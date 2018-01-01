  1. Realting.com
  2. Новостройки
  3. Грузия
  4. Жилой комплекс Уютная квартира с удобной локацией

Жилой комплекс Уютная квартира с удобной локацией

Батуми, Грузия
от € 71,613
;
Жилой комплекс Уютная квартира с удобной локацией
1 / 9
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА.
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!
- эксклюзивная недвижимость;
- помощь в организации переезда;
- ежегодный доход от инвестиций до 20%;
- финансовая гарантия дохода;
- юридическая защита сделки;
- бесплатная консультация;
- более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Грузии и других странах.
- подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания!

Novotel Living — это новый гостиничный комплекс в Батуми, рядом с пляжем и Ботаническим садом, место, которое позволяет насладиться свежим воздухом с гор и моря и отдохнуть в спокойном месте. Это недалеко от оживленного центра Батуми со всеми достопримечательностями и вкусной едой.

Комплекс предлагает инвесторам приобрести различные типы комнат, такие как студии, апартаменты с 1 и 2 спальнями. Все квартиры сдаются в состоянии «под ключ», поэтому они полностью отделаны и готовы к использованию и сдаче в аренду.

В отеле Novotel Living есть общие пространства, чтобы вы чувствовали себя как дома и наслаждались пребыванием, в том числе:

– Частный пляж с местами для отдыха, игр и развлечений;
- Игровая зона для детей;
- Бассейн на крыше с прекрасным видом;
- СПА;
- Тренажерный зал;
- Бар на крыше;
- Ресторан;
- Магазин;
- Парковка.

Звоните или пишите, будем рады подобрать для Вас лучший объект в Грузии! Юридическое сопровождение в подарок!

Местонахождение новостройки
Батуми, Грузия
Похожие комплексы
Жилой комплекс ЖК с современными планировками
Батуми, Грузия
Жилой комплекс Квартиры премиум-класса
Тбилиси, Грузия
Апарт - отель Boulevard Point
Адлиа, Грузия
от € 60,246
Многоквартирный жилой дом White Line
Батуми, Грузия
от € 16,030
Жилой комплекс Эксклюзивный комплекс на берегу моря
Гонио, Грузия
Вы просматриваете
Жилой комплекс Уютная квартира с удобной локацией
Батуми, Грузия
от € 71,613
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Другие комплексы
Жилой комплекс Квартира с панорамным видом на море и горы
Гонио, Грузия
Сдача в: 2023
Застройщик: DDA Real Estate

ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА.

Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!

- эксклюзивная недвижимость;
- помощь в организации переезда;
- ежегодный доход от инвестиций до 20%;
- финансовая гарантия дохода;
- юридическая защита сделки;
- бесплатная консультация;
- более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах.
- подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания!

Black Sea Line Residence - это новый элитный жилой комплекс с современными планировками квартир, расположенный в Гонио, в 200 метрах от Черного моря и в 10 км от центра Батуми. Гонио - пригород, обладающий чистейшими пляжами и современной инфраструктурой.

Здание состоит из 7 этажей. Используются экологичные безопасные материалы, соответствующие современным стандартам. В доме два бесшумных пассажирских лифта. В ЖК представляют квартиры с необходимой мебелью от 29 до 49 кв. м. Квартира студия и с одной спальней. Также в квартире представлены открытые балконы с завораживающими видами на горы и море.

На территории комплекса находится собственный открытый бассейн. Также на крыше есть кафе с открывающийся панорамой и завораживающими видами. ЖК обустроен ландшафтным озеленением.

Недвижимость подходит как для инвестиций, так и для постоянного проживания.

Звоните или пишите! Подберем для Вас жилье вашей мечты! Гарантированное юридическое сопровождение.
Жилой комплекс Жилой комплекс в центре Батуми
Батуми, Грузия
Сдача в: 2023
Застройщик: DDA Real Estate

ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА.

Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!

- эксклюзивная недвижимость;
- помощь в организации переезда;
- ежегодный доход от инвестиций до 20%;
- финансовая гарантия дохода;
- юридическая защита сделки;
- бесплатная консультация;
- более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах.
- подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания!

Portline by Gumbati - жилой комплекс в центре Батуми, 250 метров от Черного моря.

Комплекс состоит из 19 этажного здания. Квартиры представлены в современной планировке. Студии - 1 - 2 комнатные квартиры площадью от 27,3 до 84,7 кв. м. из которых открывается вид на море, горы и город.

В строительстве используются только экологичные и современные материалы: подъезд облицован натуральным гранитом, лифт Mitsubishi, двери и окна из алюминиевого профиля, стеклянные перила.

Квартиры сдаются с мебелью, также есть вариант приобретения без мебели. В квартирах представлена свободная планировка.

Оштукатуренные стены, стяжка пола, проложенные трубы системы отопления (для панельных радиаторов), установлен стояк электропроводки на участке, с внутренней электросетью, подключенные ТВ и Интернет линии, главный вертикальный стояк канализации и водоснабжения (с внутренней сетью). Потолок из гипсокартона.

Инфраструктура:
- Благоустроенная озелененная территория;
- Администрация и консьерж;
- Брендовые лифты;
- Кафе-лаунж;
- Фитнес-центр;
- Подземная парковка;
- Управление апартаментами (аренда);
- Уборка мест общего пользования и апартаментов;
- Круглосуточная служба безопасности;
- Охрана, видеонаблюдение в местах общего пользования 24/7.

Позвоните или напишите, мы с удовольствием предоставим всю информацию и проконсультируем Вас бесплатно!
Жилой комплекс Эксклюзивный комплекс на берегу моря
Гонио, Грузия
Сдача в: 2025
Застройщик: DDA Real Estate

ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА.

Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!

- эксклюзивная недвижимость;
- помощь в организации переезда;
- ежегодный доход от инвестиций до 20%;
- финансовая гарантия дохода;
- юридическая защита сделки;
- бесплатная консультация;
- более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах.
- подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания!

Radisson Blu Apartmens - эксклюзивный 5-звездочный жилой и инвестиционный комплекс на берегу Черного моря. ЖК расположен в элитном пригороде Батуми - Гонио. Гонио обладает чистейшими пляжами, современно инфраструктурой и находится в 15 минутах езды от Батуми.

Холлы созданы в едином премиальном стиле. В лобби установлен круглосуточный ресепшен. В комплексе 5 лифтов и круглосуточное видеонаблюдение. ЖК имеет благоустроенную территорию 7000 м2. Территория озеленена и имеет зонирование, что позволяет активно и спокойно отдыхать.

Квартиры доступны в нескольких вариантах: студия, 1- 2 комнатная, площадь от 31,88 – 88,53 м2. Высота потолков - 3 метра.

Квартиры полностью соответствует стандартам премиум-класса. Есть два типа планировок: стандарт и люкс. Квартиры сдаются с полным ремонтом, эксклюзивным дизайном, мебелью и встроенной техникой.

Внутрення инфраструктура:
- Крытый бассейн;
- Ресторан с терассой;
- Казино;
- Фитнес-центр;
- Спа;
- Супермаркет.

ЖК расположен рядом с разной инфраструктурой: образовательный учреждения, медицинские учреждения, рестораны, кафе, мечеть, православный храм, банки и другие объекты.

Позвоните или напишите, мы с удовольствием проконсультируем Вас БЕСПЛАТНО! Предоставим варианты планировок!

Realting.com
Перейти