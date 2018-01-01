Жилой комплекс Комплекс на первой линии моря
О комплексе
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Wyndham Grand Aqua - новый жилой комплекс, расположенный на первой линии моря в туристическом районе Батуми, Гоньо.
Все апартаменты создаются по высоким стандартам бренда Wyndham Grand.
Wyndham Grand - самый престижный бренд в коллекции Wyndham. Таких отелей в мире работает всего 65. Апартаменты такого уровня гарантируют непревзойдённый комфорт и обслуживание.
Инфраструктура комплекса:
- СПА;
- Кафе;
- Ресторан;
- Аквазона с морской водой;
- Винный погреб;
- Массажный кабинет;
- Детская площадка;
- Детский анимационный центр;
- Финская сауна;
- Тренажерный зал;
- Японская баня;
- Русская баня;
- Хаммам;
- Экскурсионный центр;
- Конференц-зал;
- Маркет.
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