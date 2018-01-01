Жилой комплекс Уютная квартира с удобной локацией
О комплексе
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Novotel Living — это новый гостиничный комплекс в Батуми, рядом с пляжем и Ботаническим садом, место, которое позволяет насладиться свежим воздухом с гор и моря и отдохнуть в спокойном месте. Это недалеко от оживленного центра Батуми со всеми достопримечательностями и вкусной едой.
Комплекс предлагает инвесторам приобрести различные типы комнат, такие как студии, апартаменты с 1 и 2 спальнями. Все квартиры сдаются в состоянии «под ключ», поэтому они полностью отделаны и готовы к использованию и сдаче в аренду.
В отеле Novotel Living есть общие пространства, чтобы вы чувствовали себя как дома и наслаждались пребыванием, в том числе:
– Частный пляж с местами для отдыха, игр и развлечений;
- Игровая зона для детей;
- Бассейн на крыше с прекрасным видом;
- СПА;
- Тренажерный зал;
- Бар на крыше;
- Ресторан;
- Магазин;
- Парковка.
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