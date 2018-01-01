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Жилой комплекс Комплекс на первой линии моря

Гонио, Грузия
от € 62,286
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Жилой комплекс Комплекс на первой линии моря
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О комплексе

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Wyndham Grand Aqua - новый жилой комплекс, расположенный на первой линии моря в туристическом районе Батуми, Гоньо.

Все апартаменты создаются по высоким стандартам бренда Wyndham Grand.
Wyndham Grand - самый престижный бренд в коллекции Wyndham. Таких отелей в мире работает всего 65. Апартаменты такого уровня гарантируют непревзойдённый комфорт и обслуживание.

Инфраструктура комплекса:
- СПА;
- Кафе;
- Ресторан;
- Аквазона с морской водой;
- Винный погреб;
- Массажный кабинет;
- Детская площадка;
- Детский анимационный центр;
- Финская сауна;
- Тренажерный зал;
- Японская баня;
- Русская баня;
- Хаммам;
- Экскурсионный центр;
- Конференц-зал;
- Маркет.

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Местонахождение новостройки
Гонио, Грузия
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Жилой комплекс Комплекс на первой линии моря
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от € 62,286
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Другие комплексы
Жилой комплекс Жилой комплекс премиум-класса
Батуми, Грузия
Сдача в: 2025
Застройщик: DDA Real Estate

ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА.

Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!

- эксклюзивная недвижимость;
- помощь в организации переезда;
- ежегодный доход от инвестиций до 20%;
- финансовая гарантия дохода;
- юридическая защита сделки;
- бесплатная консультация;
- более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах.
- подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания!

Жилой комплекс премиум-класса Solis Residence с просторными квартирами и современной планировкой. Расположен на первой береговой линии в экологично чистом районе Батуми. Возле Нового бульвара.

Solis Residence - новостройка высотой 26 этажей. Сочетает в себе современный архитектурный дизайн. Фасад утепляется долговечным теплоизолятором и облицовывается алюминиевыми композитными панелями. Панорамные окна, открывающие вид на город и море, с двойными энергосберегающими стеклопакетами в профиле немецкого производства.

Придомовая территория обустраивается с учетом потребностей людей с ограниченными физическими возможностями.

Квартиры от 30 до 104 кв. м. потолки высотой 2,9 м. Жилье реализуется с отделкой белый каркас или полным ремонтом. Выполняется звуко- и теплоизоляция стен и потолков. Также в стоимость входит: (современная дизайнерская мебель, брендовое оборудование, сплит-система отопления/охлаждения японского производства. Устанавливается система «Умный дом» которая включает детекторы движения дыма, утечки воды, открывания дверей и окон.

Рядом с ЖК расположена автомагистраль, которая проходит вдоль всего берега и позволяет быстро добраться в нужный район города.
Также в пешей доступности есть разная инфраструктура: (Магазины, кафе, рестораны, салоны красоты, медицинские учреждения, образовательные учреждения, отделения банков, торгово-развлекательный центр Metro City с модными бутиками).

В пятнадцати минутах ходьбы - озеро Ардагани с танцующими фонтанами, лунапарк и дельфинарий. В трех километрах.

Звоните или пишите, расскажем все о самых выходных проектах в Батуми! Подберём идеальную недвижимость именно для Вас!
Многоквартирный жилой дом White Line
Батуми, Грузия
от € 16,030
31–98 м² 3 квартиры
Сдача в: 2021
Застройщик: DS GROUP

White Lines – современный, высокотехнологический комплекс, облик его продолжает эстетические традиции классической архитектуры, расположенный всего 300 метров от моря.

Два дома современные и продуманные : с высокими потолками, вместительными парковками, собственной территорией и пространством для отдыха, украсят туристическую часть города Батуми.

Мы разработали совершенно новое жилое пространство, чтобы соответствовать требованиям современной жизни и взглядам.

Вы можете стать владельцами уютной квартиры студии от 29,4 м2 с потрясающими видами и выгодным место расположением, торговый центр, аквапарк и прекрасная набережная.

Стоит отметить в проекте остекление, фасадная часть, изоляция от компании Saint Gobain

В нашем комплексе вас ожидает

Квартира в Белом каркасе :

- Сухая штукатурка на цементной основе по новой технологии

- Проведена электро-проводка и слабых токов

- Стяжка полов

- Все сантехнические работы

- Установлены металлические двери повышенного качества, из листового железа 3мм.

Комфортный Reception :

-Услуги бронирования -наша компания поможет вам сдать ваше жилье

-Служба консьержа

-Охрана комплекса

-Обслуживание и уход за жилым комплексом

-Видео наблюдение

-Служба уборки

Лифт высокого качества – скоростной, надежный и бесшумный

| Новейшая пожарная система в соответствии с европейскими нормами

| Внутренняя расрочка на 36 месяцев - первый взнос 0%​
Жилой комплекс Жилой комплекс на берегу моря
Гонио, Грузия
Сдача в: 2023
Застройщик: DDA Real Estate

ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА.

Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!

- эксклюзивная недвижимость;
- помощь в организации переезда;
- ежегодный доход от инвестиций до 20%;
- финансовая гарантия дохода;
- юридическая защита сделки;
- бесплатная консультация;
- более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах.
- подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания!

Элитный жилой комплекс Residence от застройщика Gumbati, расположенный на берегу моря в 15 минутах от центра Батуми. Обладающий собственной современной инфраструктурой.

Residence состоит из двенадцатиэтажного здания с двумя подъездами. Здание привлекает своим современным архитектурным решением. Квартиру можно приобрести студию или одно- или двухкомнатной планировке. В стоимость входит ремонт и установка необходимой мебели и техники.

В комплексе установлено видеонаблюдение. Ресепшен работает круглосуточно для комфортного проживания и отдыха. На территории ЖК есть развлекательные зоны и двухэтажный подземный паркинг. Территория благоустроена озеленением.

Инфраструктура:
- Спа;
- Кафе;
- Рестораны;
- Открытый бассейн;
- Лаундж-бар;
- Кинотеатр под открытым небом;
- Фитнес-центр;
- Магазины.

Напишите или позвоните нам, и мы расскажем Вам о самых выгодных предложениях рынка недвижимости в Грузии! Консультация БЕСПЛАТНО!

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