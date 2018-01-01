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Жилой комплекс Жилой комплекс на пологом холме

Тбилиси, Грузия
от € 80,558
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Жилой комплекс Жилой комплекс на пологом холме
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О комплексе

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Apart Lisi - это один из роскошных проектов, расположенный в стратегическом и экологически чистом месте!

Комплекс расположен в районе Сабуртало, на пологом холме, недалеко от озера Лиси, откуда открывается потрясающий вид на город

Благодаря стандартам энергоэффективности комплекса, включая пункты зарядки электроэнергии и сбора дождевой воды, коммунальные платежи жителей снижаются до 30%!
20% территории является жилой, а остальные 80% отведены под зоны отдыха и инфраструктуру.

Комплекс является оптимальным выбором для инвестиций, так как находится рядом с главным офисом крупнейшего грузинского банка - TBC.

УДОБСТВА:
- Кондиционер
- Балкон
- Центральное Отопление
- Детская площадка
- Консьерж
- Лифт
- Гараж
- Зеленая зона
- Интернет
- Природный Газ
- Паркинг
- Охрана 24/7
- Хранилище


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Местонахождение новостройки
Тбилиси, Грузия
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1. First payment- 30%
2. Instalment time - 2 years

The highest quality construction materials are used in the construction process, namely:

  • Dark-colored aluminum doors and windows
  • Thermal insulation materials
  • Metal and glass railings on the balcony
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