Жилой комплекс Уютная квартира с удобной локацией

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Novotel Living — это новый гостиничный комплекс в Батуми, рядом с пляжем и Ботаническим садом, место, которое позволяет насладиться свежим воздухом с гор и моря и отдохнуть в спокойном месте. Это недалеко от оживленного центра Батуми со всеми достопримечательностями и вкусной едой.



Комплекс предлагает инвесторам приобрести различные типы комнат, такие как студии, апартаменты с 1 и 2 спальнями. Все квартиры сдаются в состоянии «под ключ», поэтому они полностью отделаны и готовы к использованию и сдаче в аренду.



В отеле Novotel Living есть общие пространства, чтобы вы чувствовали себя как дома и наслаждались пребыванием, в том числе:



– Частный пляж с местами для отдыха, игр и развлечений;

- Игровая зона для детей;

- Бассейн на крыше с прекрасным видом;

- СПА;

- Тренажерный зал;

- Бар на крыше;

- Ресторан;

- Магазин;

- Парковка.



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