Жилой комплекс Жилой комплекс на пологом холме

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Apart Lisi - это один из роскошных проектов, расположенный в стратегическом и экологически чистом месте!



Комплекс расположен в районе Сабуртало, на пологом холме, недалеко от озера Лиси, откуда открывается потрясающий вид на город



Благодаря стандартам энергоэффективности комплекса, включая пункты зарядки электроэнергии и сбора дождевой воды, коммунальные платежи жителей снижаются до 30%!

20% территории является жилой, а остальные 80% отведены под зоны отдыха и инфраструктуру.



Комплекс является оптимальным выбором для инвестиций, так как находится рядом с главным офисом крупнейшего грузинского банка - TBC.



УДОБСТВА:

- Кондиционер

- Балкон

- Центральное Отопление

- Детская площадка

- Консьерж

- Лифт

- Гараж

- Зеленая зона

- Интернет

- Природный Газ

- Паркинг

- Охрана 24/7

- Хранилище



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