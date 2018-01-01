Жилой комплекс Жилой комплекс с завораживающей архитектурой
О комплексе
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА.
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!
- эксклюзивная недвижимость;
- помощь в организации переезда;
- ежегодный доход от инвестиций до 20%;
- финансовая гарантия дохода;
- юридическая защита сделки;
- бесплатная консультация;
- более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Грузии и других странах.
- подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания!
Mardi City Center расположен в самом центре г. Батуми – многофункциональный комплекс с квартирами в центре Батуми.
Удобства комплекс:
Здание построено в престижном районе с комфортным жилым сектором и насыщенной городской жизнью. Инфраструктура комплекса включает торговый центр, ресторан и бизнес-центр. Жильцы имеют доступ к открытой террасе. Для владельцев автомобилей предусмотрен подземный паркинг. В 20 м оборудован футбольный стадион и детская площадка. На первых трех этажах будет торговая галерея.
Расположение:
Все главные туристические маршруты расположены в 5 минутах ходьбы:
До моря - 650 м;
До Старого города – 200 м;
До Батумского бульвара – 1200 м.
Mardi City Centre – это жилой дом хорошо подойдет кто хочет все время с комфортом жить у моря.
Позвоните нам, и мы предоставим бесплатно подборку из лучших объектов Грузии под Ваш бюджет и пожелания!