% территории является жилой, а остальные 80% отведены под зоны отдыха и инфраструктуру.
Комплекс является оптимальным выбором для инвестиций, так как находится рядом с главным офисом крупнейшего грузинского банка - TBC.
УДОБСТВА:
- Кондиционер
- Балкон
- Центральное Отопление
- Детская площадка
- Консьерж
- Лифт
- Гараж
- Зеленая зона
- Интернет
- Природный Газ
- Паркинг
- Охрана 24/7
- Хранилище
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