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Жилой комплекс Жилой комплекс с завораживающей архитектурой

Батуми, Грузия
от € 68,039
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Жилой комплекс Жилой комплекс с завораживающей архитектурой
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О комплексе

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- эксклюзивная недвижимость;
- помощь в организации переезда;
- ежегодный доход от инвестиций до 20%;
- финансовая гарантия дохода;
- юридическая защита сделки;
- бесплатная консультация;
- более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Грузии и других странах.
- подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания!

Mardi City Center расположен в самом центре г. Батуми – многофункциональный комплекс с квартирами в центре Батуми.

Удобства комплекс:
Здание построено в престижном районе с комфортным жилым сектором и насыщенной городской жизнью. Инфраструктура комплекса включает торговый центр, ресторан и бизнес-центр. Жильцы имеют доступ к открытой террасе. Для владельцев автомобилей предусмотрен подземный паркинг. В 20 м оборудован футбольный стадион и детская площадка. На первых трех этажах будет торговая галерея.

Расположение:
Все главные туристические маршруты расположены в 5 минутах ходьбы:

До моря - 650 м;
До Старого города – 200 м;
До Батумского бульвара – 1200 м.

Mardi City Centre – это жилой дом хорошо подойдет кто хочет все время с комфортом жить у моря.

Позвоните нам, и мы предоставим бесплатно подборку из лучших объектов Грузии под Ваш бюджет и пожелания!

Местонахождение новостройки
Батуми, Грузия
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Жилой комплекс Жилой комплекс с завораживающей архитектурой
Батуми, Грузия
от € 68,039
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Другие комплексы
Жилой комплекс Жилой комплекс премиум-класса
Батуми, Грузия
Сдача в: 2025
Застройщик: DDA Real Estate

ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА.

Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!

- эксклюзивная недвижимость;
- помощь в организации переезда;
- ежегодный доход от инвестиций до 20%;
- финансовая гарантия дохода;
- юридическая защита сделки;
- бесплатная консультация;
- более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах.
- подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания!

Жилой комплекс премиум-класса Solis Residence с просторными квартирами и современной планировкой. Расположен на первой береговой линии в экологично чистом районе Батуми. Возле Нового бульвара.

Solis Residence - новостройка высотой 26 этажей. Сочетает в себе современный архитектурный дизайн. Фасад утепляется долговечным теплоизолятором и облицовывается алюминиевыми композитными панелями. Панорамные окна, открывающие вид на город и море, с двойными энергосберегающими стеклопакетами в профиле немецкого производства.

Придомовая территория обустраивается с учетом потребностей людей с ограниченными физическими возможностями.

Квартиры от 30 до 104 кв. м. потолки высотой 2,9 м. Жилье реализуется с отделкой белый каркас или полным ремонтом. Выполняется звуко- и теплоизоляция стен и потолков. Также в стоимость входит: (современная дизайнерская мебель, брендовое оборудование, сплит-система отопления/охлаждения японского производства. Устанавливается система «Умный дом» которая включает детекторы движения дыма, утечки воды, открывания дверей и окон.

Рядом с ЖК расположена автомагистраль, которая проходит вдоль всего берега и позволяет быстро добраться в нужный район города.
Также в пешей доступности есть разная инфраструктура: (Магазины, кафе, рестораны, салоны красоты, медицинские учреждения, образовательные учреждения, отделения банков, торгово-развлекательный центр Metro City с модными бутиками).

В пятнадцати минутах ходьбы - озеро Ардагани с танцующими фонтанами, лунапарк и дельфинарий. В трех километрах.

Звоните или пишите, расскажем все о самых выходных проектах в Батуми! Подберём идеальную недвижимость именно для Вас!
Жилой квартал VILLA ORTA
Капрешуми, Грузия
от € 147,418
252 м² 1 квартира
Сдача в: 2022
Застройщик: Esteco

Esteco - строительство домов в Грузии! 

Мы представляем Вам эксклюзивный проект коттеджного мини-комплекса, который находится в пригороде приморского города Батуми! 

Он состоит из двух типов вилл, которые расположены на склоне горы в два ряда:
В нижнем - Вилла DEX (210м² общей площадью)
В верхнем - Вилла ORTA (252 м² общей площадью) 

К каждому типу вилл мы подошли с особым вниманием и разработали максимально удобный план Вашего будущего дома!
А также, в качестве хорошего подарка мы сделали акцию для первых 3 покупателей, НО так как уже 1 дом продан, поспешите воспользоваться хорошим предложением, пока оно актуально! Потому что далее цены будут только расти. 

Стоимость вилл без внутренней отделки: 
DEX - 138 300$ 
ORTA - 147 500$ 

❗️В стоимость также входит собственный облагороженный участок и парковочное место! 

При Вашем желании мы можем сделать внутреннюю отделку "под ключ", включая комплектацию мебелью и техникой. 

В проекте мы используем европейские стандарты, применяем новейшие технологии и не забываем об экологичности и удобстве! 

Esteco - это гарантия высокого качества и комфортной жизни!
Жилой комплекс Комплекс в тихом озелененном районе
Батуми, Грузия
Сдача в: 2025
Застройщик: DDA Real Estate

ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА.

Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!

- эксклюзивная недвижимость;
- помощь в организации переезда;
- ежегодный доход от инвестиций до 20%;
- финансовая гарантия дохода;
- юридическая защита сделки;
- бесплатная консультация;
- более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах.
- подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания!

River Park. Современные дома с квартирами, разнообразной планировкой и собственной инфраструктурой.

ЖК расположен в Батуми, в тихом озелененном районе, в 1-м переулке Ангиса. Рядом расположены дома малой и средней этажности. В 400 метрах от комплекса находится парк Леха и Марии Качинских.

Комплекс River Park – два дома высотой 27 этажей. Дома обладают хорошей прочностью благодаря монолитному каркасу. В строительстве используют экологичные современные материалы. Выполнено дизайнерское оформление холла. В части ЖК расположен отель River Park Hotel.

Квартиры представлены от 26 кв. м. В формате студии, двухкомнатных и трехкомнатных планировках, с открытыми балконами с видом на море. Возможно объединение квартир. Квартиру можно приобрести с полным ремонтом и мебелью.

Особенность комплекса - детально проработанное пространство для комфортной жизни. Первые этажи обустроены под собственную инфраструктуру, такую как: досуговый центр для отдыха в кругу друзей, лаунж-бар, зона коворкинга для деловых встреч и удаленной работы, игровая комната для детей, студия йоги, детский центр, танцевальная студия, скалодром, гринмаркет, кофейня, кальянная, винный бар, прачечная, аптека, банкоматы.

Инфраструктура:
- Мед. Учреждение;
- Школа;
- Торговый центр;
- Рестораны и кафе;
- Танцующие фантаны.

Гарантируем полное юридическое сопровождение сделки. Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы!

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